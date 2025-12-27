# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Συναγερμός στην Πολωνία μετά τις ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία – Προσωρινό κλείσιμο αεροδρομίων

Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (27/12/2025) στη νοτιοανατολική Πολωνία, έπειτα από σφοδρές ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία. Οι εξελίξεις οδήγησαν στο προσωρινό κλείσιμο δύο αεροδρομίων, του Ζέσουφ και του Λούμπλιν, για λόγους ασφαλείας.

Σύμφωνα με την πολωνική Υπηρεσία Αεροπλοΐας, τα αεροδρόμια ανεστάλησαν προσωρινά τη λειτουργία τους μετά την απογείωση μαχητικών της Πολεμικής Αεροπορίας. Την ίδια ώρα, η Επιχειρησιακή Διοίκηση των Πολωνικών Ενόπλων Δυνάμεων ανακοίνωσε ότι τέθηκαν σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας αντιαεροπορικά συστήματα και επίγεια ραντάρ.

«Λόγω της δραστηριότητας ρωσικών αεροπορικών δυνάμεων μακρού βεληνεκούς που πλήττουν το ουκρανικό έδαφος, η Πολεμική Αεροπορία ξεκίνησε επιχειρήσεις στον πολωνικό εναέριο χώρο», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση, διευκρινίζοντας ότι τα μέτρα είναι απολύτως προληπτικά, με στόχο την προστασία του εναέριου χώρου, ιδιαίτερα κοντά στα σύνορα.

Την ίδια στιγμή, η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι ρωσικά drones και πύραυλοι στόχευαν το Κίεβο και άλλες περιοχές της χώρας, με τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας να τίθενται σε λειτουργία. Εκρήξεις ακούστηκαν στην ουκρανική πρωτεύουσα, ενώ οι επιθέσεις συνεχίστηκαν έως τις πρωινές ώρες, προκαλώντας τραυματισμούς αμάχων.

Τα ρωσικά πλήγματα σημειώθηκαν λίγες ώρες πριν από την προγραμματισμένη συνάντηση στη Φλόριντα μεταξύ του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με αντικείμενο τις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου.

Παράλληλα με τις διπλωματικές διεργασίες, οι πολωνικές ένοπλες δυνάμεις διαβεβαιώνουν ότι παρακολουθούν στενά την κατάσταση και παραμένουν έτοιμες να επέμβουν, εφόσον κριθεί αναγκαίο, τονίζοντας πως η ασφάλεια του εναέριου χώρου της χώρας αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα.

