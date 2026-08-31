ΗΠΑ και Ιράν αντάλλαξαν πυρά μετά από ένα μήνα ηρεμίας

Μετά από ένα μήνα σχετικής ηρεμίας στο πεδίο, οι ένοπλες δυνάμες των Ηνωμένων Πολιτειών διεξήγαγαν βομβαρδισμούς στο νησί Λαράκ του Ιράν την Κυριακή. Το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων επιβεβαίωσε τα πλήγματα, ενώ οι αρχές της Ισλαμικής Δημοκρατίας έκαναν λόγο για νεκρούς και τραυματίες. Οι εξελίξεις αυτές πυροδότησαν άμεσα αντίποινα από την Τεχεράνη, καθώς και μία ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου με ένα βίντεο τεχνητής νοημοσύνης.

Αμερικανικά πλήγματα στο νησί Λαράκ

Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δύο ιρανικούς εκτοξευτήρες που βρίσκονταν στο νησί Λαράκ. Σύμφωνα με ανακοινωθέν που έλαβε το Γαλλικό Πρακτορείο από εκπρόσωπο της CENTCOM, τον πλοίαρχο Τιμ Χόκινς, μέλη των Φρουρών της Επανάστασης είχαν παρατηρηθεί να ετοιμάζονται να εκτοξεύσουν πυραύλους φορτωμένους θαλάσσιες νάρκες. Οι ενέργειες αυτές φέρεται να στόχευαν το στρατηγικής σημασίας στενό του Ορμούζ.

Οι βομβαρδισμοί των ΗΠΑ ανακοινώθηκαν παρά το γεγονός ότι οι εχθροπραξίες στην περιοχή είχαν αποκλιμακωθεί το τελευταίο διάστημα. Ωστόσο, κάποιες σποραδικές ανταλλαγές πυρών συνεχίζονται, κυρίως μέσα και γύρω από το στενό του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας την τεταμένη κατάσταση στην περιοχή.

Η απάντηση των Φρουρών της Επανάστασης

Οι Φρουροί της Επανάστασης, σε δικό τους ανακοινωθέν, ανέφεραν ότι τα αμερικανικά πλήγματα είχαν ως αποτέλεσμα «θανάτους και τραυματισμούς». Λίγο αργότερα, ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε επίθεση εναντίον εγκαταστάσεων του αμερικανικού στρατού στην Ιορδανία.

Οι ιρανικές επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση βαλλιστικών πυραύλων και μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων. Στο στόχαστρο τέθηκαν τεχνικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις συντήρησης, καθώς και αεροσκάφη που ήταν σταθμευμένα σε δύο βάσεις στην Ιορδανία. Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι «οποιαδήποτε (νέα) εχθρική ενέργεια» θα πυροδοτήσει «ακόμη πιο ισχυρά αντίποινα».

Η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου για το νησί Χαργκ

Λίγες ώρες μετά τα αμερικανικά πλήγματα στο ιρανικό νησί Λαράκ, ο Αμερικανός πρόεδρος έβαλε ξανά στο κάδρο το νησί Χαργκ. Το νησί Χαργκ αποτελεί το κεντρικό σημείο εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν, γεγονός που του προσδίδει ιδιαίτερη στρατηγική και οικονομική σημασία.

Ο πρόεδρος ανήρτησε ένα βίντεο τεχνητής νοημοσύνης στην πλατφόρμα Truth Social, το οποίο απεικονίζει το νησί Χαργκ να γίνεται στόχος βομβαρδισμών. Στην ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε: «Το νησί Χαργκ ανατινάζεται σε κομμάτια», εν μέσω ανανεωμένων στρατιωτικών εντάσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Η σημασία του στενού του Ορμούζ

Το στενό του Ορμούζ αποτελεί ένα θαλάσσιο πέρασμα στρατηγικής σημασίας για την παγκόσμια οικονομία. Προπολεμικά, από αυτό το πέρασμα διερχόταν περίπου το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων που καταναλώνονται παγκοσμίως. Η σημασία του παραμένει κρίσιμη για τις διεθνείς μεταφορές ενέργειας.

Στην παρούσα φάση, το στενό παραμένει στην ουσία κλειστό με απόφαση της Τεχεράνης. Το Ιράν βάζει σποραδικά στο στόχαστρο εμπορικά πλοία που προσπαθούν να το διασχίσουν, γεγονός που προσθέτει στην ένταση και την αβεβαιότητα στην ευρύτερη περιοχή.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis