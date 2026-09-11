Διπλό φονικό στην Τουρκία: Καβγάς για έξωση οδήγησε σε τραγωδία στη Μαλτεπέ

Ένα σοκαριστικό περιστατικό διπλού φονικού σημειώθηκε στην Τουρκία, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή Μαλτεπέ. Η τραγωδία εκτυλίχθηκε μετά από έναν έντονο καβγά που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ζευγαριού ιδιοκτητών ενός επταώροφου κτηρίου. Ο δράστης του φονικού φέρεται να είναι ο διαχειριστής του ίδιου κτηρίου.

Το ζευγάρι των θυμάτων, το οποίο είχε διαμείνει επί σειρά ετών στη Γερμανία, βρέθηκε αντιμέτωπο με τον διαχειριστή, με την αντιπαράθεση να καταλήγει σε αιματηρή κατάληξη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο διαχειριστής πυροβόλησε και σκότωσε το ζευγάρι, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία.

Maltepe’de kiracı olan saldırganın, ev sahibi kadını öldürdüğü anlar. https://t.co/u7uDmlr5uR pic.twitter.com/tv4CHpEV9X — Asayiş Berkemal (@asayisberkemal0) September 10, 2026

Η αιτία της φονικής διαμάχης

Η ρίζα της φονικής διαμάχης, όπως αναφέρουν μέσα ενημέρωσης στην Τουρκία, εντοπίζεται σε μια αντιπαράθεση που αφορούσε διαδικασίες έξωσης. Το ζευγάρι των ιδιοκτητών είχε ξεκινήσει τις απαραίτητες ενέργειες για την έξωση των ενοίκων που διέμεναν στο επταώροφο κτήριο.

Αυτή η κίνηση των ιδιοκτητών φέρεται να πυροδότησε την ένταση και τη διαφωνία με τον διαχειριστή, οδηγώντας τελικά στην τραγική έκβαση. Η υπόθεση διερευνάται από τις αρχές, με τα στοιχεία να δείχνουν ότι η διαφωνία για την έξωση ήταν η αιτία πίσω από το διπλό φονικό.

Με πληροφορίες από: parapolitika.gr