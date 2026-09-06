Το Μπουτάν αναδείχθηκε η πιο ήσυχη χώρα στον κόσμο

Ένα ταξιδιωτικό γραφείο προχώρησε πρόσφατα στην έκδοση μιας λίστας με τις πιο ήσυχες χώρες του κόσμου, αναδεικνύοντας στην κορυφή έναν απομονωμένο ορεινό προορισμό. Το Μπουτάν, μια χώρα που βρίσκεται στη Νότια Ασία, κατέκτησε την πρώτη θέση σε αυτή την αξιολόγηση, χαρακτηριζόμενο ως ένας απομονωμένος παράδεισος που προσφέρει ιδανικές συνθήκες ηρεμίας. Η κατάταξη αυτή βασίστηκε σε μια σειρά από συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την ποσοτικοποίηση της «ησυχίας» κάθε χώρας.

Η μεθοδολογία για τη μέτρηση της ησυχίας των χωρών

Το ταξιδιωτικό γραφείο Go2Africa ανέλαβε την πρωτοβουλία να εξετάσει το ζήτημα του πώς μπορεί να μετρηθεί με ακρίβεια η «ησυχία» μιας χώρας. Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας, δημοσίευσε μια λεπτομερή λίστα με τους δέκα πιο ήσυχους προορισμούς παγκοσμίως, βασιζόμενο σε διάφορους παράγοντες που θεωρούνται καθοριστικοί για την αίσθηση της ηρεμίας.

Μεταξύ των βασικών στοιχείων που εξετάστηκαν για την κατάρτιση της λίστας ήταν ο συνολικός πληθυσμός κάθε χώρας και η τουριστική της πυκνότητα, δηλαδή ο αριθμός των επισκεπτών σε σχέση με την έκτασή της. Επιπλέον, λήφθηκαν υπόψη οι αγροτικές και προστατευόμενες περιοχές, καθώς και ο όγκος της κυκλοφορίας των οχημάτων. Σύμφωνα με τις αναφορές του γραφείου, τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση προήλθαν από αξιόπιστες πηγές, όπως διαδικτυακές βάσεις δεδομένων, παγκόσμιες μελέτες και επίσημες κυβερνητικές εκθέσεις.

Το Μπουτάν: Ένας απομονωμένος ορεινός παράδεισος στην κορυφή

Στην πρώτη θέση της συγκεκριμένης κατάταξης, με έναν εντυπωσιακό «Δείκτη Ηρεμίας» (Quiet Score) 89,44, βρέθηκε το Μπουτάν. Αυτή η χώρα, που βρίσκεται στη Νότια Ασία, περιγράφεται ως ένας απομονωμένος ορεινός παράδεισος, ο οποίος προσφέρει ιδανικές συνθήκες για όσους αναζητούν την ηρεμία και τη γαλήνη. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι η θερμοκρασία τον Σεπτέμβριο είναι ιδανική, φτάνοντας τους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ η παρουσία τουριστών είναι ελάχιστη, συμβάλλοντας στην αίσθηση της απομόνωσης.

Το Μπουτάν είναι γνωστό εδώ και πολύ καιρό παγκοσμίως ως ένα «απομονωμένο βασίλειο», μια ονομασία που αντικατοπτρίζει την πολιτική του να διατηρεί την αυθεντικότητά του. Η χώρα άρχισε να επιτρέπει την είσοδο τουριστών μόλις το 1974, μια απόφαση που λήφθηκε με προσοχή, ώστε να διαφυλαχθεί ο ιδιαίτερος χαρακτήρας και η ηρεμία που το χαρακτηρίζουν.

Η αυστηρή πολιτική τουρισμού για βιώσιμη ανάπτυξη

Η προσέγγιση του Μπουτάν στον τουρισμό είναι μοναδική και εστιάζει στη βιώσιμη ανάπτυξη και τη διατήρηση του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Οι επισκέπτες που επιθυμούν να εξερευνήσουν τη χώρα έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν μόνο μέσω αδειοδοτημένων τοπικών τουριστικών πρακτορείων, εξασφαλίζοντας έτσι μια οργανωμένη και ελεγχόμενη ροή.

Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό της τουριστικής πολιτικής είναι η υποχρέωση των τουριστών να καταβάλλουν ένα ημερήσιο Τέλος Βιώσιμης Ανάπτυξης. Αυτή η πρακτική, όπως αναφέρει η Go2Africa στον ιστότοπό της, συμβάλλει καθοριστικά στην εξαιρετική διατήρηση του φυσικού πλούτου της χώρας, διασφαλίζοντας ότι ο τουρισμός δεν επιβαρύνει αλλά ενισχύει το περιβάλλον.

Ο πλούτος της φύσης και οι προστατευόμενες εκτάσεις

Το Μπουτάν φημίζεται για την εξαιρετική διατήρηση του φυσικού του περιβάλλοντος, ένα στοιχείο που ενισχύει την ησυχία του. Η χώρα βρίσκεται στρατηγικά στη σκιά των Ανατολικών Ιμαλαΐων, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό τοπίο. Διαθέτει τεράστιες εκτάσεις υπαίθρου, οι οποίες καλύπτουν συνολικά 39.041 τετραγωνικά χιλιόμετρα, προσφέροντας ατελείωτες ευκαιρίες για ηρεμία και εξερεύνηση.

Αυτές οι εκτάσεις περιλαμβάνουν πυκνά δασώδη βουνά, εύφορες κοιλάδες με καλλιέργειες και αραιοκατοικημένες ορεινές περιοχές, δημιουργώντας ένα ποικιλόμορφο και παρθένο τοπίο. Ένα εξαιρετικά υψηλό ποσοστό της χώρας αποτελείται από προστατευόμενες περιοχές, γεγονός που υπογραμμίζει τη δέσμευση του Μπουτάν για τη διαφύλαξη της βιοποικιλότητας και της φυσικής του κληρονομιάς, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην κατάταξή του ως η πιο ήσυχη χώρα.

Η Ναμίμπια στη δεύτερη θέση της παγκόσμιας κατάταξης

Τη δεύτερη θέση στη λίστα με τις πιο ήσυχες χώρες του κόσμου κατέλαβε η Ναμίμπια. Η χώρα αυτή, που βρίσκεται στη νότια Αφρική, συγκέντρωσε μια αξιοσημείωτη βαθμολογία ησυχίας (Quiet Score) 86,69. Η επίδοσή της την κατατάσσει αμέσως μετά το Μπουτάν, αναδεικνύοντάς την ως έναν από τους κορυφαίους προορισμούς για όσους αναζητούν την ηρεμία και την απομόνωση σε παγκόσμιο επίπεδο.

Με πληροφορίες από: Reader