Βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας στο Πακιστάν: τουλάχιστον 11 νεκροί και 30 τραυματίες

Σε βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας που σημειώθηκε σήμερα, Σάββατο (26/9), στο Ντέρα Ισμαήλ Χαν του βορειοδυτικού Πακιστάν, τουλάχιστον 11 άτομα έχασαν τη ζωή τους και 30 τραυματίστηκαν. Η έκρηξη έλαβε χώρα σε αστυνομικό σημείο ελέγχου, όταν ένας βομβιστής πυροδότησε όχημα γεμάτο εκρηκτικά. Την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβαν οι Πακιστανοί Ταλιμπάν, γνωστοί ως Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP).

Η επίθεση και οι πρώτες πληροφορίες

Η έκρηξη σημειώθηκε στην περιοχή του Ντέρα Ισμαήλ Χαν, που βρίσκεται στο βορειοδυτικό Πακιστάν, το Σάββατο (26/9). Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έδωσε στη δημοσιότητα η υπηρεσία εκτάκτων αναγκών «Rescue 1122», ο απολογισμός των θυμάτων ανέρχεται σε τουλάχιστον 11 νεκρούς και 30 τραυματίες.

Η αστυνομία διευκρίνισε ότι η επίθεση ήταν βομβιστική αυτοκτονίας. Ένας βομβιστής πυροδότησε ένα όχημα το οποίο ήταν γεμάτο με εκρηκτικά, στοχεύοντας ένα αστυνομικό σημείο ελέγχου που βρισκόταν στον δρόμο. Το συγκεκριμένο σημείο ελέγχου αναφέρεται ως «Aman Mela Police Checkpoint» στο χωριό Darazinda του Dera Ismail Khan.

Η κατάσταση των τραυματιών και οι απώλειες των δυνάμεων ασφαλείας

Μετά την έκρηξη, οι νεκροί και οι τραυματίες μεταφέρθηκαν άμεσα σε κοντινό νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών και την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ορισμένοι από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, γεγονός που εγείρει ανησυχίες για την περαιτέρω αύξηση του αριθμού των θυμάτων.

Ειδικότερα, η αστυνομία, σε δηλώσεις της στο Al Jazeera, ανέφερε ότι τουλάχιστον επτά μέλη των δυνάμεων ασφαλείας έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Επιπλέον, 20 ακόμη μέλη των δυνάμεων ασφαλείας συγκαταλέγονται μεταξύ των τραυματιών.

Εικόνες από το σημείο της έκρηξης

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αμέσως μετά την επίθεση, αποτύπωσαν την ένταση του συμβάντος. Σε αυτά τα βίντεο, διακρίνεται ένα μεγάλο σύννεφο γκρίζου καπνού να υψώνεται από το σημείο όπου σημειώθηκε η έκρηξη, δείχνοντας το μέγεθος της καταστροφής.

Σε ένα άλλο βίντεο, από πιο κοντινό πλάνο, είναι εμφανής ο καπνός που αναδύεται, ενώ τούβλα και διάφορα άλλα υλικά είναι σκορπισμένα σε μεγάλη έκταση γύρω από το σημείο της βομβιστικής επίθεσης, μαρτυρώντας την ισχύ της έκρηξης και τις ζημιές που προκλήθηκαν.

Η ανάληψη ευθύνης και το ιστορικό επιθέσεων

Οι Πακιστανοί Ταλιμπάν, γνωστοί ως Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), ανέλαβαν την ευθύνη για τη βομβιστική επίθεση, μέσω σχετικής δήλωσης που εξέδωσαν. Το Πακιστάν έχει βιώσει μια έξαρση επιθέσεων από μαχητές τα τελευταία χρόνια, με πολλές από αυτές να έχουν αναληφθεί από την TTP.

Εκτός από την TTP, ευθύνη για επιθέσεις έχει αναλάβει και ο παράνομος «Στρατός Απελευθέρωσης του Μπαλουχιστάν» (Baloch Liberation Army, BLA), μια αυτονομιστική ομάδα που δραστηριοποιείται κυρίως στην επαρχία Μπαλουχιστάν. Η TTP αποτελεί διαφορετική οργάνωση από τους Αφγανούς Ταλιμπάν, ωστόσο διατηρεί συμμαχικές σχέσεις μαζί τους. Οι Αφγανοί Ταλιμπάν επανήλθαν στην εξουσία στο Αφγανιστάν το έτος 2021.

Με πληροφορίες από: Topontiki