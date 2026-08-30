Η συμφωνία Τραμπ με τον Αλεσάντρο Μπετανκούρ για τα πετρέλαια της Βενεζουέλας

Η κυβέρνηση Τραμπ προχώρησε σε μια εξαιρετικά ασυνήθιστη συμφωνία που αφορά τους τεράστιους πετρελαϊκούς πόρους της Βενεζουέλας. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, η αμερικανική κυβέρνηση θα συμπράξει με έναν ισχυρό και αμφιλεγόμενο επιχειρηματία από τη Βενεζουέλα, τον Αλεσάντρο Μπετανκούρ Λόπες. Η συμφωνία, η οποία ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο Τραμπ αργά την Παρασκευή, προβλέπει την ανάπτυξη σημαντικού τμήματος των αποδεδειγμένων πετρελαϊκών αποθεμάτων της Βενεζουέλας, με την πρόεδρο της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκες, να εκφράζει την υποστήριξή της.

Ο ρόλος του Αλεσάντρο Μπετανκούρ

Ο Αλεσάντρο Μπετανκούρ Λόπες είναι ένας επιχειρηματίας με καταγωγή από τη Βενεζουέλα, του οποίου η οικογένεια διατηρεί τον έλεγχο της North American Blue Energy Partners. Αυτή η εταιρεία αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη ιδιωτική πετρελαϊκή εταιρεία στη Βενεζουέλα, γεγονός που την καθιστά βασικό παράγοντα στην ενεργειακή αγορά της χώρας.

Παρά τον κεντρικό του ρόλο στη συμφωνία, ο Μπετανκούρ αντιμετωπίζει ορισμένα ζητήματα. Στην Ελβετία, διεξάγεται έρευνα στους τραπεζικούς του λογαριασμούς, ενώ του έχει επιβληθεί απαγόρευση να ταξιδεύει στη Βρετανία. Ωστόσο, βάσει της συμφωνίας, η εταιρεία του αναμένεται να αναλάβει την ηγεσία των επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των πετρελαϊκών κοιτασμάτων, όπως ανέφεραν τρία άτομα με γνώση των λεπτομερειών.

Οι βασικοί όροι της συμφωνίας

Η συμφωνία που ανακοίνωσε ο πρόεδρος Τραμπ περιγράφηκε ως μια κίνηση που δίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες «τον έλεγχο της πλειοψηφίας» ενός μεγάλου τμήματος των πετρελαϊκών αποθεμάτων της Βενεζουέλας. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ αναμένεται να παράσχει υποστήριξη για την ανάπτυξη αυτών των πόρων, αξιοποιώντας το Office of Strategic Capital του Πενταγώνου.

Η συνεργασία αυτή καλύπτει συνολικά 17 πετρελαϊκά κοιτάσματα, τα οποία βρίσκονται διάσπαρτα σε ολόκληρη τη Βενεζουέλα. Ωστόσο, πολλές από τις λεπτομέρειες αυτής της εξαιρετικά ανορθόδοξης συμφωνίας παρέμεναν ασαφείς το απόγευμα του Σαββάτου και αναμενόταν να υποστούν αλλαγές καθώς το έργο θα προχωρούσε στην υλοποίησή του.

Η στάση της Βενεζουέλας και οι αντιδράσεις

Η πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, εξέφρασε την πλήρη στήριξή της στη συμφωνία. Σε δήλωσή της αργά την Παρασκευή, ανέφερε ότι η συμφωνία θα έχει «σημαντικό αντίκτυπο στην αναβίωση του έθνους μας» και ότι αναμένεται να αποφέρει περισσότερα από 200 δισεκατομμύρια δολάρια σε φορολογικά έσοδα για την κυβέρνηση της Βενεζουέλας.

Παρά την επίσημη υποστήριξη από την κυβέρνηση της Βενεζουέλας, πληθαίνουν οι αντιδράσεις κατά της συμφωνίας μεταξύ Τραμπ και Βενεζουέλας για τα πετρέλαια. Η συγκεκριμένη συμφωνία σηματοδοτεί την πιο άμεση εμπλοκή του Τραμπ στη βιομηχανία πετρελαίου της Βενεζουέλας, μετά την αποστολή αμερικανικών Ειδικών Δυνάμεων τον Ιανουάριο για τη σύλληψη του ηγέτη της χώρας, Νικολάς Μαδούρο, και την έναρξη στενής συνεργασίας με την τότε αντιπρόεδρο, Ντέλσι Ροντρίγκες, η οποία πλέον κυβερνά τη χώρα.

Οι στρατηγικοί στόχοι των Ηνωμένων Πολιτειών

Για τον πρόεδρο Τραμπ, η συμφωνία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειάς του να αναδιαμορφώσει την παγκόσμια ενεργειακή αγορά. Κύριος στόχος είναι η ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της Αμερικής. Σύμφωνα με ένα άτομο που γνωρίζει τον τρόπο σκέψης του, ο Τραμπ πιστεύει ότι η προσθήκη πετρελαίου από τη Βενεζουέλα στην παγκόσμια αγορά θα μειώσει την επιρροή που ασκούν οι χώρες της Μέσης Ανατολής.

Επιπλέον, ο Αμερικανός πρόεδρος εκτιμά ότι η αυξημένη προσφορά πετρελαίου θα συμβάλει στη σταθεροποίηση των τιμών ενέργειας. Οι τιμές αυτές έχουν σημειώσει απότομη αύξηση από τον Φεβρουάριο, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ξεκίνησαν επιθέσεις στο Ιράν. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οποιαδήποτε ουσιαστική νέα παραγωγή πετρελαίου από τη Βενεζουέλα αναμένεται να απαιτήσει αρκετά χρόνια για να υλοποιηθεί πλήρως.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis