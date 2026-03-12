Στο πρώτο του επίσημο διάγγελμα ως ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ έδωσε το στίγμα της πολιτικής που σκοπεύει να ακολουθήσει, υιοθετώντας μια εξαιρετικά επιθετική στάση έναντι των αντιπάλων της Τεχεράνης. Μέσω ενός ηχογραφημένου μηνύματος που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση την 12η Μαρτίου 2026, ο νέος ηγέτης ξεκαθάρισε ότι η χώρα θα εκδικηθεί «το αίμα των μαρτύρων της», προαναγγέλλοντας μια περίοδο έντονων στρατιωτικών και διπλωματικών συγκρούσεων.

«Το έγκλημα κατά της ανθρωπότητας και κατά των παιδιών δεν θα αγνοηθεί», τόνισε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν.

Παράλληλα, ευχαρίστησε «τους μαχητές του μετώπου της αντίστασης», χαρακτηρίζοντάς τους «τους καλύτερους φίλους του Ιράν».

Στενά του Ορμούζ: Ο Χαμενεΐ έδωσε εντολή να συνεχιστεί ο αποκλεισμός των Στενών, χαρακτηρίζοντάς τον ως ένα απαραίτητο «εργαλείο πίεσης» προς τον εχθρό.



Ο Χαμενεΐ έδωσε εντολή να συνεχιστεί ο αποκλεισμός των Στενών, χαρακτηρίζοντάς τον ως ένα απαραίτητο «εργαλείο πίεσης» προς τον εχθρό. Στρατιωτικές Επιχειρήσεις: Προειδοποίησε ότι οι επιθέσεις του Ιράν «θα συνεχιστούν αναπόφευκτα», εστιάζοντας το ενδιαφέρον του στη στρατιωτική ισχύ της χώρας.

Το Τελεσίγραφο για τις Αμερικανικές Βάσεις

Η πλέον ηχηρή αναφορά του νέου ηγέτη αφορούσε την παρουσία των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, θέτοντας ένα άμεσο και απειλητικό τελεσίγραφο που κλιμακώνει την περιφερειακή ένταση.

Άμεσο Κλείσιμο: Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ τόνισε χαρακτηριστικά: «Όλες οι αμερικανικές βάσεις στην περιοχή πρέπει να κλείσουν αμέσως, διαφορετικά θα δεχθούν επίθεση».



Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ τόνισε χαρακτηριστικά: «Όλες οι αμερικανικές βάσεις στην περιοχή πρέπει να κλείσουν αμέσως, διαφορετικά θα δεχθούν επίθεση». Στοχοποίηση: Ο νέος ηγέτης κατέστησε σαφές ότι οι βάσεις αυτές αποτελούν νόμιμους στόχους, καθώς χρησιμοποιούνται ως ορμητήρια για επιχειρήσεις εναντίον του ιρανικού εδάφους.



Ο νέος ηγέτης κατέστησε σαφές ότι οι βάσεις αυτές αποτελούν νόμιμους στόχους, καθώς χρησιμοποιούνται ως ορμητήρια για επιχειρήσεις εναντίον του ιρανικού εδάφους. Διπλωματική Ισορροπία: Σε μια προσπάθεια να καθησυχάσει τα γειτονικά κράτη, υποστήριξε ότι το Ιράν επιθυμεί τη φιλία μαζί τους και ότι οι επιθέσεις στοχεύουν αποκλειστικά τις ξένες στρατιωτικές υποδομές και όχι τα εδάφη των γειτόνων.

Διαβάστε ακόμα: Ο Τραμπ θα δολοφονήσει τον νέο Ιρανό ηγέτη Μοτζτάμπα Χαμενεΐ εάν δεν υποκύψει