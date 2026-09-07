Το Ιράν ανακοινώνει «ζώνη απαγόρευσης» κοντά στα Στενά του Ορμούζ

Η Τεχεράνη ετοιμάζεται να κηρύξει «ζώνη απαγόρευσης» κοντά στα Στενά του Ορμούζ τις επόμενες ημέρες, μια κίνηση που σηματοδοτεί περαιτέρω κλιμάκωση των απειλών της για αντίποινα έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών. Η στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδός έχει ήδη αποκλειστεί από το Ιράν από την έναρξη του πολέμου με τις ΗΠΑ. Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, ο γραμματέας του ανώτατου συμβουλίου εθνικής ασφάλειας, Μοχσέν Ρεζάι, δήλωσε ότι η νέα ζώνη θα ξεκινά από τη γραμμή του αποκλεισμού του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού και θα περιλαμβάνει τομείς του Κόλπου.

Η νέα «ζώνη απαγόρευσης» και οι κυρώσεις

Ο Μοχσέν Ρεζάι, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, διευκρίνισε ότι η κήρυξη της ζώνης απαγόρευσης θα πραγματοποιηθεί εντός των προσεχών ημερών. Η εν λόγω ζώνη θα επεκτείνεται έξω από τα Στενά του Ορμούζ, καλύπτοντας συγκεκριμένους τομείς του Κόλπου.

Σύμφωνα με τον Ιρανό αξιωματούχο, οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να εισέλθει σε αυτή τη νέα ζώνη θα συμπεριληφθεί σε λίστα κυρώσεων. Παράλληλα, ο Ρεζάι ανέφερε ότι οι χάρτες διέλευσης των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, οι οποίοι έχουν συμφωνηθεί με το Ομάν, αναμένεται να υπογραφούν επίσης τις ερχόμενες ημέρες.

Κλιμάκωση των ανταποδοτικών επιθέσεων

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται σε συνέχεια μιας σειράς ανταλλαγών επιθέσεων μεταξύ των δύο πλευρών, κυρίως στη θάλασσα, κατά τις τελευταίες 24 ώρες. Το Ιράν απείλησε χθες Κυριακή τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι στο εξής θα προχωρά σε «πιο εντατικά» αντίποινα.

Οι εχθροπραξίες είχαν επανεκκινήσει στις 30 Αυγούστου, με πρωτοβουλία της Ουάσινγκτον, μετά από μια περίοδο μειωμένων βομβαρδισμών τον ίδιο μήνα. Η Τεχεράνη ανταπέδωσε στοχεύοντας γειτονικά κράτη, μια τακτική που ακολουθεί από την έναρξη του πολέμου, ο οποίος ξεκίνησε με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στις 28 Φεβρουαρίου.

Θαλάσσιες επιθέσεις και αποκλεισμοί

Από την Παρασκευή, οι δύο πλευρές έχουν εμπλακεί σε επιθέσεις η μία εναντίον της άλλης κυρίως στο νερό, με επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ. Η κίνηση των πλοίων στην περιοχή παραμένει θεαματικά μειωμένη, λόγω του αποκλεισμού της θαλάσσιας οδού από την Ισλαμική Δημοκρατία.

Σε αντίποινα, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια στον Κόλπο. Αυτή η κατάσταση έχει οδηγήσει σε μια συνεχή ένταση, με κάθε πλευρά να κατηγορεί την άλλη για τις επιθετικές ενέργειες.

Συγκεκριμένα περιστατικά στην περιοχή

Την Παρασκευή, οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν στοχοποίησαν αρχικά ένα αεροπλανοφόρο και ένα αντιτορπιλικό. Σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, τα αμερικανικά πλοία μπόρεσαν να ξεφύγουν από «πολλαπλές απρόκλητες ιρανικές επιθέσεις».

Η αμερικανική ανταπόδοση σημειώθηκε το Σάββατο, όταν χτυπήθηκαν τρία δεξαμενόπλοια, τα οποία, κατά την Ουάσινγκτον, συνδέονταν με τους Φρουρούς της Επανάστασης. Ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας ανακοίνωσε κατόπιν ότι έβαλε στο στόχαστρο τρία πετρελαιοφόρα στα Στενά του Ορμούζ, καθώς και «άλλα τρία πλοία συνδεόμενα με την Αμερική (...) σε άλλους τομείς».

Διαψεύσεις και αντιπαραθέσεις

Νωρίτερα χθες, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε σε ένα ναυτικό drone, το οποίο φέρεται να προσπάθησε να «παρεισφρήσει» στα Στενά του Ορμούζ. Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του μικτού διοικητηρίου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM), Τιμ Χόκινς, διέψευσε κατηγορηματικά τον ισχυρισμό.

Ο Χόκινς χαρακτήρισε την ανακοίνωση «ψέμα» και δήλωσε εμφατικά: «Κανένα αμερικανικό σκάφος δεν υπέστη επίθεση σήμερα». Αυτή η διαφωνία υπογραμμίζει την αμοιβαία δυσπιστία και την αντιπαράθεση μεταξύ των δύο πλευρών στην ευαίσθητη περιοχή.

Με πληροφορίες από: News.gr