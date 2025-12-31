Ο πλανήτης άρχισε να υποδέχεται το 2026 από τον Ειρηνικό Ωκεανό, με τις πρώτες περιοχές να αλλάζουν χρονιά να είναι το Κιριμπάτι, η Νέα Ζηλανδία και η Αυστραλία.

Η αλλαγή του χρόνου ακολουθεί την πορεία των ζωνών ώρας, ξεκινώντας από τα νησιωτικά κράτη του Ειρηνικού και προχωρώντας σταδιακά δυτικά, με μεγάλες πόλεις σε όλο τον κόσμο να προετοιμάζονται για εορτασμούς, πυροτεχνήματα και πολιτιστικά δρώμενα.

Νέα Ζηλανδία: Φώτα στον ουρανό του Ώκλαντ

Το Ώκλαντ υποδέχτηκε το 2026 με εντυπωσιακή επίδειξη πυροτεχνημάτων γύρω από τον Πύργο Sky.

Η πεντάλεπτη επίδειξη περιλάμβανε περίπου 3.500 πυροτεχνήματα, τα οποία εκτοξεύτηκαν από διαφορετικά επίπεδα του πύργου ύψους 240 μέτρων, του ψηλότερου κτιρίου στη χώρα.

Ειρηνικός: Οι πρώτοι εορτασμοί της χρονιάς

Παράλληλα, τα νησιωτικά κράτη του Ειρηνικού, όπως η Σαμόα και η Τόνγκα, καθώς και το Τοκελάου, υποδέχτηκαν το νέο έτος με τοπικούς εορτασμούς, μουσική και οικογενειακές συγκεντρώσεις, όντας ανάμεσα στις πρώτες περιοχές παγκοσμίως που μπήκαν στο 2026.

Αυστραλία: Πυροτεχνήματα πάνω από το λιμάνι του Σίδνεϊ

Στο Σίδνεϊ, χιλιάδες κάτοικοι και επισκέπτες κατέκλυσαν το λιμάνι και τα γύρω σημεία για να παρακολουθήσουν τη μεγάλη επίδειξη πυροτεχνημάτων πάνω από ένα από τα πιο εμβληματικά τοπία της χώρας.

Στην Καμπέρα, οι εορτασμοί κινδύνευσαν να επηρεαστούν από έντονες καταιγίδες, ωστόσο τα καιρικά φαινόμενα υποχώρησαν, επιτρέποντας την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων κάτω από κυρίως καθαρό ουρανό.

Καθώς η Γη συνεχίζει την πορεία της προς το νέο έτος, όλο και περισσότερες χώρες μπαίνουν στο 2026, μεταφέροντας τη γιορτινή ατμόσφαιρα από ήπειρο σε ήπειρο.

Happy New Year New Zealand! ????



Auckland welcomes in the new year with a fireworks display over its tallest building - the Sky Tower.



Latest updates ???? https://t.co/DP0mlQ1r19 pic.twitter.com/GMg9UnKboU — Sky News (@SkyNews) December 31, 2025

