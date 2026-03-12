Η υγεία του νέου Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, προκαλεί έντονη ανησυχία και εικασίες, μετά την πρώτη γραπτή δήλωσή του από την ανάρρησή του στην εξουσία. Παρά την ανακοίνωση, η απουσία δημόσιων εμφανίσεων εντείνει τις φήμες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του.

Τραυματισμός και ανησυχίες

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος είναι 56 ετών και γιος του δολοφονημένου Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, φέρεται να υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς κατά τη διάρκεια αεροπορικής επιδρομής από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Παρά τις αρχικές πληροφορίες που ανέφεραν ότι είναι ασφαλής, οι φήμες για την κατάσταση της υγείας του έχουν αρχίσει να φουντώνουν. Σύμφωνα με πηγές, ο Χαμενεΐ έχει χάσει τουλάχιστον το ένα του πόδι και έχει υποστεί σοβαρές βλάβες στο ήπαρ ή στο στομάχι του.

Νοσηλεία και ασφάλεια

Ο Χαμενεΐ αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Σίνα, στο κέντρο της Τεχεράνης. Το νοσοκομείο έχει αποκλειστεί από ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας και η πρόσβαση περιορίζεται αυστηρά. Ένας ανώνυμος παράγοντας δήλωσε στη Sun ότι «ένα ή και τα δύο του πόδια έχουν ακρωτηριαστεί» και ότι η κατάσταση της υγείας του είναι κρίσιμη, καθώς «φαίνεται ότι βρίσκεται και σε κώμα».

Αντίκτυποι και δημόσιες δηλώσεις

Μια έκθεση από τις ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες υποστηρίζει ότι ο Χαμενεΐ τραυματίστηκε ελαφρά την ημέρα που ο πατέρας του σκοτώθηκε. Παρά τις φήμες, ο Γιουσέφ Πεζεσκιάν, γιος του προέδρου του Ιράν, δήλωσε μέσω Telegram ότι ο Χαμενεΐ είναι καλά στην υγεία του και ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Ωστόσο, η New York Times, επικαλούμενη τρεις ιρανικές πηγές, ανέφερε ότι οι λόγοι που ο Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημόσια σχετίζονται με την ανησυχία ότι η επικοινωνία του θα μπορούσε να αποκαλύψει την τοποθεσία του.

Η κατάσταση της υγείας του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι ασαφής και οι πληροφορίες που κυκλοφορούν είναι αντιφατικές. Οι φήμες περί κώματος και των σοβαρών τραυματισμών του εντείνουν την ανησυχία για το μέλλον του Ιράν, καθώς η ηγεσία του είναι κρίσιμη σε αυτή τη περίοδο αναταραχής. Η έλλειψη διαφάνειας γύρω από την υγεία του ανώτατου ηγέτη επιβεβαιώνει την πολιτική ένταση και τις προκλήσεις που το Ιράν αντιμετωπίζει σε διεθνές επίπεδο.

Διαβάστε ακόμα: Δορυφόρος της NASA θα πέσει στη Γη μετά τα μεσάνυχτα: Ελάχιστος ο κίνδυνος για τους ανθρώπους