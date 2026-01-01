Στο πένθος έχει βυθιστεί η Ελβετία μετά τη φονική έκρηξη και τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε μπαρ στο κοσμοπολίτικο χιονοδρομικό θέρετρο Crans-Montana, κατά τη διάρκεια των εορτασμών για την Πρωτοχρονιά. Οι αρχές κάνουν λόγο για «αρκετές δεκάδες νεκρούς», ενώ περίπου 100 άνθρωποι τραυματίστηκαν, πολλοί από αυτούς σε κρίσιμη κατάσταση.

Φωτιά εν μέσω πρωτοχρονιάτικου πάρτι

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όταν στο μπαρ Le Constellation βρίσκονταν δεκάδες θαμώνες που γιόρταζαν την έλευση του νέου έτους. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, προηγήθηκε ισχυρή έκρηξη και μέσα σε ελάχιστα λεπτά οι φλόγες «σάρωσαν» τον χώρο, εγκλωβίζοντας πολλούς ανθρώπους.

Οι σκηνές που ακολούθησαν ήταν χαοτικές. Ελικόπτερα διάσωσης και δεκάδες ασθενοφόρα έσπευσαν στην περιοχή, μεταφέροντας τραυματίες σε νοσοκομεία του καντονιού Βαλέ.

Νοσοκομεία στα όρια των δυνατοτήτων τους

Η πίεση στο σύστημα υγείας ήταν άμεση. Όπως δήλωσαν οι τοπικές αρχές, οι μονάδες εντατικής θεραπείας και τα χειρουργεία του περιφερειακού νοσοκομείου γέμισαν σε πολύ σύντομο χρόνο, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί το ειδικό σχέδιο αντιμετώπισης μαζικών καταστροφών.

Ο αρμόδιος σύμβουλος Υγείας του καντονιού, Mathias Reynard, ανέφερε ότι «όλοι οι διαθέσιμοι ιατρικοί πόροι έχουν κινητοποιηθεί», ενώ απηύθυνε έκκληση στους κατοίκους και επισκέπτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί τις επόμενες ημέρες, ώστε να αποφευχθούν νέα ατυχήματα.

Σε εξέλιξη η έρευνα – Καμία ένδειξη τρομοκρατίας

Η Γενική Εισαγγελέας του Βαλέ, Μπεατρίκ Πιλούντ, ανακοίνωσε την έναρξη ευρείας έρευνας για τα αίτια της έκρηξης και της πυρκαγιάς, με τη συνδρομή εγκληματολόγων και του Ιατροδικαστικού Ινστιτούτου της Ζυρίχης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ταυτοποίηση των θυμάτων, καθώς εκτιμάται ότι ανάμεσά τους βρίσκονται και ξένοι τουρίστες που είχαν ταξιδέψει στο θέρετρο για τις γιορτές.

Οι αρχές ζήτησαν να αποφεύγονται οι εικασίες, σημειώνοντας ότι –σε αυτό το στάδιο– δεν υπάρχει καμία ένδειξη τρομοκρατικής ενέργειας. Πληροφορίες που κάνουν λόγο για πιθανή εμπλοκή πυροτεχνημάτων εξετάζονται, χωρίς όμως να έχουν επιβεβαιωθεί.

Σοκ σε μια περιοχή γεμάτη επισκέπτες

Το Crans-Montana, που βρίσκεται στην καρδιά των ελβετικών Άλπεων και σε μικρή απόσταση από το εμβληματικό Matterhorn, φιλοξενούσε χιλιάδες επισκέπτες λόγω της εορταστικής περιόδου. Η είδηση της τραγωδίας προκάλεσε σοκ τόσο στην τοπική κοινωνία όσο και διεθνώς.

Ο διοικητής της αστυνομίας του Βαλέ, Φρεντερίκ Ζισλέρ, δήλωσε εμφανώς συγκλονισμένος: «Είμαστε συντετριμμένοι από το μέγεθος της απώλειας. Πρόκειται για μια από τις πιο σκοτεινές στιγμές που έχει ζήσει η περιοχή μας».

Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ η Ελβετία μετρά τις πληγές της από ένα πρωτοχρονιάτικο βράδυ που μετατράπηκε σε τραγωδία.

