Στις 15 Μαρτίου 2026, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει τεταμένη καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ συνεχίζουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις τους κατά του Ιράν. Η απάντηση από διεθνείς δυνάμεις, όπως η Κίνα, η Ιαπωνία, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, είναι κρίσιμη για την εξέλιξη της κρίσης.

Το Ηνωμένο Βασίλειο, μέσω του Υπουργείου Άμυνας, ανακοίνωσε ότι εξετάζει την αποστολή ναρκαλιευτικών drones για την προστασία της ναυτιλίας. Ειδικότερα, εκπρόσωπος του υπουργείου δήλωσε: «Εξετάζεται μια σειρά από επιλογές για την ασφάλεια της ναυτιλίας».

Από την άλλη, η Κίνα υιοθετεί μια πιο επιφυλακτική στάση, με τον εκπρόσωπο της κινεζικής πρεσβείας στην Ουάσινγκτον να τονίζει την ανάγκη για άμεση παύση των εχθροπραξιών. Η Ιαπωνία, που αντιμετωπίζει πίεση να πάρει αποφάσεις, δεν αποκλείει το θέμα να συζητηθεί κατά την επικείμενη επίσκεψη της πρωθυπουργού της στις ΗΠΑ, την ερχόμενη Τετάρτη.

Η γαλλική κυβέρνηση, αν και δεν έχει εκδώσει επίσημη αντίδραση, φέρεται να διαψεύδει πληροφορίες που κυκλοφόρησαν σχετικά με την αποστολή πολεμικών πλοίων στο Στενό του Ορμούζ.

Συνομιλίες Ισραήλ και Λιβάνου εν μέσω κλιμάκωσης

Στην περιοχή του Λιβάνου, οι εξελίξεις είναι σοβαρές καθώς αναφέρονται πληροφορίες για άμεσες συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Αυτές οι συνομιλίες έρχονται σε μια στιγμή που οι επιθέσεις κλιμακώνονται, με μια πρόσφατη ισραηλινή επιδρομή στην περιοχή Ναμπατίγιε να προκαλεί τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, ο αριθμός των θυμάτων από τις εχθροπραξίες ξεπερνά πλέον τους 800.

Όροι για τερματισμό του πολέμου από το Ιράν

Η Τεχεράνη θέτει τους όρους της για τον τερματισμό του πολέμου, με τον στρατηγό Mohsen Rezaeit να δηλώνει ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να καταβάλουν αποζημιώσεις για τις καταστροφές και να αποχωρήσουν από τις βάσεις τους στον Περσικό Κόλπο. Την ίδια στιγμή, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι δεν είναι έτοιμος για διαπραγματεύσεις, καθώς οι όροι δεν είναι αρκετά ικανοποιητικοί.

Οι δηλώσεις Τραμπ και οι στρατιωτικές εξελίξεις

Σε τηλεφωνική συνέντευξη στο NBC, ο Τραμπ ανέφερε ότι το Ιράν «θέλει να κάνει συμφωνία», αλλά ότι οι ΗΠΑ δεν είναι έτοιμες να προχωρήσουν. Όσον αφορά τις στρατιωτικές επιθέσεις, ο πρόεδρος τόνισε ότι οι ΗΠΑ έχουν «κατεδαφίσει ολοσχερώς» το νησί Χάργκ, σημειώνοντας ότι «ίσως το χτυπήσουμε μερικές φορές ακόμα για πλάκα».

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη προειδοποίησε τους Αμερικανούς πολίτες να εγκαταλείψουν το Ιράκ άμεσα, μετά από πρόσφατο πλήγμα πυραύλου στο κτήριο. Παράλληλα, δόθηκε εντολή για αποχώρηση του μη έκτακτου προσωπικού από το Ομάν.

Η κατάσταση στο Ισραήλ και οι επιθέσεις

Οι επιθέσεις συνεχίζονται και στο Ισραήλ, με πυρομαχικά να πλήττουν διάφορες τοποθεσίες στο κεντρικό τμήμα της χώρας. Το Διεθνές Αεροδρόμιο του Κουβέιτ υπέστη σοβαρές ζημιές εξαιτίας των επιθέσεων, ενώ οι χώρες του Κόλπου συνεχίζουν να αναχαιτίζουν επιθέσεις στην περιοχή.

Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε τα ονόματα των έξι μελών του πληρώματος που έχασαν τη ζωή τους κατά την πρόσφατη συντριβή αεροσκάφους ανεφοδιασμού στο Ιράκ. Το περιστατικό παραμένει υπό διερεύνηση, ενώ οι προγραμματισμένοι αγώνες Grand Prix στο Μπαχρέιν και τη Σαουδική Αραβία ακυρώθηκαν λόγω της τρέχουσας πολεμικής σύρραξης.

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή είναι εξαιρετικά ανησυχητικές, καθώς οι συνεχείς στρατιωτικές επιχειρήσεις και οι διεθνείς αντιδράσεις δείχνουν ότι η κατάσταση είναι εύθραυστη. Η ανάγκη για διπλωματικές λύσεις είναι πιο επιτακτική από ποτέ, καθώς οι συνέπειες των εχθροπραξιών επηρεάζουν όχι μόνο την περιοχή αλλά και τον παγκόσμιο πολιτικό χάρτη.

