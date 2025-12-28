O Ζελένσκι στη Φλόριντα – Επαφές με Ευρωπαίους ηγέτες μετά τη συνάντηση με Τραμπ

Στη Φλόριντα έφτασε σήμερα, Κυριακή 28 Δεκεμβρίου, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενόψει της συνάντησής του με τον Ντόναλντ Τραμπ, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο θέρετρο Μαρ-α-Λάγκο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση εκπροσώπου του Κιέβου, μετά τη συνάντηση των δύο ηγετών έχει προγραμματιστεί τηλεφωνική επικοινωνία στην οποία θα συμμετάσχουν ευρωπαίοι ηγέτες, παρουσία των προέδρων της Ουκρανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Προγραμματίζεται τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με Ευρωπαίους ηγέτες», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Σεργκέι Νικιφόροφ, διευκρινίζοντας ότι «ο τελικός κατάλογος των συμμετεχόντων βρίσκεται ακόμη υπό κατάρτιση».

Ο Ουκρανός πρόεδρος προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του Παλμ Μπιτς στη Φλόριντα και, σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης, θα μεταβεί στο θέρετρο του Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο. Η άφιξή του εκεί αναμένεται περίπου στις 20:00 (ώρα Ελλάδος).

Επικοινωνία Ζελένσκι – Στάρμερ

Νωρίτερα σήμερα, ο Ζελένσκι γνωστοποίησε ότι είχε «ενδελεχή» τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ.

«Συζητήσαμε για τις προετοιμασίες της συνάντησης με τον πρόεδρο Τραμπ, καθώς και για όλες τις επαφές μας με Ευρωπαίους εταίρους. Τον ενημέρωσα για την κατάσταση στο μέτωπο και για τις συνέπειες των ρωσικών πληγμάτων», ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Χ.

Οι επαφές αυτές πραγματοποιούνται σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία για τον πόλεμο στην Ουκρανία, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στις επόμενες διπλωματικές κινήσεις και στον ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης στις εξελίξεις.

