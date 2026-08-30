Μήνυμα Μαδούρο από τη φυλακή: «Η Βενεζουέλα θα αναγεννηθεί»

Ο Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος είχε συλληφθεί από τον αμερικανικό στρατό στις αρχές Ιανουαρίου, δημοσίευσε την Κυριακή δύο φωτογραφίες του μέσα από τις φυλακές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τις περιέγραψε ως ένα «μικρό δώρο αγάπης και ελπίδας» για τα εγγόνια, τα παιδιά και τους υποστηρικτές του. Οι εικόνες συνοδεύτηκαν από μηνύματα που εξέφραζαν την αταλάντευτη στάση του ίδιου και της συζύγου του, Σίλια Φλόρες, παρά την κράτησή τους.

Οι φωτογραφίες από τη φυλακή των ΗΠΑ

Οι δύο φωτογραφίες του Νικολάς Μαδούρο δημοσιεύτηκαν στον επίσημο λογαριασμό του στο X, με όνομα χρήστη @NicolasMaduro. Στις εικόνες, ο Μαδούρο εμφανίζεται χαμογελαστός, ενώ κάνει το σήμα της νίκης. Φοράει ένα γκρι φούτερ και φόρμες, και στέκεται δίπλα σε έναν τοίχο φτιαγμένο από τσιμεντόλιθους.

Και οι δύο φωτογραφίες φέρουν χρονική σήμανση που αναγράφει 25 Ιουνίου 2026, ώρα 6:05 μ.μ. Η δημοσίευσή τους έγινε την Κυριακή, προσφέροντας μια εικόνα από την καθημερινότητα του πρώην προέδρου της Βενεζουέλας εντός των αμερικανικών φυλακών.

Το μήνυμα ελπίδας και ευγνωμοσύνης

Στα συνοδευτικά μηνύματα που ανάρτησε μαζί με τις φωτογραφίες, ο Νικολάς Μαδούρο έγραψε ότι αυτός και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, παραμένουν «σταθεροί». Τόνισε πως οι καρδιές τους είναι γεμάτες από την αγάπη των υποστηρικτών τους, μια αγάπη που τους φτάνει «μετατρεμμένη σε προσευχή, σε μόνιμη δράση, σε αλληλεγγύη και σε αληθινή υποστήριξη».

Ευχαρίστησε τους υποστηρικτές του για κάθε τους λέξη, για κάθε χειρονομία και για κάθε ευλογία που του προσφέρουν. Στο μήνυμά του, παρέθεσε επίσης ένα χωρίο από την προς Ρωμαίους Επιστολή 8:37, το οποίο αναφέρει: «ἀλλ’ ἐν τούτοις πᾶσιν ὑπερνικῶμεν διὰ τοῦ ἀγαπήσαντος ἡμᾶς», μεταφράζοντας το ως «σε όλα αυτά νικούμε ολοκληρωτικά διαμέσου Εκείνου που μας αγάπησε». Ο Μαδούρο διακήρυξε με πεποίθηση ότι «ο Θεός θα μεριμνήσει» και ότι «η Βενεζουέλα θα αναγεννηθεί».

Η σύλληψη και ο τόπος κράτησης

Ο Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, κρατούνται στο Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης, το οποίο βρίσκεται στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης. Η κράτησή τους ξεκίνησε μετά τη σύλληψή τους από τις αμερικανικές δυνάμεις.

Η στρατιωτική επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψή τους πραγματοποιήθηκε στο Καράκας στις 3 Ιανουαρίου. Έκτοτε, παραμένουν υπό κράτηση στις Ηνωμένες Πολιτείες, αναμένοντας την εξέλιξη των νομικών διαδικασιών.

Οι βαρύτατες κατηγορίες και η δίκη

Ο Νικολάς Μαδούρο και η Σίλια Φλόρες αντιμετωπίζουν βαρύτατες ομοσπονδιακές κατηγορίες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι κατηγορίες αυτές περιλαμβάνουν συνωμοσία για ναρκωτικά και τρομοκρατία, εισαγωγή κοκαΐνης, καθώς και διάφορα αδικήματα που σχετίζονται με όπλα.

Και οι δύο έχουν δηλώσει αθώοι για τις κατηγορίες που τους έχουν απαγγελθεί. Η δίκη τους έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει τον Ιούνιο του 2027, οπότε και αναμένεται να εξεταστούν οι υποθέσεις τους από τη δικαιοσύνη.

Με πληροφορίες από: Topontiki