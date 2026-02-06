Θρίλερ σε ξενοδοχεία: Κρυφές κάμερες μετέδιδαν live τις στιγμές χιλιάδων ζευγαριών

Μια ανατριχιαστική έρευνα του BBC φέρνει στο φως τη δράση ενός γιγαντιαίου και εξαιρετικά κερδοφόρου κυκλώματος στην Κίνα, το οποίο είχε μετατρέψει δωμάτια ξενοδοχείων σε «στούντιο» ζωντανής μετάδοσης. Ανυποψίαστα ζευγάρια καταγράφονταν στις πιο ιδιωτικές τους στιγμές, με το υλικό να διοχετεύεται σε πραγματικό χρόνο σε παράνομες πλατφόρμες και το Telegram.

180 κάμερες σε 24ωρη μετάδοση

Παρά τους νέους αυστηρούς κανονισμούς που θέσπισε το Πεκίνο το 2023, η 18μηνη έρευνα αποκάλυψε ότι το φαινόμενο εξαπλώνεται. Οι διαχειριστές του δικτύου είχαν εγκαταστήσει περισσότερες από 180 κρυφές κάμερες σε αεραγωγούς και πρίζες δωματίων, οι οποίες ήταν συνδεδεμένες απευθείας με το ηλεκτρικό δίκτυο για αδιάλειπτη λειτουργία.

Χιλιάδες επισκέπτες εκτιμάται ότι έχουν πέσει θύματα, ενώ οι συνδρομητές πλήρωναν περίπου 65 δολάρια τον μήνα για να έχουν πρόσβαση σε «κανάλια» που μετέδιδαν live εικόνα από δεκάδες διαφορετικά ξενοδοχεία ταυτόχρονα.

Η σοκαριστική μαρτυρία: «Είδα τον εαυτό μου στο Telegram»

Η έρευνα φιλοξενεί τη μαρτυρία του Έρικ από το Χονγκ Κονγκ, ο οποίος υπέστη το απόλυτο σοκ: ανακάλυψε τυχαία ένα βίντεο με τον ίδιο και τη σύντροφό του από τη διαμονή τους σε ξενοδοχείο της Σεντζέν. Το υλικό είχε μονταριστεί και αναρτηθεί σε γκρουπ του Telegram με χιλιάδες μέλη.

«Ζούμε με τον φόβο ότι το βίντεο θα επανεμφανιστεί. Αποφεύγουμε πλέον τα ξενοδοχεία και παίρνουμε μέτρα για να μην αναγνωριζόμαστε ούτε στον δρόμο», εξομολογείται το ζευγάρι, περιγράφοντας το ψυχικό τραύμα που υπέστη.

Ο εγκέφαλος «AKA» και τα τεράστια κέρδη

Κεντρικό πρόσωπο της οργάνωσης φέρεται να είναι ένας χρήστης με το ψευδώνυμο «AKA». Μέσα σε έναν χρόνο, υπολογίζεται ότι εισέπραξε πάνω από 160.000 γιουάν (ποσό τετραπλάσιο του μέσου ετήσιου εισοδήματος στην Κίνα), ενώ ένα μόνο από τα κανάλια του αριθμούσε 10.000 μέλη.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα, σύμφωνα με οργανώσεις προστασίας θυμάτων, παραμένει η αδυναμία επικοινωνίας με την πλατφόρμα Telegram, η οποία σπάνια ανταποκρίνεται στα αιτήματα για οριστική διαγραφή του παράνομου υλικού, επιτρέποντας στους δράστες να δρουν ανενόχλητοι.

Διαβάστε ακόμα: «Παντρέψου με»: Οι σοκαριστικοί διάλογοι της Σάρα Φέργκιουσον με τον Έπσταϊν – Το «βασιλικό» δίκτυο του σεξ και της διαφθοράς