Σε κρίσιμη καμπή για τις εξελίξεις στο ουκρανικό μέτωπο πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής η συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στη Φλόριντα.

Οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν στην ιδιωτική κατοικία του Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο, με βασικό αντικείμενο τις προοπτικές ενός ειρηνευτικού σχεδίου για την Ουκρανία. Σε δηλώσεις του πριν από τις συνομιλίες, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι οι επαφές βρίσκονται «στα τελικά στάδια» και τόνισε πως, σε περίπτωση συμφωνίας, η Ουκρανία θα λάβει «ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας».

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την εκτίμηση ότι τόσο ο Ζελένσκι όσο και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επιθυμούν να υπάρξει λύση, σημειώνοντας ότι «όλοι θέλουν μια συμφωνία που θα είναι καλή για όλα τα μέρη». Παράλληλα, χαρακτήρισε τον πόλεμο Ρωσίας–Ουκρανίας ως τη δυσκολότερη διεθνή κρίση που έχει κληθεί να διαχειριστεί κατά τη διάρκεια της προεδρίας του.

Ιδιαίτερα θερμά ήταν τα λόγια του για τον Ουκρανό πρόεδρο, τον οποίο χαρακτήρισε «πολύ θαρραλέο», ενώ εξήρε και την αντοχή του ουκρανικού λαού. Θετική αναφορά έκανε και στους Ευρωπαίους συμμάχους της Ουκρανίας, υπογραμμίζοντας ότι στηρίζουν τη διαδικασία των συνομιλιών και την προοπτική μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

Ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι δεν έχει τεθεί συγκεκριμένη προθεσμία για την επίτευξη συμφωνίας, τονίζοντας ωστόσο πως ο τελικός στόχος είναι «να μπει τέλος στον πόλεμο».

Από την πλευρά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ευχαρίστησε τον Αμερικανό πρόεδρο για τη φιλοξενία και εξέφρασε την ελπίδα οι συζητήσεις να οδηγήσουν στην αποκατάσταση της ειρήνης «το συντομότερο δυνατό». Όπως αποκάλυψε, οι δύο πλευρές έχουν ήδη επεξεργαστεί ένα σχέδιο 20 σημείων, με τη συνάντηση στη Φλόριντα να επικεντρώνεται στις στρατηγικές προώθησής του.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο εδαφικών παραχωρήσεων, ο Ουκρανός πρόεδρος απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση, σημειώνοντας ότι το ζήτημα θα τεθεί στο τραπέζι των συνομιλιών.

