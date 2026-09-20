Ο Εντ Σίραν δάκρυσε στη σκηνή μιλώντας για τη Γάζα και το Ισραήλ

Ο Εντ Σίραν παραχώρησε την πρώτη του συναυλία μετά την αποχώρηση του ράπερ Macklemore από την περιοδεία του, εμφανιζόμενος ιδιαίτερα φορτισμένος συναισθηματικά. Ο διάσημος τραγουδιστής βρέθηκε στη σκηνή της Φιλαδέλφειας το βράδυ του Σαββάτου, όπου και εξέφρασε ανοιχτά τα συναισθήματά του για την κατάσταση στη Γάζα και το Ισραήλ, ενώ ξέσπασε και σε κλάματα μπροστά στο κοινό.

Η πρώτη εμφάνιση μετά την αναταραχή

Ο Εντ Σίραν περιέγραψε την εβδομάδα που προηγήθηκε ως μία από τις χειρότερες της ζωής του. «Πραγματικά δεν ήξερα αν θα μπορούσα να ξαναβγώ στη σκηνή, αν ήθελα καν να είμαι καλλιτέχνης», δήλωσε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την αβεβαιότητά του.

Η συναυλία αυτή δεν ήταν μια συνηθισμένη εμφάνιση για τον καλλιτέχνη, καθώς φοβόταν για την αντίδραση του κοινού μετά την αναταραχή που προκλήθηκε από την αποχώρηση του Macklemore. «Δεν ήξερα πώς θα ήταν αυτό το κοινό απόψε», είπε, προσθέτοντας: «Δεν ήξερα αν θα μου πετάξετε πράγματα».

Η θέση του για τον ακτιβισμό και την πολιτική

Ο Σίραν τόνισε πως ποτέ δεν επιδίωξε να είναι ένας μουσικός-ακτιβιστής. Ωστόσο, όπως ανέφερε, η συγκεκριμένη κατάσταση τον έφερε στο επίκεντρο μιας σημαντικής και έντονης αντιπαράθεσης, η οποία αφορά την ελευθερία του λόγου και το πιο περίπλοκο πολιτικό ζήτημα στον πλανήτη.

«Σε όλη την καριέρα μου προσπάθησα να μην είμαι πολιτικός σχολιαστής οποιουδήποτε είδους, επειδή θέλω η μουσική και οι συναυλίες μου να αφορούν την ενότητα και όχι τη διχόνοια, την ανθρωπιά και όχι την πολιτική», εξήγησε. Παρόλα αυτά, ξεκαθάρισε πως «αυτό είναι ένα ανθρωπιστικό ζήτημα. Δεν μπορώ πλέον να κρύβω το πώς αισθάνομαι γι’ αυτό».

Οι δηλώσεις για Ισραήλ και Γάζα

Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε αρχικά στα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου. «Αυτό που συνέβη στο Ισραήλ και στο μουσικό φεστιβάλ στις 7 Οκτωβρίου ήταν φρικτό και ήρθε να προστεθεί σε αιώνες εβραϊκού πόνου», είπε, πριν ξεσπάσει σε κλάματα.

Στη συνέχεια, στράφηκε στην κατάσταση στη Γάζα. «Αυτό που συμβαίνει στη Γάζα είναι καταστροφικό, αδικαιολόγητο και δυσανάλογο», συνέχισε, εκφράζοντας τη βαθιά του λύπη. Πρόσθεσε πως «η καρδιά μου έχει ραγίσει από το μέγεθος της καταστροφής, από την απώλεια αμάχων και τις ζωές παιδιών που χάθηκαν».

Η συστημική αδικία και η κριτική

Ο Εντ Σίραν δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στη Δυτική Όχθη. «Και η συστημική αδικία που βλέπουμε να εκτυλίσσεται στη Δυτική Όχθη δεν μπορεί να αγνοηθεί», δήλωσε, υπογραμμίζοντας την ευαισθησία του για το θέμα.

Ο τραγουδιστής παραδέχτηκε ότι είναι συνηθισμένος να δέχεται κριτική για τη μουσική του. Ωστόσο, διευκρίνισε πως «αυτή την εβδομάδα η κριτική αφορούσε κάτι πολύ σημαντικότερο και χρειάστηκε να πάρω και να κάνω δύσκολες αποφάσεις. Κάνω λάθη και λυπάμαι πάρα, πάρα πολύ».

Με πληροφορίες από: Topontiki