Ηρώ Μουκίου: «Το Τσερνόμπιλ έφερε την κλιματική αλλαγή δεκαετίες νωρίτερα»

Η ηθοποιός Ηρώ Μουκίου, με αφορμή την επετειακή επιστροφή της παράστασης «Η φωνή της Λουντμίλα», μίλησε για την επικαιρότητα του έργου. Η παράσταση, που βασίζεται στην πυρηνική καταστροφή του Τσερνόμπιλ, παρουσιάζεται ξανά για δύο μόνο παραστάσεις στο θέατρο ΚΑΡΕΖΗ στις 15 και 16 Σεπτεμβρίου. Η κ. Μουκίου υπογράμμισε τη σύνδεση του Τσερνόμπιλ με την κλιματική αλλαγή, δηλώνοντας ότι η καταστροφή αυτή «άλλαξε τον ρου της κλιματικής αλλαγής».

Η επιστροφή της παράστασης «Η φωνή της Λουντμίλα»

Η παράσταση-ντοκουμέντο «Η φωνή της Λουντμίλα» επιστρέφει στη σκηνή για δύο επετειακές παραστάσεις. Αυτές θα δοθούν στο θέατρο ΚΑΡΕΖΗ, στις 15 και 16 Σεπτεμβρίου, με ώρα έναρξης 21:15. Η αφορμή για την επαναφορά του έργου είναι η συμπλήρωση 40 χρόνων από την πυρηνική καταστροφή στο Τσερνόμπιλ.

Το έργο, το οποίο συγκλόνισε το κοινό κατά την πρώτη του παρουσίαση, βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του Σουηδού δημοσιογράφου και σκηνοθέτη Gunnar Bergdahl. Η Ηρώ Μουκίου, μιλώντας για την παράσταση, τόνισε ότι γίνεται πιο επίκαιρη από ποτέ, δεδομένου του πολέμου στο Ιράν, των πυρηνικών εργοστασίων που μας περιβάλλουν και των αυξανόμενων απειλών.

Η ιστορία πίσω από το έργο και η πρώτη παρουσίαση

Το έργο «Η φωνή της Λουντμίλα» πρωτοπαρουσιάστηκε το 2009. Η παραγωγή τελούσε υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, της Greenpeace και του WWF.

Κατά την πρώτη του εμφάνιση, το έργο παρουσιάστηκε σε κεντρικά θέατρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, ενώ πραγματοποίησε και περιοδεία σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας και στην Κύπρο. Η ιστορία του έργου αφορά την εκ βαθέων συγκλονιστική εξομολόγηση μιας γυναίκας που σε ηλικία 22 ετών έζησε τη φρίκη της έκρηξης του πυρηνικού εργοστασίου στο Τσερνόμπιλ.

Η τραγωδία του Τσερνόμπιλ και οι επιπτώσεις της

Η πυρηνική καταστροφή στο Τσερνόμπιλ συνέβη το ξημέρωμα της 26ης Απριλίου 1986. Εκείνη την ημέρα, ο πυρηνικός αντιδραστήρας εξερράγη, ένα γεγονός που άλλαξε την ιστορία του πλανήτη. Οι επιπτώσεις αυτής της έκρηξης έχουν χαρακτηριστεί ως κατά πολύ χειρότερες από τη βόμβα που έπληξε τη Χιροσίμα.

Ακόμα και σήμερα, 40 χρόνια μετά το μοιραίο συμβάν, οι συνέπειες της καταστροφής εξακολουθούν να είναι αισθητές σε διάφορες πτυχές. Το έργο εστιάζει στην ιστορία της Λουντμίλα, της οποίας ο άντρας, σε ηλικία μόλις 25 ετών, ήταν ο πρώτος πυροσβέστης που έχασε τη ζωή του, επιχειρώντας στον πυρηνικό αντιδραστήρα αμέσως μετά την έκρηξη. Η γυναίκα του, τότε 22 ετών, έζησε τη φρίκη της έκρηξης.

Ο Gunnar Bergdahl και η σύνδεση με την κλιματική αλλαγή

Ο Σουηδός δημοσιογράφος και σκηνοθέτης Gunnar Bergdahl, ο οποίος είναι ο συγγραφέας του ομώνυμου βιβλίου στο οποίο βασίζεται η παράσταση, έχει αφιερωθεί εντατικά στη μελέτη των θεμάτων που σχετίζονται με το ατύχημα στο Τσερνόμπιλ. Ο ίδιος, με κίνδυνο την ίδια του τη ζωή, βρέθηκε στον τόπο της έκρηξης, συλλέγοντας πολύτιμα στοιχεία.

Από αυτή την προσωπική έρευνα και τα στοιχεία που συνέλεξε, ο κ. Bergdahl κατάφερε να δημιουργήσει ένα ντοκιμαντέρ, το οποίο συγκλόνισε ολόκληρο τον κόσμο με την αλήθεια και τη φρίκη που αποκάλυπτε. Η Ηρώ Μουκίου, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της, αναφέρθηκε επίσης στη σχέση μεταξύ του Τσερνόμπιλ και της κλιματικής αλλαγής, δηλώνοντας με βεβαιότητα ότι «το Τσερνόμπιλ άλλαξε τον ρου της κλιματικής αλλαγής» και «έφερε την κλιματική αλλαγή δεκαετίες νωρίτερα».

Η επικαιρότητα των απειλών

Η ηθοποιός εξέφρασε την απογοήτευσή της, σημειώνοντας ότι η ανθρωπότητα έχει πλέον συνηθίσει «όλη αυτή την πυρηνική πανώλη και όλα τα υπόλοιπα τέρατα που μας περιβάλλουν».

Η ίδια επανέλαβε ότι η παράσταση αποκτά ιδιαίτερη επικαιρότητα λόγω των διεθνών εξελίξεων, όπως ο πόλεμος στο Ιράν, η ύπαρξη πυρηνικών εργοστασίων σε κοντινή απόσταση και οι ολοένα και πληθαίνουσες απειλές που αντιμετωπίζει ο πλανήτης.

Με πληροφορίες από: Topontiki