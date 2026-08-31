Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: Ιρανικά αντίποινα στην Ιορδανία μετά το αμερικανικό πλήγμα στο Λαράκ

Μια νέα επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφηκε στη Μέση Ανατολή, μετά τα αμερικανικά πλήγματα στο ιρανικό νησί Λαράκ και την άμεση απάντηση της Τεχεράνης. Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν με βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε εγκαταστάσεις του αμερικανικού στρατού στην Ιορδανία. Αυτή η ενέργεια ήρθε ως αντίποινα για τον βομβαρδισμό δύο ιρανικών εκτοξευτήρων, από τον οποίο, σύμφωνα με το Ιράν, υπήρξαν νεκροί και τραυματίες. Η Τεχεράνη προειδοποιεί για ακόμη ισχυρότερη απάντηση, ενώ η νέα ένταση πυροδοτεί ισχυρές αναταράξεις στις αγορές ενέργειας, με το Brent να ξεπερνά εκ νέου τα 90 δολάρια το βαρέλι.

Τα αμερικανικά πλήγματα στο Λαράκ

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν την Κυριακή τους πρώτους βομβαρδισμούς στο Ιράν έπειτα από περίπου έναν μήνα. Τα πλήγματα στόχευσαν το ιρανικό νησί Λαράκ, το οποίο βρίσκεται κοντά στα Στενά του Ορμούζ, μια στρατηγικής σημασίας θαλάσσια περιοχή για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και το εμπόριο πετρελαίου.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε ότι στόχος της επιχείρησης ήταν δύο ιρανικοί εκτοξευτήρες. Ο εκπρόσωπος της CENTCOM, πλοίαρχος Τιμ Χόκινς, δήλωσε συγκεκριμένα ότι «οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δύο ιρανικούς εκτοξευτήρες στο νησί Λαράκ», επιβεβαιώνοντας έτσι την αμερικανική στρατιωτική δράση.

Σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, μέλη των Φρουρών της Επανάστασης είχαν εντοπιστεί να προετοιμάζονται για την εκτόξευση πυραύλων φορτωμένων με θαλάσσιες νάρκες προς την περιοχή των Στενών του Ορμούζ. Αυτή η πληροφορία δόθηκε ως αιτιολογία για την αμερικανική στρατιωτική δράση, υπογραμμίζοντας την πρόθεση των ΗΠΑ να αποτρέψουν πιθανές απειλές στην κρίσιμη αυτή θαλάσσια οδό.

Η αντίδραση της Τεχεράνης και οι απώλειες

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι τα αμερικανικά πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν στο νησί Λαράκ προκάλεσαν «θανάτους και τραυματισμούς». Ωστόσο, στην ανακοίνωσή τους δεν δημοσιοποιήθηκε συγκεκριμένος αριθμός θυμάτων, ούτε δόθηκαν περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την ταυτότητα ή τον ακριβή αριθμό των νεκρών και τραυματιών που προέκυψαν από τον βομβαρδισμό.

Παράλληλα με την ανακοίνωση των απωλειών, οι Φρουροί της Επανάστασης προανήγγειλαν άμεσα αντίποινα. Αυτή η προειδοποίηση υπογράμμισε την πρόθεση της Τεχεράνης να απαντήσει στις αμερικανικές στρατιωτικές ενέργειες, δημιουργώντας προσδοκίες για περαιτέρω κλιμάκωση στην ήδη τεταμένη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Ιρανικά αντίποινα στην Ιορδανία

Λίγο αργότερα από την προειδοποίηση για αντίποινα, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν στην απάντησή τους. Η επιχείρηση περιλάμβανε την εξαπόλυση επιθέσεων εναντίον εγκαταστάσεων του αμερικανικού στρατού στην Ιορδανία, σηματοδοτώντας μια άμεση κλιμάκωση της έντασης μεταξύ των δύο πλευρών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση βαλλιστικών πυραύλων και μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων. Αυτή η ενέργεια χαρακτηρίστηκε ως άμεσο αντίποινο για τα αμερικανικά πλήγματα που είχαν προηγηθεί στο ιρανικό νησί Λαράκ, επιβεβαιώνοντας τον κύκλο των αντιποίνων.

Οι στόχοι των ιρανικών επιθέσεων ήταν συγκεκριμένοι και περιλάμβαναν τεχνικές εγκαταστάσεις και υποδομές συντήρησης. Επιπλέον, στοχοποιήθηκαν αεροσκάφη που βρίσκονταν σταθμευμένα σε δύο διαφορετικές βάσεις του αμερικανικού στρατού εντός της Ιορδανίας, σύμφωνα πάντα με την ιρανική πλευρά, δείχνοντας το εύρος της επίθεσης.

Αναταράξεις στις αγορές ενέργειας

Η νέα ένταση που καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, με την ανταλλαγή πληγμάτων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, πυροδοτεί ισχυρές αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Η γεωπολιτική αστάθεια στην περιοχή επηρεάζει άμεσα τις τιμές του πετρελαίου, καθώς η Μέση Ανατολή αποτελεί κομβικό σημείο για την παγκόσμια παραγωγή και διακίνηση υδρογονανθράκων, γεγονός που καθιστά τις εξελίξεις ιδιαίτερα σημαντικές.

Ως αποτέλεσμα αυτής της κλιμάκωσης, η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent ξεπέρασε εκ νέου τα 90 δολάρια το βαρέλι. Αυτή η άνοδος υποδηλώνει την ανησυχία των αγορών για πιθανές διαταραχές στην προσφορά πετρελαίου, καθώς και την αυξημένη αβεβαιότητα που επικρατεί στην περιοχή, προκαλώντας ανησυχία στους διεθνείς οικονομικούς κύκλους.

Με πληροφορίες από: Topontiki