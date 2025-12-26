Συγκλονίζουν τα λόγια του συντρόφου της 42χρονης Ελληνίδας αεροσυνοδού Μαρία Παππά, η οποία έχασε τη ζωή της στη συντριβή λίαρ τζετ κοντά στην Άγκυρα, στις 23 Δεκεμβρίου. Ένα δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε όλους τους επιβαίνοντες και έχει βυθίσει στο πένθος οικογένειες σε περισσότερες από μία χώρες.

«Ετοιμάσαμε μαζί την τελευταία της βαλίτσα. Δεν γύρισε ποτέ», δήλωσε με σπασμένη φωνή στον ANT1 ο σύντροφος της Μαρίας Παππά, περιγράφοντας τις τελευταίες ώρες πριν από τη μοιραία πτήση. Όπως αποκάλυψε, η 42χρονη είχε προσληφθεί από την αεροπορική εταιρεία του ιδιωτικού τζετ μόλις λίγες ώρες πριν απογειωθεί το αεροσκάφος.

Η Μαρία Παππά απάντησε σε αγγελία για τη θέση της αεροσυνοδού και ακολούθησε άμεσα τις οδηγίες της εταιρείας, ταξιδεύοντας στις 23 Δεκεμβρίου στην Άγκυρα. Εκεί επιβιβάστηκε στο λίαρ τζετ τύπου Falcon, το οποίο επρόκειτο να εκτελέσει πτήση προς την Τρίπολη της Λιβύης. Λίγη ώρα αργότερα, το αεροσκάφος συνετρίβη, παρασύροντας στον θάνατο όλους όσοι βρίσκονταν σε αυτό.

Ανάμεσα στους επιβάτες βρισκόταν και η στρατιωτική ηγεσία της κυβέρνησης της Ανατολικής Λιβύης, στοιχείο που –σύμφωνα με τον σύντροφό της– η Μαρία δεν γνώριζε. «Δεν είχε καμία εικόνα για το ποιοι θα επέβαιναν στη συγκεκριμένη πτήση. Έμαθα ότι μίλησα μαζί της για τελευταία φορά χωρίς να ξέρω πως ήταν ο αποχαιρετισμός μας», ανέφερε.

Οι έρευνες για τα αίτια της συντριβής συνεχίζονται, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα γύρω από την πτώση του αεροσκάφους. Την ίδια ώρα, πίσω στην Ελλάδα, η οικογένεια και οι άνθρωποί της προσπαθούν να διαχειριστούν την απώλεια μιας γυναίκας που έφυγε ξαφνικά, σε μια πτήση που έμελλε να είναι η τελευταία της.

Η ιστορία της Μαρίας Παππά προσθέτει μια ανθρώπινη, σπαρακτική διάσταση σε ένα πολύνεκρο δυστύχημα, υπενθυμίζοντας ότι πίσω από κάθε είδηση υπάρχουν ζωές, σχέδια και άνθρωποι που έμειναν να περιμένουν μάταια μια επιστροφή.

