Νεπάλ: Ξεκίνησαν οι ταφές αγνώστων στοιχείων θυμάτων των καταστροφικών πλημμυρών

Οι αρχές του Νεπάλ ανακοίνωσαν την Κυριακή (30/8/26) ότι ξεκίνησαν τις ταφές μη ταυτοποιημένων θυμάτων από τις καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις που έπληξαν τη χώρα. Η διαδικασία αυτή ακολουθεί τη λήψη δειγμάτων DNA από κάθε θύμα και τη σήμανση των σορών, ώστε οι οικογένειες να μπορούν αργότερα να ανασύρουν τα λείψανα των συγγενών τους για τις απαραίτητες τελετές. Η κίνηση κρίθηκε αναγκαία λόγω του αυξανόμενου αριθμού των νεκρών και της ανάγκης προστασίας της δημόσιας υγείας.

Ο τραγικός απολογισμός των φονικών πλημμυρών

Οι φονικές πλημμύρες και κατολισθήσεις που έπληξαν το Νεπάλ την περασμένη Τετάρτη (26/8/26) έχουν προκαλέσει έναν ιδιαίτερα βαρύ προσωρινό απολογισμό. Σύμφωνα με την εθνική αρχή αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, ο αριθμός των νεκρών στη χώρα ανέρχεται σε 781. Παράλληλα, πάνω από 2.500 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, μεταξύ των οποίων και 589 ξένοι πολίτες.

Η καταστροφή επεκτάθηκε και σε γειτονικές περιοχές, με κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης να αναφέρουν 16 θανάτους στο Θιβέτ. Στην ίδια περιοχή, 546 άνθρωποι έχουν δηλωθεί αγνοούμενοι, υπογραμμίζοντας την ευρεία κλίμακα της τραγωδίας που έπληξε την ευρύτερη περιοχή.

Προσωρινές ταφές με λήψη γενετικού υλικού

Οι αρχές του Νεπάλ προχώρησαν στην ταφή των μη ταυτοποιημένων θυμάτων ακολουθώντας συγκεκριμένα πρωτόκολλα. Πριν από κάθε ταφή, ιατρικές ομάδες έλαβαν δείγματα DNA από κάθε θύμα και οι σοροί σημαδεύτηκαν προσεκτικά. Αυτή η διαδικασία επιτρέπει στις οικογένειες να διενεργήσουν ταυτοποιήσεις στο μέλλον και να τους επιτραπεί η εκταφή για την τέλεση των παραδοσιακών τελετών.

Ο υπουργός Εξωτερικών, Αμρίτ Μπαχαντούρ Ράι, δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι όλα τα θύματα που θάφτηκαν καταγράφηκαν με μεγάλη προσοχή. Τόνισε πως οι ταφές έγιναν «σύμφωνα με τα τυπικά και αναγνωρισμένα πρωτόκολλα, όπως αυτά της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ)», ειδικά για σορούς που δεν ήταν αναγνωρίσιμες, και χαρακτηρίζονται ως προσωρινές.

Ανάγκη για ψυκτικές μονάδες και προστασία της δημόσιας υγείας

Η απόφαση για τις ταφές κατέστη επιτακτική λόγω του αυξανόμενου αριθμού των σορών που ανακτήθηκαν και της ταχείας αποσύνθεσής τους. Ο υπουργός Εξωτερικών, Αμρίτ Μπαχαντούρ Ράι, υπογράμμισε την ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας, δηλώνοντας: «Πολλά σώματα έχουν ανακτηθεί και έχουν αρχίσει να αποσυντίθενται. Προκειμένου να προστατεύσουμε τη δημόσια υγεία, έπρεπε να θάψουμε τα πτώματα που βρίσκονταν σε αποσύνθεση».

Αντιμέτωπο με αυτή την κατάσταση, το Νεπάλ έχει ζητήσει διεθνή βοήθεια, ζητώντας ψυκτικές μονάδες αποθήκευσης και κιτ εξέτασης DNA. Ο κ. Ράι ανέφερε ότι έχουν επικοινωνήσει με διάφορες χώρες για την προμήθεια ψυκτικών μονάδων, δηλώνοντας: «Θα χρειαστούμε περισσότερα από χίλιες και έχουμε αρχίσει να τις παραλαμβάνουμε».

Σεβασμός στις παραδόσεις και προσωρινή λύση

Στο Νεπάλ, η πλειοψηφία των κατοίκων είναι Ινδουιστές, και σύμφωνα με την παράδοση, οι νεκροί αποτεφρώνονται σε ειδικές τελετές. Οι τωρινές ταφές, παρόλο που αποτελούν μια αναγκαία λύση έκτακτης ανάγκης, θεωρούνται ως μια μακροπρόθεσμη αποθήκευση των σορών.

Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει στις οικογένειες να ανακτήσουν τα λείψανα των συγγενών τους στο μέλλον, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, και να τελέσουν τις παραδοσιακές τελετές αποτέφρωσης, διασφαλίζοντας τον σεβασμό στις θρησκευτικές και πολιτισμικές πρακτικές της χώρας.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis