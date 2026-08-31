Οι ΗΠΑ έπληξαν δύο ιρανικούς εκτοξευτήρες στο νησί Λαράκ: «Θα πληρώσουν», δήλωσαν οι Φρουροί της Επανάστασης

Αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν πλήγμα εναντίον δύο ιρανικών εκτοξευτήρων στο νησί Λαράκ του Ιράν, νωρίτερα σήμερα, 30 Αυγούστου. Η ενέργεια αυτή έλαβε χώρα καθώς οι δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν φέρονταν να προετοιμάζονταν για την εκτόξευση πυραύλων που μετέφεραν θαλάσσιες νάρκες προς τα Στενά του Ορμούζ. Ως απάντηση, οι Φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι θα απαντήσουν στην επίθεση, η οποία, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις τους, προκάλεσε θύματα μεταξύ Ιρανών μαχητών και αμάχων.

Το αμερικανικό πλήγμα στο νησί Λαράκ

Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δύο ιρανικούς εκτοξευτήρες που βρίσκονταν στο νησί Λαράκ του Ιράν. Το περιστατικό αυτό συνέβη νωρίτερα σήμερα, την 30η Αυγούστου, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios, επικαλούμενος Αμερικανό αξιωματούχο. Η ενέργεια αυτή σηματοδοτεί τα πρώτα αμερικανικά πλήγματα στην περιοχή μετά από διάστημα μεγαλύτερο του ενός μηνός.

Η επίθεση των αμερικανικών δυνάμεων επικεντρώθηκε στους εν λόγω εκτοξευτήρες, οι οποίοι αποτελούσαν μέρος των υποδομών που χρησιμοποιούν οι Φρουροί της Επανάστασης στο νησί Λαράκ, μια στρατηγική τοποθεσία στην περιοχή.

Προετοιμασίες των Φρουρών της Επανάστασης

Η αμερικανική ενέργεια έλαβε χώρα μετά από παρατηρήσεις σχετικά με τις δραστηριότητες των Φρουρών της Επανάστασης. Συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος του Axios, Μπαράκ Ραβίντ, επικαλούμενος τον ίδιο Αμερικανό αξιωματούχο, δήλωσε ότι οι δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης είχαν παρατηρηθεί να προετοιμάζονται για την εκτόξευση πυραύλων.

Οι πύραυλοι αυτοί φέρονταν να μεταφέρουν θαλάσσιες νάρκες, με την πρόθεση να εκτοξευθούν προς τα Στενά του Ορμούζ. Η περιοχή των Στενών του Ορμούζ αποτελεί ένα σημαντικό θαλάσσιο πέρασμα διεθνούς σημασίας.

Η ιρανική απάντηση και οι απειλές

Σε απάντηση στην αμερικανική επίθεση, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν προέβησαν σε ανακοινώσεις. Σύμφωνα με το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο IRIB, οι Φρουροί δήλωσαν ότι η επίθεση στο νησί Λαράκ είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο και τον τραυματισμό αρκετών Ιρανών μαχητών, καθώς και αμάχων. Ωστόσο, δεν αναφέρθηκε συγκεκριμένος ή ακριβής αριθμός θυμάτων από τους Φρουρούς.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ορκίστηκαν να απαντήσουν δυναμικά και να τιμωρήσουν αυτούς που ευθύνονται για την επίθεση. Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την πρόθεση του Ιράν να προβεί σε αντίποινα.

Οικονομικές και στρατιωτικές συνέπειες

Ένας εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κληθούν να πληρώσουν για την επίθεση αυτή. Η προειδοποίηση αυτή αφορούσε τόσο το οικονομικό όσο και το στρατιωτικό μέτωπο, όπως μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων FARS.

Η δήλωση αυτή υποδηλώνει ότι οι Φρουροί της Επανάστασης εξετάζουν αντίποινα που θα μπορούσαν να έχουν επιπτώσεις σε διάφορους τομείς, πέραν της άμεσης στρατιωτικής αντιπαράθεσης.

Έκρηξη κοντά στο νησί Λαράκ

Παράλληλα με τις αναφορές για το αμερικανικό πλήγμα, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε πληροφορίες σχετικά με μια έκρηξη. Συγκεκριμένα, ακούστηκε έκρηξη κοντά στο νησί Λαράκ του Ιράν.

Μέχρι στιγμής, η αιτία αυτής της έκρηξης παραμένει άγνωστη. Οι αναφορές για την έκρηξη προσθέτουν ένα επιπλέον στοιχείο στην κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή μετά το αμερικανικό πλήγμα.

Με πληροφορίες από: Reader, Newsit