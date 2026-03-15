Η είδηση που προκαλεί παγκόσμιο συναγερμό αφορά την παρέμβαση του Ιρανού ΥΠΕΞ, Αμπάς Αραγτσί, ο οποίος κάλεσε τη Γαλλία και άλλα κράτη να απέχουν από ενέργειες που θα οδηγήσουν σε γενικευμένο πόλεμο. Η κίνηση αυτή έρχεται ως απάντηση στο κάλεσμα του Ντόναλντ Τραμπ για αποστολή πολεμικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, μια περιοχή-κλειδί για τον παγκόσμιο εφοδιασμό πετρελαίου.

Ισραήλ: Επείγουσες αγορές όπλων και «σιδερένια» άμυνα

Παρά τις φήμες για ελλείψεις, το Ισραήλ δείχνει αποφασισμένο να συνεχίσει τις επιχειρήσεις με πλήρη ισχύ:

Κονδύλια 827 εκατ. δολαρίων: Η κυβέρνηση Νετανιάχου ενέκρινε τη νύχτα το τεράστιο αυτό ποσό για «έκτακτες» αγορές πυρομαχικών και αναπλήρωση αποθεμάτων μάχης.

Διάψευση για τα αντιαεροπορικά: Ο ΥΠΕΞ Γκίντεον Σάαρ ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ δεν αντιμετωπίζει έλλειψη σε πυραύλους αναχαίτισης, παρά το γεγονός ότι η χώρα δέχεται επιθέσεις σε καθημερινή βάση.

Στόχος οι πύραυλοι: Από την έναρξη των εχθροπραξιών έως τις 13 Μαρτίου, το Ιράν έχει εκτοξεύσει συνολικά 250 βαλλιστικούς πυραύλους κατά ισραηλινών στόχων.



Εφιάλτης κάθε 90 λεπτά: Ομοβροντίες πυραύλων πάνω από το Ισραήλ

Η κατάσταση στο πεδίο των μαχών παραμένει δραματική, με τον ρυθμό των επιθέσεων να προκαλεί σοκ:

Συνεχείς επιθέσεις: Από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύονται προς το Ισραήλ με συχνότητα μιας ομοβροντίας ανά 90 λεπτά.

Απολογισμός: Ήδη επτά ομοβροντίες βαλλιστικών πυραύλων έχουν στοχοθετήσει τη χώρα από την αρχή της ημέρας, με τα συστήματα αεράμυνας να εργάζονται στο κόκκινο.

Θύματα: Μέχρι στιγμής, 12 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τα πλήγματα ή τα συντρίμμια των πυραύλων.

Η στρατηγική των Στενών του Ορμούζ

Η έκκληση του Ντόναλντ Τραμπ προς τη Γαλλία, την Κίνα και την Ιαπωνία να προστατεύσουν τα Στενά του Ορμούζ αλλάζει τα δεδομένα. Το Ιράν έχει ήδη αποκλείσει σε μεγάλο βαθμό τη δίοδο, γεγονός που απειλεί με εκτόξευση τις τιμές των καυσίμων παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας.

Διαβάστε ακόμα: Επίθεση σε ελληνόκτητο πλοίο: 10 Έλληνες ναυτικοί σε κίνδυνο – Οι πρώτες πληροφορίες