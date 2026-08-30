Το «Ραδιόφωνο της Συντέλειας» της Ρωσίας διέκοψε τον βόμβο του και εξέπεμψε κωδικούς

Ένας μυστηριώδης ραδιοφωνικός σταθμός στη Ρωσία, γνωστός ως UVB-76, διέκοψε πρόσφατα τον επί δεκαετίες μονότονο ήχο βόμβου που εξέπεμπε αδιάκοπα. Αντ’ αυτού, μεταδόθηκαν παράδοξοι κωδικοί, ονόματα και αριθμοί από μια ανδρική ρωσική φωνή, προκαλώντας το ενδιαφέρον ερασιτεχνών του ραδιοφώνου και αναζωπυρώνοντας συζητήσεις για τον σκοπό του σταθμού.

Η ιστορία και η λειτουργία του μυστηριώδους σταθμού

Ο σταθμός UVB-76, που έχει γίνει ευρέως γνωστός στο διαδίκτυο με τα προσωνύμια «The Buzzer» ή «Το Ραδιόφωνο της Συντέλειας» (The Doomsday Radio), εκπέμπει στη συχνότητα των 4625 kHz. Υπολογίζεται ότι βρίσκεται σε λειτουργία τουλάχιστον από τα τέλη της δεκαετίας του 1970, διατηρώντας μια σταθερή και αδιάκοπη εκπομπή.

Το σήμα του σταθμού αποτελείται από έναν σύντομο τόνο, ο οποίος επαναλαμβάνεται περίπου 25 φορές το λεπτό, καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας. Αυτός ο μονότονος βόμβος αποτελεί το χαρακτηριστικό του γνώρισμα για ολόκληρες δεκαετίες. Όταν ο τόνος διακόπτεται, οι ακροατές έχουν ακούσει στο παρελθόν μια ανδρική φωνή να απαγγέλλει συνδυασμούς ονομάτων, αριθμών και σημάτων κλήσης.

Οι πρόσφατες ασυνήθιστες εκπομπές

Τις τελευταίες ημέρες, το γνώριμο αυτό σήμα του UVB-76 παραχώρησε τη θέση του σε κάτι πολύ πιο ασυνήθιστο. Μεταξύ 24 και 28 Αυγούστου, ο σταθμός κατέγραψε πολλαπλές διακοπές στο πρόγραμμά του, σύμφωνα με αναφορές ερασιτεχνών του ραδιοφώνου που παρακολουθούν σταθερά τη συχνότητα. Κατά τη διάρκεια αυτών των διακοπών, ακούστηκε μια ανδρική ρωσική φωνή να διαβάζει ονόματα, αριθμούς και ακαταλαβίστικες κωδικές λέξεις.

Ορισμένα από τα ονόματα που μεταδόθηκαν θεωρείται ότι αντιστοιχούν σε γράμματα του ρωσικού φωνητικού αλφαβήτου, αν και η ακριβής σημασία τους παραμένει άγνωστη σε όσους βρίσκονται εκτός του συστήματος. Κατά τη διάρκεια των πρόσφατων εκπομπών, οι ακροατές κατέγραψαν συγκεκριμένες λέξεις όπως «σερβιτόρα», «ψεκασμός» και «ύπαρξη». Μάλιστα, ο λάτρης του ραδιοφώνου Μπεν Τζόρνταν κοινοποίησε στο X ένα φασματογράφημα της εκπομπής, καταγράφοντας τη στιγμή που ο βόμβος σταματά και ακούγεται η φωνή.

Εκτιμήσεις για τον σκοπό του σταθμού

Το ακριβές νόημα των εκπομπών παραμένει άγνωστο, καθώς μετά από κάθε διακοπή ο σταθμός επέστρεφε στον συνηθισμένο του βόμβο. Ωστόσο, ο καθηγητής Ντέιβιντ Σταπλς, διδάσκων ηλεκτρονικής και ραδιοφωνικής μηχανικής στο Πανεπιστήμιο City του Λονδίνου, είχε δηλώσει στο Popular Mechanics ότι είναι «σχεδόν βέβαιος» πως η ρωσική κυβέρνηση βρίσκεται πίσω από τον σταθμό.

Ο καθηγητής Σταπλς εκτίμησε ότι ο σκοπός του UVB-76 δεν είναι ειρηνικός, αλλά σχετίζεται πιθανότατα με στρατιωτικές επικοινωνίες και την αεράμυνα. Αυτές οι εκτιμήσεις έχουν ενισχύσει τις θεωρίες που κυκλοφορούν εδώ και καιρό σχετικά με τη φύση και τη χρήση του μυστηριώδους ραδιοφωνικού σταθμού.

Θεωρίες συνωμοσίας και το σύστημα «Dead Hand»

Οι εκτιμήσεις για στρατιωτική χρήση έχουν φουντώσει τις θεωρίες συνωμοσίας που συνδέουν το UVB-76 με το σοβιετικής εποχής σύστημα «Dead Hand». Το σύστημα αυτό είχε σχεδιαστεί για να ενεργοποιεί αυτόματα πυρηνικά αντίποινα σε περίπτωση που η ηγεσία και οι υποδομές επικοινωνιών της Ρωσίας καταστρέφονταν.

Βάσει αυτής της θεωρίας, ο συνεχής βόμβος του UVB-76 λειτουργεί ως απόδειξη ότι η δομή διοίκησης παραμένει ενεργή και σε ετοιμότητα. Ωστόσο, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι δεν υπάρχει καμία επιβεβαιωμένη απόδειξη που να συνδέει τον σταθμό άμεσα με το πυρηνικό οπλοστάσιο της Ρωσίας ή με το σύστημα «Dead Hand».

Σύμπτωση με διεθνείς συναντήσεις

Το ενδιαφέρον γύρω από τη δραστηριότητα του UVB-76 αναζωπυρώθηκε καθώς η χρονική στιγμή των πρόσφατων εκπομπών συνέπεσε με ένα σημαντικό διεθνές γεγονός. Συγκεκριμένα, οι διακοπές και οι μεταδόσεις κωδικών συνέπεσαν χρονικά με το ταξίδι του Διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, στη Μόσχα. Εκεί, ο Ράτκλιφ είχε προγραμματισμένη συνάντηση με τον Σεργκέι Ναρίσκιν, ο οποίος είναι ο επικεφαλής της Ρωσικής Υπηρεσίας Εξωτερικής Πληροφορίας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta