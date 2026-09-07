Ο Ντόναλντ Τραμπ προτείνει την αλλαγή ονόματος του Νέου Μεξικού

Ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, φαίνεται να έχει θέσει στο στόχαστρο το όνομα της πολιτείας του Νέου Μεξικού, προτείνοντας την αντικατάσταση του «Μεξικό» με τη λέξη «Αμερική». Η κίνηση αυτή ακολουθεί προηγούμενες προσπάθειές του να μετονομάσει τον Κόλπο του Μεξικού και τη λίμνη Οντάριο. Η πρόταση αυτή προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις, με την κυβερνήτη του Νέου Μεξικού, Μισέλ Λουχάν Γκρίσαμ, να δηλώνει ότι το όνομα της πολιτείας δεν είναι θέμα συζήτησης.

Οι προηγούμενες μετονομασίες του Τραμπ

Η πρόταση για την αλλαγή του ονόματος του Νέου Μεξικού δεν αποτελεί την πρώτη ανάλογη κίνηση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Όταν επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, είχε ήδη αποφασίσει να μετονομάσει τον Κόλπο του Μεξικού σε Κόλπο της Αμερικής, σε μια προσπάθεια να επιδείξει την κυριαρχία του.

Στη συνέχεια, εν μέσω μιας κρίσης στις σχέσεις των ΗΠΑ με τον Καναδά, η οποία προκλήθηκε από την αποχώρηση του Καναδά από συνομιλίες για μια νέα εμπορική συμφωνία, ο Τραμπ προχώρησε σε άλλη μια μετονομασία. Αποφάσισε να αλλάξει το όνομα της λίμνης Οντάριο σε λίμνη της Αμερικής, με σκοπό να «τιμωρήσει» τους Καναδούς. Αυτή η ενέργεια προκάλεσε την έντονη αντίδραση του τότε πρωθυπουργού του Οντάριο, Νταγκ Φορντ, ο οποίος, αν και πρώην υποστηρικτής του Τραμπ, τον κάλεσε να του φιλήσει τα οπίσθια.

Η πρόταση για το Νέο Μεξικό και η ανάρτηση στον λογαριασμό του Λευκού Οίκου

Τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να έχει βάλει στο στόχαστρο ένα ακόμη τοπωνύμιο, την πολιτεία του Νέου Μεξικού. Στον επίσημο λογαριασμό του Λευκού Οίκου στην πλατφόρμα X, αναρτήθηκε μια φωτογραφία της πολιτείας, στην οποία η λέξη «Μεξικό» ήταν διαγραμμένη και αντικατασταθείσα με τη λέξη «Αμερική».

Η ενέργεια αυτή, σύμφωνα με την πηγή, έγινε για να «δείξουμε την απαρέσκειά μας προς τη γειτονική μας χώρα, αν δεν αλλάξουμε το όνομα μιας από τις ίδιες της Πολιτείες μας». Ωστόσο, σημειώνεται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν έχει τη δυνατότητα να μετονομάσει μονομερώς μια πολιτεία. Μέχρι στιγμής, ούτε ο Τραμπ ούτε ο Λευκός Οίκος έχουν ανακοινώσει κάποια επίσημη πρωτοβουλία για την αλλαγή του ονόματος του Νέου Μεξικού.

Η άμεση αντίδραση της κυβερνήτη Μισέλ Λουχάν Γκρίσαμ

Όπως ήταν αναμενόμενο, η ανάρτηση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Η κυβερνήτης του Νέου Μεξικού, Μισέλ Λουχάν Γκρίσαμ, δήλωσε κατηγορηματικά ότι το όνομα της πολιτείας «δεν είναι θέμα συζήτησης — είναι δικό μας από πριν ακόμα δημιουργηθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες». Η κυβερνήτης έθεσε το ερώτημα «Τι είναι προς συζήτηση; Ποιος στέκεται στο πλευρό των εργαζόμενων οικογενειών;».

Η Γκρίσαμ υποστήριξε ότι ενώ ο πρόεδρος «προσπαθεί να αποσπάσει την προσοχή των Αμερικανών», οι οικογένειες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. Ανέφερε τις υψηλότερες τιμές στα καύσιμα και στα είδη διατροφής, την απώλεια πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη και τις δυσκολίες στην οικονομική αντεπεξέλιξη για την αγορά σπιτιού.

Η πολιτική των Δημοκρατικών στο Νέο Μεξικό και η ιστορία του ονόματος

Η κυβερνήτης Γκρίσαμ τόνισε τις προσπάθειες της πολιτειακής κυβέρνησης, υπό την ηγεσία των Δημοκρατικών. «Υπό την ηγεσία των Δημοκρατικών εδώ στο Νέο Μεξικό, παρέχουμε στις οικογένειες δωρεάν παιδικούς σταθμούς και πανεπιστημιακή εκπαίδευση, προστατεύουμε την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και επενδύουμε στη στέγαση», δήλωσε. Κατέληξε λέγοντας: «Ενώ ο Λευκός Οίκος σπαταλά χρόνο χρωματίζοντας χάρτες, το Νέο Μεξικό είναι απασχολημένο με το έργο που πρέπει να γίνει».

Το όνομα «Νέο Μεξικό» έχει μια μακρά ιστορία που χρονολογείται αιώνες πριν από την ίδρυση της πολιτείας. Οι Ισπανοί εξερευνητές άρχισαν να χρησιμοποιούν τον όρο «Nuevo México» στα τέλη του 16ου αιώνα. Η περιοχή διατήρησε αυτό το όνομα αφού εντάχθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1848 και αργότερα απέκτησε το καθεστώς πολιτείας στις 6 Ιανουαρίου 1912.

Με πληροφορίες από: Topontiki