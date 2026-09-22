Τριμερής συμφωνία ασφαλείας για τη Γροιλανδία: Η αρκτική ασφάλεια υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ

Μια κομβική τριμερής συμφωνία ασφαλείας για το αρκτικό νησί της Γροιλανδίας αναμένεται να υπογραφεί την Τρίτη, σηματοδοτώντας μια σημαντική εξέλιξη στην αρχιτεκτονική ασφαλείας της Αρκτικής. Η συμφωνία αυτή, μεταξύ Δανίας, Γροιλανδίας και Ηνωμένων Πολιτειών, έχει ως στόχο τη διεύρυνση της στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στη μεγαλόνησο. Παράλληλα, επιδιώκει να θέσει την αρκτική ασφάλεια υπό την ομπρέλα προστασίας του ΝΑΤΟ, εκτονώνοντας διπλωματικές εντάσεις που είχαν ανακύψει τους τελευταίους μήνες.

Υπογραφή συμφωνίας στη Νέα Υόρκη

Η επίσημη τελετή υπογραφής της νέας συμφωνίας για την ασφάλεια της Γροιλανδίας έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη στη Νέα Υόρκη. Η υπογραφή θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, στις 10:30 π.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής, που αντιστοιχεί σε 16:30 ώρα Ελλάδος.

Στην τελετή αναμένεται να παρευρεθούν και να υπογράψουν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, και ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, όπως δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου αρνήθηκε να σχολιάσει τις λεπτομέρειες του κειμένου, επαναλαμβάνοντας προγενέστερη δήλωση ότι η υπογραφή της Τρίτης θα «διασφαλίσει και θα υπερασπιστεί την ασφάλεια της Γροιλανδίας και των ΗΠΑ».

Διεύρυνση της στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ

Η συμφωνία αυτή επισημοποιεί τη διεύρυνση της στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στη Γροιλανδία. Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια προσπάθεια να εκτονωθεί η διπλωματική ένταση που είχε δημιουργηθεί τους τελευταίους μήνες, κυρίως λόγω των πιέσεων του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον έλεγχο της περιοχής.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει επίμονα ότι επιθυμούσε τον έλεγχο της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ, ενώ κατά καιρούς δεν είχε αποκλείσει τη χρήση στρατιωτικής ή οικονομικής πίεσης για τον σκοπό αυτό. Η τριμερής συμφωνία αναμένεται να αντιμετωπίσει αυτές τις διπλωματικές προκλήσεις, ενισχύοντας τη συνεργασία των τριών πλευρών στον τομέα της ασφάλειας.

Επαναλειτουργία βάσεων του Ψυχρού Πολέμου

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο τρεις πηγές με γνώση του θέματος, οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να επαναλειτουργήσουν μια στρατιωτική βάση της εποχής του Ψυχρού Πολέμου στη νότια Γροιλανδία. Επιπλέον, προβλέπεται η δημιουργία μιας ακόμη βάσης στην ανατολική ακτή, η οποία σήμερα χρησιμοποιείται από τις δανικές δυνάμεις.

Οι περιοχές αυτές είναι το Ναρσαρσουάκ, όπου ο πληθυσμός έχει συρρικνωθεί σε μόλις λίγες δεκάδες κατοίκους αφότου οι ΗΠΑ έκλεισαν τη στρατιωτική βάση Bluie West One τη δεκαετία του 1950. Η άλλη περιοχή είναι το Μέστερσβιγκ, ένα στρατιωτικό φυλάκιο που χρησιμοποιείται από τη Sirius Dog Sled Patrol, μια ειδική μονάδα των δανικών ενόπλων δυνάμεων, όπως αναφέρουν δύο από τις ίδιες πηγές.

Η αρκτική ασφάλεια υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ

Η Δανία τονίζει ότι η νέα συμφωνία θέτει την αρκτική ασφάλεια υπό τη σκέπη της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Αυτό σημαίνει ότι η ασφάλεια της περιοχής δεν θα παραμένει αποκλειστική ευθύνη των ΗΠΑ και της Δανίας, αλλά θα εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο συλλογικής άμυνας.

Αυτή η εξέλιξη, σύμφωνα με την Κοπεγχάγη, είναι σημαντική, καθώς μεταφέρει την εποπτεία της αρκτικής ασφάλειας στο ΝΑΤΟ. Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στην αποφυγή μελλοντικών διπλωματικών εντάσεων και στην ενίσχυση της σταθερότητας σε μια στρατηγικά κρίσιμη περιοχή.

Με πληροφορίες από: Enikos