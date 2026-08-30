Τρία τουρκικά drones παραβίασαν τον εθνικό εναέριο χώρο και το FIR Αθηνών

Τρία τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) προχώρησαν την Κυριακή 30 Αυγούστου 2026 σε παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών. Παράλληλα, καταγράφηκε και μία παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου της Ελλάδας από τα ίδια αεροσκάφη. Τα περιστατικά αυτά, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), σημειώθηκαν στην περιοχή του Κεντρικού Αιγαίου, προκαλώντας την άμεση αντίδραση των ελληνικών δυνάμεων.

Οι παραβάσεις στο FIR Αθηνών και η παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου

Τα τρία τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη ενεπλάκησαν σε πολλαπλές παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας εντός του FIR Αθηνών. Αυτό σημαίνει ότι τα αεροσκάφη κινήθηκαν σε περιοχή ευθύνης της ελληνικής εναέριας κυκλοφορίας, χωρίς να έχουν υποβάλει σχέδιο πτήσης ή να έχουν λάβει την απαιτούμενη άδεια, παραβιάζοντας έτσι τους διεθνείς κανονισμούς.

Πέραν των παραβάσεων αυτών, καταγράφηκε και μία συγκεκριμένη παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου της Ελλάδας. Η παραβίαση αυτή αφορά την είσοδο των τουρκικών UAV σε περιοχή κυριαρχίας της χώρας, γεγονός που συνιστά υπέρβαση των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων. Όλα τα περιστατικά έλαβαν χώρα στην ευαίσθητη περιοχή του Κεντρικού Αιγαίου.

Ημερομηνία και ταυτότητα των αεροσκαφών

Τα συμβάντα αυτά καταγράφηκαν την Κυριακή 30 Αυγούστου του έτους 2026. Η ακριβής αυτή ημερομηνία γνωστοποιήθηκε από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας μέσω της επίσημης ανακοίνωσής του, προσδιορίζοντας με σαφήνεια το χρονικό πλαίσιο των ενεργειών.

Πρόκειται για τρία τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα οποία αναφέρονται ως UAV. Ο αριθμός και ο τύπος των εμπλεκόμενων αεροσκαφών αποτελούν κεντρικά στοιχεία της ενημέρωσης που δόθηκε στη δημοσιότητα, υπογραμμίζοντας τη φύση των παραβάσεων.

Η αντίδραση των ελληνικών δυνάμεων και οι διεθνείς κανόνες

Κατά την πάγια πρακτική που εφαρμόζεται από τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμες σε τέτοιες περιπτώσεις, τα τρία τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν άμεσα. Η διαδικασία αναγνώρισης είναι κρίσιμη για την εξακρίβωση της ταυτότητας και της προέλευσης των αεροσκαφών που εισέρχονται στον ελληνικό εναέριο χώρο ή στο FIR Αθηνών.

Μετά την επιτυχή αναγνώριση, ακολούθησε η αναχαίτιση των τουρκικών UAV. Η αναχαίτιση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, οι οποίοι καθορίζουν τις νόμιμες ενέργειες που μπορούν να αναληφθούν από ένα κυρίαρχο κράτος για την προστασία του εναέριου χώρου του και την τήρηση των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας.

Η επίσημη ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας

Η επίσημη ενημέρωση για τα περιστατικά προήλθε από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ). Η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ περιλάμβανε όλες τις βασικές λεπτομέρειες των συμβάντων, παρέχοντας σαφή εικόνα για το τι συνέβη στο Κεντρικό Αιγαίο.

Στην ανακοίνωσή του, το ΓΕΕΘΑ ανέφερε συγκεκριμένα: «ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 30η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2026». Επιπλέον, διευκρίνισε ότι «Τα ανωτέρω Α/Φ αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική», επιβεβαιώνοντας την τυπική και προβλεπόμενη αντίδραση των ελληνικών δυνάμεων.

Με πληροφορίες από: Topontiki