Πρώην αρχηγός συμμορίας κρίθηκε ένοχος για τον φόνο του Τούπακ Σακούρ

Ένοχος κρίθηκε ο πρώην αρχηγός συμμορίας Ντουέιν «Κέφ Ντι» Ντέιβις για την οργάνωση της δολοφονίας του ράπερ Τούπακ Σακούρ, μια υπόθεση που παρέμενε ανεξιχνίαστη για σχεδόν 30 χρόνια. Η καταδίκη αυτή αποτελεί την πρώτη στην υπόθεση του σούπερ σταρ της ραπ, ο οποίος δολοφονήθηκε στο Λας Βέγκας στις 7 Σεπτεμβρίου 1996. Η απόφαση του δικαστηρίου φέρνει στο φως νέα στοιχεία για ένα από τα πιο διάσημα άλυτα μυστήρια στην ιστορία της αμερικανικής μουσικής.

Η ετυμηγορία του δικαστηρίου

Το δικαστήριο του Λας Βέγκας έκρινε τον Ντουέιν «Κέφ Ντι» Ντέιβις ένοχο για μία κατηγορία δολοφονίας με θανατηφόρο όπλο, αναφορικά με τον θάνατο του Τούπακ Σακούρ. Η ετυμηγορία αυτή έρχεται σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά το τραγικό συμβάν που συγκλόνισε τον κόσμο της χιπ χοπ.

Ο 63χρονος Ντέιβις, ντυμένος με μαύρο κοστούμι, στεκόταν απαθής κατά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας. Ωστόσο, δήλωσε αμέσως την πρόθεσή του να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης. Στο δικαστήριο, οι συγγενείς του Σακούρ κρατούσαν τα χέρια τους, με κάποιους να αγκαλιάζονται και να κλαίνε, εμφανώς συγκινημένοι από την εξέλιξη της υπόθεσης. Η αδερφή του ράπερ αγκάλιασε έναν εισαγγελέα μετά την ανάγνωση της ετυμηγορίας, ενώ άλλα μέλη της οικογένειας κάθονταν κλαίγοντας κοντά.

Η δολοφονία του Τούπακ Σακούρ

Ο Τούπακ Σακούρ δολοφονήθηκε σε ηλικία 25 ετών, την ώρα που βρισκόταν στο απόγειο της καριέρας του. Αναγνωριζόταν ως μία από τις πιο επιδραστικές φωνές της ραπ μουσικής παγκοσμίως, έχοντας πουλήσει περισσότερα από 75 εκατομμύρια δίσκους.

Η ένοπλη επίθεση που του στοίχισε τη ζωή συνέβη στο Λας Βέγκας στις 7 Σεπτεμβρίου 1996. Ο θάνατός του άφησε ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην παγκόσμια μουσική σκηνή και δημιούργησε ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια στην ιστορία της σύγχρονης μουσικής, το οποίο παρέμενε άλυτο για σχεδόν τριάντα χρόνια.

Ο ρόλος του Ντουέιν «Κέφ Ντι» Ντέιβις

Οι εισαγγελείς υποστήριξαν κατά τη διάρκεια της δίκης ότι ο Ντουέιν «Κέφ Ντι» Ντέιβις, ο οποίος ήταν πρώην αρχηγός της συμμορίας του δρόμου South Side Compton Crips, ήταν ο εγκέφαλος πίσω από τη δολοφονία. Παρόλο που ο ίδιος δεν πυροβόλησε το όπλο που σκότωσε τον Σακούρ, οι εισαγγελείς τόνισαν ότι διέταξε τους πυροβολισμούς και προμήθευσε το όπλο που χρησιμοποιήθηκε.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, το όπλο χρησιμοποιήθηκε από τον ανιψιό του Ντέιβις, Ορλάντο Άντερσον, για να ανοίξει πυρ. Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι ο Ντέιβις είχε σχεδιάσει τους πυροβολισμούς ως αντίποινα. Αυτό συνέβη μετά από έναν καβγά στον οποίο ενεπλάκη ο Άντερσον με τον Σακούρ και την ομάδα του ράπερ στο Λας Βέγκας, λίγες ώρες πριν από τη δολοφονία.

Μια υπόθεση σχεδόν 30 ετών

Για τρεις δεκαετίες, η υπόθεση της δολοφονίας του Τούπακ Σακούρ παρέμεινε μία από τις πιο διάσημες κρυφές υποθέσεις της Αμερικής. Η έλλειψη καταδίκης για τόσα χρόνια πυροδότησε αμέτρητες θεωρίες συνωμοσίας και διατηρούσε το ενδιαφέρον του κοινού αμείωτο.

Η δολοφονία του Σακούρ συνέβη σε μια περίοδο έντονης αντιπαλότητας μεταξύ της ραπ σκηνής της Ανατολικής και της Δυτικής Ακτής. Επιπλέον, συνέπεσε με μια διαμάχη συμμοριών μεταξύ των Bloods και των Crips, η οποία είχε βαθιές ρίζες στην κουλτούρα της χιπ-χοπ εκείνη την εποχή. Η πρόσφατη καταδίκη έρχεται να κλείσει ένα κεφάλαιο που παρέμενε ανοιχτό για πολύ καιρό, φέρνοντας μια πρώτη δικαστική απάντηση σε ένα ιστορικό έγκλημα.

Με πληροφορίες από: Reader