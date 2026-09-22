Ο Μακρόν χαρακτήρισε «πολύ εποικοδομητική» τη συζήτηση με τον Τραμπ για Ουκρανία και Ερυθρά Θάλασσα

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε χθες Δευτέρα ότι είχε μια «πολύ εποικοδομητική» συζήτηση με τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ. Η συνάντηση των δύο αρχηγών κρατών πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της εβδομάδας υψηλού επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Κύρια θέματα της συζήτησης αποτέλεσαν η κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα και ο συνεχιζόμενος πόλεμος στην Ουκρανία, ζητήματα που απασχολούν έντονα τη διεθνή κοινότητα.

Η συνάντηση στη Νέα Υόρκη

Η συνάντηση μεταξύ του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και του Αμερικανού ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ έλαβε χώρα χθες Δευτέρα. Οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν στην πόλη της Νέας Υόρκης, στο πλαίσιο των εργασιών της εβδομάδας υψηλού επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ο κ. Μακρόν περιέγραψε τη συζήτηση που είχαν ως «πολύ εποικοδομητική», υπογραμμίζοντας το θετικό κλίμα των ανταλλαγών απόψεων.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συνάντησής τους, ο Γάλλος πρόεδρος προέβη σε δηλώσεις προς τον Τύπο, όπου αναφέρθηκε στα θέματα που τέθηκαν επί τάπητος. Η παρουσία και των δύο ηγετών στη Νέα Υόρκη συνέπεσε με την περίοδο κατά την οποία διεξάγονται οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ενός θεσμού που συγκεντρώνει αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων από όλο τον κόσμο για να συζητήσουν παγκόσμια ζητήματα.

Οι κεντρικοί άξονες των συνομιλιών

Οι δύο αρχηγοί κρατών επικεντρώθηκαν σε δύο βασικά ζητήματα διεθνούς ενδιαφέροντος κατά τη διάρκεια της συζήτησής τους. Το ένα αφορούσε την κατάσταση που επικρατεί στην Ερυθρά Θάλασσα, μια περιοχή με ιδιαίτερη γεωπολιτική και οικονομική σημασία, όπου οι εξελίξεις παρακολουθούνται στενά. Το δεύτερο σημαντικό θέμα που απασχόλησε τους κυρίους Μακρόν και Τραμπ ήταν ο πόλεμος στην Ουκρανία, μια σύγκρουση που συνεχίζει να επηρεάζει την παγκόσμια σταθερότητα και τις διεθνείς σχέσεις.

Ο Εμανουέλ Μακρόν τόνισε ότι η συζήτηση ήταν ιδιαίτερα παραγωγική, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών σε αυτά τα κρίσιμα μέτωπα. Η διμερής αυτή συνάντηση παρείχε την ευκαιρία στους δύο ηγέτες να ανταλλάξουν απόψεις και να εξετάσουν πιθανές προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η διεθνής κοινότητα.

Θέματα ασφαλείας στην Ερυθρά Θάλασσα

Ένα από τα ειδικότερα σημεία που συζητήθηκαν σχετικά με την Ερυθρά Θάλασσα ήταν το πώς θα μπορούσαν να διασφαλιστούν «καλύτερες» συνθήκες «ασφαλείας». Αυτό αφορά συγκεκριμένα τις εγκαταστάσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγωγές πετρελαίου στην περιοχή. Η διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας και της ασφάλειας αυτών των εγκαταστάσεων θεωρείται ζωτικής σημασίας για την παγκόσμια ενεργειακή αγορά και την απρόσκοπτη ροή των εμπορευμάτων.

Οι δύο πρόεδροι εξέτασαν τρόπους για την ενίσχυση της ασφάλειας, με στόχο την προστασία των υποδομών και τη διατήρηση της σταθερότητας στις θαλάσσιες οδούς της Ερυθράς Θάλασσας. Η συζήτηση αυτή αναδεικνύει την ανησυχία για τις εξελίξεις στην περιοχή και την ανάγκη για συντονισμένες ενέργειες προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω αναταράξεις.

Ενίσχυση της Ουκρανίας με πυραύλους αναχαίτισης

Όσον αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Εμανουέλ Μακρόν ανέφερε ότι οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στην «ανάγκη να βοηθήσουμε πιο γρήγορα και πιο δυνατά τους Ουκρανούς φίλους μας». Η παροχή βοήθειας στην Ουκρανία αποτελεί ένα διαρκές ζήτημα για τη διεθνή κοινότητα, και οι δύο ηγέτες συζήτησαν την εντατικοποίηση αυτής της στήριξης, αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα της κατάστασης.

Ειδικότερα, ο Γάλλος πρόεδρος υπογράμμισε τη σημασία της παροχής «πυραύλων αναχαίτισης» στην Ουκρανία. Αυτό το είδος οπλισμού θεωρείται κρίσιμο για την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της χώρας απέναντι στις επιθέσεις που δέχεται. Η συζήτηση για την ταχύτερη και ισχυρότερη υποστήριξη των Ουκρανών φίλων τους αποτελεί βασικό στοιχείο των διπλωματικών προσπαθειών για την επίτευξη σταθερότητας στην περιοχή.

Με πληροφορίες από: News.gr