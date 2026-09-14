Η «Πυραμίδα των Ιταλών» στην Ισπανία: Από πρόταση κατεδάφισης σε μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς

Η «Πυραμίδα των Ιταλών», ένα μνημείο που ανεγέρθηκε το 1939 στο Puerto del Escudo, στα σύνορα των επαρχιών Μπούργος και Κανταβρίας, έχει βρεθεί στο επίκεντρο μιας νέας πολιτικής αντιπαράθεσης στην Ισπανία. Το κτίσμα, αρχικά μαυσωλείο για Ιταλούς στρατιώτες που πολέμησαν στον Ισπανικό Εμφύλιο στο πλευρό του Φράνκο, έχει χαρακτηριστεί από την περιφερειακή κυβέρνηση της Castilla y León ως μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς. Ωστόσο, η ισπανική κυβέρνηση το έχει συμπεριλάβει σε κατάλογο συμβόλων που θεωρούνται αντίθετα στη δημοκρατική μνήμη, αναζωπυρώνοντας τη συζήτηση για το μέλλον του.

Η ιστορία και η σύνδεση με τον φασισμό

Η «Πυραμίδα των Ιταλών» κατασκευάστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1930 και εγκαινιάστηκε επίσημα στις 26 Αυγούστου 1939. Ο σκοπός της ήταν να λειτουργήσει ως μαυσωλείο για τους Ιταλούς στρατιώτες που είχαν χάσει τη ζωή τους στη μάχη του Escudo, κατά τη διάρκεια του Ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου.

Το μνημείο συνδέεται άμεσα με το φασιστικό καθεστώς του Μπενίτο Μουσολίνι, καθώς και με τη συμμετοχή των ιταλικών στρατευμάτων του Corpo Truppe Volontarie στον πόλεμο, τα οποία τάχθηκαν στο πλευρό των δυνάμεων του Φράνκο. Αυτή η ιστορική σύνδεση έχει καταστήσει την παρουσία του μνημείου ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη στην ισπανική κοινωνία.

Αρχιτεκτονική και αρχική χρήση του μαυσωλείου

Το κτίσμα, με ύψος περίπου 20 μέτρα, αποτελεί ένα ξεχωριστό αρχιτεκτονικό στοιχείο, ενσωματωμένο στο ορεινό τοπίο της περιοχής του Puerto del Escudo. Ο ιδιαίτερος σχεδιασμός του και οι αισθητικές του αξίες έχουν αναγνωριστεί ως σημαντικά χαρακτηριστικά.

Στο εσωτερικό της πυραμίδας είχαν τοποθετηθεί τα λείψανα εκατοντάδων Ιταλών στρατιωτών που σκοτώθηκαν στις μάχες. Συγκεκριμένα, διέθετε 360 κόγχες, οι οποίες προορίζονταν για τις στάχτες των στρατιωτών. Επιπλέον, υπήρχε και μια ξεχωριστή κρύπτη, η οποία προοριζόταν για τους αξιωματικούς.

Η τραγωδία του 1971 και η εγκατάλειψη

Σήμερα, η πυραμίδα παραμένει άδεια. Τα λείψανα των Ιταλών στρατιωτών απομακρύνθηκαν από το μαυσωλείο και μεταφέρθηκαν στην Ιταλία, καθώς και στην πόλη της Σαραγόσας. Αυτή η μεταφορά πραγματοποιήθηκε μετά από ένα σοβαρό δυστύχημα που συνέβη το 1971.

Συγκεκριμένα, ένα λεωφορείο που μετέφερε συγγενείς των νεκρών Ιταλών στρατιωτών ενεπλάκη σε σοβαρό δυστύχημα στην περιοχή. Έκτοτε, το μαυσωλείο εγκαταλείφθηκε σταδιακά, με αποτέλεσμα να υποστεί φθορές και βανδαλισμούς με την πάροδο του χρόνου.

Η πολιτική αντιπαράθεση και ο κατάλογος δημοκρατικής μνήμης

Η παρουσία του μνημείου παρέμεινε πηγή αντιπαράθεσης λόγω της σαφούς σύνδεσής του με τον φρανκισμό και τον ιταλικό φασισμό. Η ισπανική κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας αυτή τη σύνδεση, το συμπεριέλαβε στον κατάλογο των συμβόλων και στοιχείων που θεωρούνται αντίθετα προς τη δημοκρατική μνήμη της χώρας.

Τον Ιούλιο του 2026, ο υπουργός Πολιτικής Εδαφικής Συνοχής και Δημοκρατικής Μνήμης, Ángel Víctor Torres, επιβεβαίωσε δημόσια την ένταξη της πυραμίδας στον συγκεκριμένο κατάλογο. Η εξέλιξη αυτή αναζωπύρωσε τη δημόσια συζήτηση σχετικά με το μέλλον του μνημείου και το κατά πόσο θα έπρεπε να διατηρηθεί ή να απομακρυνθεί από την περιοχή.

Η αναγνώριση ως μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς

Παρά την έντονη πολιτική αντιπαράθεση που έχει προκύψει, η περιφερειακή κυβέρνηση της Castilla y León έλαβε μια διαφορετική απόφαση τον Φεβρουάριο του 2024. Συγκεκριμένα, αποφάσισε να χαρακτηρίσει την «Πυραμίδα των Ιταλών» ως Bien de Interés Cultural (BIC), εντάσσοντάς την στην κατηγορία των Μνημείων.

Η απόφαση αυτή βασίστηκε σε μια σειρά από παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου του ιδιαίτερου σχεδιασμού της πυραμίδας, καθώς και των αισθητικών, αρχιτεκτονικών και τοπιακών αξιών που διαθέτει. Η επίσημη απόφαση της περιφερειακής κυβέρνησης αναφέρει ότι το κτίσμα αποτελεί ένα «μοναδικό» στοιχείο της πολιτιστικής κληρονομιάς της Castilla y León.

Το σημερινό δίλημμα

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω εξελίξεων, έχει δημιουργηθεί μια ιδιαίτερη και περίπλοκη κατάσταση γύρω από την «Πυραμίδα των Ιταλών». Από τη μία πλευρά, υπάρχει μια σαφής πολιτική προσπάθεια σε εθνικό επίπεδο για την απομάκρυνση ενός μνημείου που συνδέεται άμεσα με τον φασισμό και τον Φράνκο.

Από την άλλη πλευρά, η περιφερειακή αρχή έχει θέσει το μνημείο υπό προστασία, αναγνωρίζοντας την ιστορική και αρχιτεκτονική του αξία. Η πυραμίδα, που βρίσκεται σε μια ορεινή περιοχή δίπλα στον δρόμο που διασχίζει το Puerto, παραμένει έτσι ένα σύμβολο με διττή σημασία και αμφιλεγόμενο μέλλον.

Με πληροφορίες από: Gazzetta