Η Ισλανδία δεν θα συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις για την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς το «όχι» έχει αποκτήσει ένα προβάδισμα που φαντάζει σχεδόν αδύνατο να ανατραπεί. Η εξέλιξη αυτή έρχεται την επομένη του δημοψηφίσματος που διεξήχθη για το κρίσιμο αυτό ζήτημα, με την καταμέτρηση των ψήφων να οδεύει προς την ολοκλήρωσή της.

Τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος

Καθώς η διαδικασία καταμέτρησης των ψήφων πλησιάζει στο τέλος της, το «όχι» έχει εξασφαλίσει σημαντικό προβάδισμα έναντι του «ναι». Συγκεκριμένα, το «όχι» προηγείται με ποσοστό 52,5%, ενώ το «ναι» συγκεντρώνει 47,5% των ψήφων. Η διαφορά μεταξύ των δύο επιλογών ανέρχεται στις πέντε ποσοστιαίες μονάδες, καθιστώντας την ανατροπή του αποτελέσματος εξαιρετικά δύσκολη.

Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα προέρχονται από την απευθείας καταμέτρηση των ψηφοδελτίων, όπως αυτή μεταδόθηκε από το δίκτυο της δημόσιας τηλεόρασης της Ισλανδίας, RÚV. Παρά το γεγονός ότι απομένει να καταμετρηθεί ένα μικρό μέρος των ψηφοδελτίων από μία εκλογική περιφέρεια, αυτή η περιφέρεια φέρεται να έκλινε ήδη προς την επιλογή του «όχι», ενισχύοντας την επικράτηση της απόρριψης της ένταξης.

Η επίσημη ανακοίνωση της RÚV

Η δημόσια τηλεόραση RÚV, μεταδίδοντας τα σχεδόν τελικά αποτελέσματα, προχώρησε σε επίσημη ανακοίνωση μέσω της ιστοσελίδας της. «Η χώρα απορρίπτει τις διαπραγματεύσεις για την ένταξη στην ΕΕ», αναγγέλλει χαρακτηριστικά η RÚV, επιβεβαιώνοντας το ξεκάθαρο μήνυμα που έστειλε ο ισλανδικός λαός.

Αυτή η ανακοίνωση σηματοδοτεί το τέλος μιας περιόδου συζητήσεων και προβληματισμού για το μέλλον της Ισλανδίας σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η σαφής επικράτηση του «όχι» καθιστά οριστική την απόφαση της χώρας να μην προχωρήσει σε περαιτέρω ενταξιακές διαπραγματεύσεις.

Το «όχι» και η πορεία των διαπραγματεύσεων

Με την επικράτηση του «όχι» να θεωρείται πλέον δεδομένη, η Ισλανδία δεν πρόκειται να επαναλάβει τις διαπραγματεύσεις για την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος αντικατοπτρίζει την επιθυμία των πολιτών να μην ενταχθούν στην Ένωση, διακόπτοντας έτσι μια διαδικασία που είχε ξεκινήσει στο παρελθόν.

Η απόφαση αυτή, που ελήφθη την επομένη του δημοψηφίσματος, κλείνει ένα κεφάλαιο για την Ισλανδία αναφορικά με την ευρωπαϊκή της προοπτική. Η σαφής απόρριψη των διαπραγματεύσεων από την πλευρά των Ισλανδών πολιτών διαμορφώνει ένα νέο τοπίο στις σχέσεις της χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επιπτώσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Η απόφαση της Ισλανδίας να απορρίψει την επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων αποτελεί ένα ισχυρό πλήγμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ΕΕ αντιμετώπιζε θετικά την υποψηφιότητα της Ισλανδίας, θεωρώντας την μια σημαντική προσθήκη στους κόλπους της. Υπήρχε μάλιστα η διάθεση από την πλευρά της Ένωσης να κάνει συμβιβασμούς προκειμένου να διευκολυνθεί η ένταξη της χώρας.

Η θετική αυτή στάση της ΕΕ υποδηλώνει το ενδιαφέρον της για την ενσωμάτωση της Ισλανδίας, λόγω πιθανών γεωπολιτικών ή οικονομικών παραγόντων. Ωστόσο, η έκβαση του δημοψηφίσματος ανατρέπει αυτά τα σχέδια και δημιουργεί νέα δεδομένα για τις μελλοντικές σχέσεις μεταξύ της Ισλανδίας και των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το «πάγωμα» των συζητήσεων

Ως άμεση συνέπεια του αποτελέσματος του δημοψηφίσματος, οποιαδήποτε συζήτηση σχετικά με την ένταξη της Ισλανδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα «παγώσει». Αυτό σημαίνει ότι το θέμα της προσχώρησης της χώρας στην ΕΕ δεν θα τεθεί ξανά προς συζήτηση για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το «πάγωμα» των συζητήσεων αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον έως το έτος 2028. Η εξέλιξη αυτή καθιστά σαφές ότι η προοπτική της Ισλανδίας να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναβάλλεται επ' αόριστον, τουλάχιστον για τα επόμενα χρόνια.

Με πληροφορίες από: Topontiki