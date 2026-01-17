Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού του Βενιζέλειου Νοσοκομείου, Αλέξη Τσικόπουλου, καθώς μια νέα πληροφορία μεταφέρει το επίκεντρο των ερευνών από τον Αποκόρωνα Χανίων στην Επισκοπή Ρεθύμνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μια γυναίκα κατέθεσε ότι είδε τον 33χρονο πριν από περίπου 15 ημέρες, κατά τη διάρκεια έντονης βροχόπτωσης, να βρίσκεται κάτω από μια γέφυρα στην Επισκοπή. Όπως ανέφερε, τον ρώτησε πού πηγαίνει με τέτοιο καιρό, με εκείνον να μην απαντά στην ερώτησή της, παρά μόνο να ζητά λίγο νερό. Αφού ήπιε το νερό που του προσέφερε, ο άνδρας απομακρύνθηκε.

Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες

Οι εθελοντές του «Ομίλου Φίλων Κυνηγών Ακτή Θερμαϊκού», που βρίσκονται στην Κρήτη με ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, drones και θερμικές κάμερες, χτενίζουν πλέον τη νέα περιοχή.

Η εμφάνισή του:



Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση, ο Αλέξης φορούσε γαλάζιο φούτερ με κουκούλα την ημέρα που χάθηκαν τα ίχνη του. Το χρονικό: Ο γιατρός είχε τηλεφωνήσει στον πατέρα του στις 7 Δεκεμβρίου λέγοντάς του ότι «δεν είναι καλά». Το αυτοκίνητό του βρέθηκε αργότερα εγκαταλελειμμένο λόγω μηχανικής βλάβης στον Φρε Αποκορώνου.

Η οικογένεια του 33χρονου απευθύνει δραματική έκκληση σε οποιονδήποτε έχει δει κάτι στην ευρύτερη περιοχή του Ρεθύμνου να επικοινωνήσει με τις αρχές.

