Ηφαίστειο Άνακ Κρακατόα: Έκρηξη στην Ινδονησία και αναστολή λειτουργίας έξι αεροδρομίων

Οι αρχές της Ινδονησίας ανακοίνωσαν σήμερα την αναστολή λειτουργίας έξι αεροδρομίων, μεταξύ των οποίων και το διεθνές αεροδρόμιο της Τζακάρτα, λόγω της έκρηξης του ηφαιστείου Άνακ Κρακατόα. Το ηφαίστειο βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 150 χιλιομέτρων από την πρωτεύουσα της χώρας και η δραστηριότητά του οδήγησε σε διασπορά ηφαιστειακής τέφρας, επηρεάζοντας σημαντικά τις αεροπορικές μεταφορές.

Η έντονη δραστηριότητα του Άνακ Κρακατόα

Το ηφαίστειο Άνακ Κρακατόα, του οποίου το όνομα στην ινδονησιακή γλώσσα σημαίνει «Παιδί του Κρακατόα», εισήλθε σε φάση έντονης δραστηριότητας από χθες, Σάββατο. Η ηφαιστειολογική υπηρεσία της χώρας ανέφερε ότι καταγράφηκε έκλυση λάβας, ενώ ο ήχος των εκρήξεων ήταν τόσο ισχυρός που έφτασε σε απόσταση έως και 700 χιλιομέτρων.

Σήμερα, η δραστηριότητα του ηφαιστείου συνεχίστηκε, καθώς καταγράφηκαν δύο νέες εκρήξεις. Η συνεχιζόμενη αυτή δραστηριότητα προκάλεσε ανησυχία και οδήγησε τις αρχές στη λήψη άμεσων μέτρων για την ασφάλεια των πολιτών και των μεταφορών.

Αναστολή λειτουργίας αεροδρομίων

Ο υπουργός Μεταφορών, Ντούντι Πουρβαγκάντι, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι αναστάλθηκε η λειτουργία έξι αεροδρομίων. Συγκεκριμένα, εκτός από το διεθνές αεροδρόμιο Σουκάρνο-Χάτα της Τζακάρτα, έκλεισαν και άλλα τρία αεροδρόμια που βρίσκονται επίσης στην πρωτεύουσα.

Επιπλέον, τα διεθνή αεροδρόμια της Μπαντούνγκ και της Ραντίν, το οποίο βρίσκεται κοντά στην Μπαντάρ Καμπούνγκ στη Σουμάτρα, ανέστειλαν επίσης τη λειτουργία τους. Το υπουργείο Μεταφορών εξέδωσε ανακοίνωση σήμερα το πρωί, στην οποία ανέφερε ότι δοκιμές έδειξαν τη διασπορά ηφαιστειακής τέφρας στη ζώνη του διεθνούς αεροδρομίου Σουκάρνο-Χάτα της Τζακάρτα, κάτι που οδήγησε στο κλείσιμό του.

Εκατοντάδες πτήσεις και χιλιάδες επιβάτες επηρεάστηκαν

Η αναστολή των αεροπορικών λειτουργιών είχε άμεσες και εκτεταμένες συνέπειες. Το διεθνές αεροδρόμιο της Τζακάρτα ανακοίνωσε αργότερα ότι παρατείνει την αναστολή των πτήσεων έως τις 17:30 τοπική ώρα, που αντιστοιχεί σε 13:30 ώρα Ελλάδας.

Λόγω της κατάστασης, περισσότερες από 200 πτήσεις έχουν ήδη επηρεαστεί. Ο αριθμός των επιβατών που έχουν πληγεί από τις ακυρώσεις ή τις καθυστερήσεις ξεπερνά τις 20.000, δημιουργώντας σημαντικά προβλήματα στις μετακινήσεις.

Το ιστορικό του διαβόητου Κρακατόα

Το ηφαίστειο Κρακατόα, από το οποίο προήλθε το Άνακ Κρακατόα, είναι διαβόητο για την καταστροφική και κολοσσιαία έκρηξή του που σημειώθηκε το 1883. Εκείνη η έκρηξη θεωρείται ότι παρήγαγε τον ισχυρότερο ήχο που έχει καταγραφεί στην ιστορία, ο οποίος ακούστηκε σε απόσταση έως και 4.800 χιλιομέτρων.

Οι συνέπειες της έκρηξης του 1883 ήταν εκτεταμένες και τραγικές. Προκάλεσε κύματα τσουνάμι ύψους έως και 40 μέτρων, τα οποία ισοπέδωσαν εκατοντάδες χωριά στην περιοχή. Ως αποτέλεσμα, πάνω από 36.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Πέρα από τις άμεσες καταστροφές, η ηφαιστειακή στάχτη σκίασε τον ουρανό σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της παγκόσμιας θερμοκρασίας κατά 1,2°C για τα επόμενα χρόνια, αναδεικνύοντας το μέγεθος της επίδρασης του Κρακατόα στο κλίμα του πλανήτη.

Με πληροφορίες από: Topontiki