Τραγωδία στο Κάβο Γκρέκο: Νεκρός ο επιχειρηματίας Ντίμης Μαυρόπουλος μετά από πρόσκρουση σκάφους στα βράχια

Την Κυριακή 30 Αυγούστου, από νωρίς το πρωί, βρίσκονται σε εξέλιξη εκτεταμένες έρευνες στη θαλάσσια περιοχή του Κάβο Γκρέκο στην Κύπρο. Οι έρευνες αφορούν την τραγική απώλεια του γνωστού επιχειρηματία και πρώην οδηγού αγώνων ράλι, Ντίμη Μαυρόπουλου. Ο 76χρονος έχασε τη ζωή του όταν το σκάφος στο οποίο επέβαινε προσέκρουσε στα βράχια, εξαιτίας των ακραίων καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στο νησί το Σάββατο 29 Αυγούστου.

Το χρονικό της τραγωδίας στο Κάβο Γκρέκο

Η φονική καταιγίδα που έπληξε την Κύπρο οδήγησε στο μοιραίο δυστύχημα του Ντίμη Μαυρόπουλου στην περιοχή Κάβο Γκρέκο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο σκάφος επέβαιναν επίσης η κόρη και η σύντροφος του άτυχου επιχειρηματία. Και οι δύο κατάφεραν να σωθούν, καθώς πρόλαβαν να πηδήξουν στη θάλασσα.

Την ώρα του συμβάντος, δύο ελικόπτερα βρίσκονταν ήδη στην περιοχή και τους παρείχαν την απαραίτητη βοήθεια. Ο 76χρονος επιχειρηματίας, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής ενδείξεις, φαίνεται να εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια του σκάφους, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Επιχείρηση έρευνας και διάσωσης

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης που κινητοποιήθηκε ήταν μεγάλης κλίμακας. Σε αυτήν συμμετείχαν το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ), η Αστυνομία, η Πυροσβεστική Υπηρεσία και η Εθνική Φρουρά της Κύπρου. Οι δυνάμεις αυτές εργάστηκαν συντονισμένα για τον εντοπισμό και τη διάσωση των επιβαινόντων.

Επιπρόσθετα, διασώθηκαν ακόμη πέντε άτομα που επέβαιναν σε τρία άλλα σκάφη, τα οποία βρίσκονταν στο ίδιο σημείο της θαλάσσιας περιοχής του Κάβο Γκρέκο κατά τη διάρκεια των ακραίων καιρικών φαινομένων. Ο Σταθμός Αγίας Νάπας βρίσκεται επί τόπου και διεξάγει νέες έρευνες, με σκοπό να εξακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία, καθώς και τα ακριβή αίτια του θανάτου του Ντίμη Μαυρόπουλου.

Η ανάσυρση της σορού και η μεταφορά των διασωθέντων

Η σορός του 76χρονου επιχειρηματία από τη Λεμεσό ανασύρθηκε νεκρός από δύτες το απόγευμα του Σαββάτου 29 Αυγούστου, από την θαλάσσια περιοχή του Κάβο Γκρέκο. Η επιχείρηση ήταν ιδιαίτερα δύσκολη λόγω των συνθηκών που επικρατούσαν.

Τα δύο άλλα άτομα που επέβαιναν στο σκάφος, δηλαδή η κόρη και η σύντροφος του Ντίμη Μαυρόπουλου, μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών και περαιτέρω εξετάσεων, καθώς είχαν διασωθεί από τη θάλασσα.

Ποιος ήταν ο Ντίμης Μαυρόπουλος

Ο Ντίμης Μαυρόπουλος, γεννημένος το 1949 στη Λεμεσό, αποτελούσε μια γνώριμη φυσιογνωμία στην πόλη και είχε συνδέσει το όνομά του με την κυπριακή επιχειρηματικότητα και τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Ξεχώριζε για τη συμμετοχή του με τα κοινά και την ενεργή του παρουσία στην κοινωνία.

Δραστηριοποιήθηκε αρχικά στο εμπόριο και τις εξαγωγές κυπριακών αγροτικών προϊόντων στη βρετανική αγορά, συνεχίζοντας μια μακρά οικογενειακή επιχειρηματική παράδοση. Αργότερα, ανέπτυξε ευρύτερη επιχειρηματική και επενδυτική δραστηριότητα, έχοντας παρουσία και στον τομέα των ακινήτων. Η σχέση του με το αυτοκίνητο ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 1960, όταν συμμετείχε σε αγώνες Ράλλυ, οδηγώντας αυτοκίνητα διαφορετικών κατασκευαστών και καταγράφοντας σημαντικές παρουσίες στις κυπριακές ειδικές διαδρομές. Το 1986, μάλιστα, κατέκτησε το Κυπριακό Πρωτάθλημα Ράλλυ και τερμάτισε στη δεύτερη θέση του Rothmans International Cyprus Rally.

Οι επιπτώσεις της καταιγίδας στην Κύπρο

Η φονική καταιγίδα που προκάλεσε την τραγωδία στο Κάβο Γκρέκο, είχε και άλλες σοβαρές επιπτώσεις στο νησί. Εκτός από το δυστύχημα του επιχειρηματία, καταγράφηκαν εκτεταμένες ζημιές και στη Λευκωσία, γεγονός που υπογραμμίζει την ένταση των ακραίων καιρικών φαινομένων που έπληξαν την Κύπρο το Σάββατο 29 Αυγούστου.

Με πληροφορίες από: Enikos