Οι ΗΠΑ στον ΟΗΕ: Αναφορά στις επιθέσεις της «17 Νοέμβρη» στην Ελλάδα

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Μάικ Γουόλτς, έκανε ειδική αναφορά στις επιθέσεις της «17 Νοέμβρη» στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας. Η αναφορά αυτή έγινε στο πλαίσιο της 25ης επετείου των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου, με τον Αμερικανό αξιωματούχο να εντάσσει τις ελληνικές επιθέσεις σε έναν ευρύτερο κατάλογο τρομοκρατικών ενεργειών που έχουν σημαδέψει την εθνική μνήμη διαφόρων χωρών παγκοσμίως.

Η αναφορά στις επιθέσεις της «17 Νοέμβρη»

Ο Μάικ Γουόλτς, κατά την ομιλία του, υπογράμμισε ότι «για τους περισσότερους από εσάς, η 11η Σεπτεμβρίου δυστυχώς δεν είναι η μόνη τρομοκρατική επίθεση στην εθνική σας μνήμη». Σε αυτό το πλαίσιο, συμπεριέλαβε τις επιθέσεις της «17 Νοέμβρη» στην Ελλάδα, αναδεικνύοντας τη σημασία τους για την εθνική μνήμη της χώρας.

Ο Αμερικανός Μόνιμος Αντιπρόσωπος απαρίθμησε μια σειρά από παρόμοια περιστατικά που έχουν συγκλονίσει τον κόσμο. Μεταξύ αυτών, αναφέρθηκε στο Μπατακλάν στη Γαλλία, στις επιθέσεις της 7ης Ιουλίου στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο Μπεσλάν στη Ρωσία, στη σφαγή σε σχολείο της Πεσαβάρ στο Πακιστάν, καθώς και στην επίθεση στο Μογκαντίσου στη Σομαλία. Για κάθε μία από αυτές τις επιθέσεις, ο κ. Γουόλτς σημείωσε ότι προκάλεσαν «θάνατο, καταστροφή και τόσες πολλές αθώες ζωές που χάθηκαν».

Η 25η επέτειος της 11ης Σεπτεμβρίου και οι διεθνείς απώλειες

Η συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας πραγματοποιήθηκε με αφορμή την 25η επέτειο των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου. Ο κ. Γουόλτς υπενθύμισε ότι 2.977 αθώοι άνθρωποι σκοτώθηκαν εκείνη την ημέρα, τονίζοντας ότι μεταξύ των θυμάτων ήταν πολίτες από περισσότερες από 90 χώρες.

«Πριν από είκοσι πέντε χρόνια, ήταν το Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου. Ήταν επίθεση στον κόσμο», δήλωσε ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος των ΗΠΑ. Επίσης, αναφέρθηκε στους διασώστες που «δεν έτρεξαν μακριά. Έτρεξαν προς τις φλόγες», υπογραμμίζοντας την αυτοθυσία τους μπροστά στην καταστροφή.

Η ομόφωνη καταδίκη της τρομοκρατίας στον ΟΗΕ

Ο Μάικ Γουόλτς τόνισε ότι, παρόλο που το Συμβούλιο Ασφαλείας συχνά διαφωνεί σε πολλά ζητήματα, «η καταδίκη της τρομοκρατίας παραμένει ένα από εκείνα τα λίγα πράγματα που όλοι κάνουμε μαζί και ομόφωνα». Αυτή η κοινή στάση, σύμφωνα με τον ίδιο, ενδέχεται να εξηγείται από το γεγονός ότι «ένας κοινός κίνδυνος ενώνει ακόμη και τους πιο πικρούς εχθρούς».

Η ομοφωνία αυτή στην καταδίκη της τρομοκρατίας αναδεικνύει την παγκόσμια αναγνώριση της απειλής που συνιστά η τρομοκρατία για την διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, υπερβαίνοντας τις πολιτικές και διπλωματικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών του Συμβουλίου.

Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και μέτρα κατά της τρομοκρατίας

Ο κ. Γουόλτς υπενθύμισε τις άμεσες ενέργειες του Συμβουλίου Ασφαλείας μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001. Συγκεκριμένα, στις 11 Σεπτεμβρίου 2001, το Συμβούλιο υιοθέτησε ομόφωνα το Ψήφισμα 1368, σηματοδοτώντας την άμεση αντίδραση της διεθνούς κοινότητας.

Δεκαεπτά ημέρες αργότερα, το Συμβούλιο προχώρησε στην υιοθέτηση του Ψηφίσματος 1373. Το ψήφισμα αυτό προέβλεπε συγκεκριμένα μέτρα για την καταστολή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, το πάγωμα περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με τρομοκρατικές ενέργειες, καθώς και την άρνηση ασφαλούς καταφυγίου σε τρομοκράτες, ενισχύοντας το νομικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι σύγχρονες προκλήσεις και η προσαρμογή των τρομοκρατών

Παρά τις προσπάθειες και τα ψηφίσματα, ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος των ΗΠΑ προειδοποίησε ότι «η δουλειά δεν έχει τελειώσει». Επισήμανε ότι οι τρομοκράτες συνεχώς προσαρμόζονται και αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες για τους σκοπούς τους. Συγκεκριμένα, ανέφερε τη χρήση drones, την τεχνητή νοημοσύνη, τις κρυπτογραφημένες επικοινωνίες και τα ψηφιακά χρηματοπιστωτικά μέσα ως εργαλεία που χρησιμοποιούν πλέον οι τρομοκρατικές οργανώσεις.

Ο κ. Γουόλτς κατέληξε με ένα κάλεσμα για συνεχή δράση, δηλώνοντας: «Ας αποκαλέσουμε την τρομοκρατία αυτό που είναι. Ας κόψουμε τη χρηματοδότησή της. Ας της στερήσουμε ασφαλή καταφύγια. Ας εφαρμόσουμε τα ψηφίσματα αυτού του Συμβουλίου». Τέλος, υπογράμμισε τη δέσμευση της διεθνούς κοινότητας, λέγοντας: «Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ».

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki