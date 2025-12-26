Συναγερμός στο Παρίσι: Διαδοχικά μαχαιρώματα στο μετρό – Τρεις γυναίκες τραυματίες, συνελήφθη ο δράστης

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής στο μετρό του Παρίσι, όταν ένας άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε επιβάτιδες, τραυματίζοντας συνολικά τρεις γυναίκες σε διαφορετικούς σταθμούς της ίδιας γραμμής.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Le Parisien, ο δράστης κινήθηκε κατά μήκος της γραμμής 3 του μετρό, η οποία συνδέει το Bagnolet με το Levallois-Perret, και εξαπέλυσε διαδοχικές επιθέσεις μέσα σε διάστημα περίπου μισής ώρας. Τα περιστατικά σημειώθηκαν μεταξύ 16:15 και 16:45 στους σταθμούς République, Arts et Métiers και Opéra, όπως επιβεβαίωσε η Εισαγγελία Παρισιού.

Οι τρεις γυναίκες δέχθηκαν άμεση βοήθεια από τους Πυροσβέστες του Παρισιού και διακομίστηκαν για ιατρική φροντίδα. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τα τραύματά τους κρίνονται ελαφρά, με δύο εξ αυτών να φέρουν μαχαιριές στην πλάτη και στον μηρό. Αυτόπτης μάρτυρας στον σταθμό République περιέγραψε ότι «υπήρχε αρκετό αίμα και το τραύμα φαινόταν σοβαρό», ενώ έγινε γνωστό ότι το τελευταίο θύμα ήταν έγκυος.

Μετά τις επιθέσεις, ο άνδρας διέφυγε χρησιμοποιώντας τη γραμμή 8 του μετρό. Ωστόσο, οι Αρχές κινήθηκαν άμεσα. Μέσω του υλικού από τις κάμερες ασφαλείας, οι υπηρεσίες Περιφερειακής Ασφάλειας Μεταφορών (SRT) κατάφεραν να τον ταυτοποιήσουν. Πρόκειται για άνδρα γεννημένο το 2000, ο οποίος ήταν ήδη γνωστός στις Αρχές για υποθέσεις παραβίασης ιδιοκτησίας και άλλα αδικήματα.

Η αστυνομία, αξιοποιώντας τον γεωεντοπισμό του κινητού του τηλεφώνου, εντόπισε την κατοικία του στα προάστια της γαλλικής πρωτεύουσας και προχώρησε στη σύλληψή του στο σπίτι του στο Sarcelles. Όπως διευκρίνισαν οι Αρχές, έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο τρομοκρατικής ενέργειας, με τα μέχρι στιγμής στοιχεία να δείχνουν άτομο ψυχολογικά ευάλωτο.

Λίγες ώρες μετά τα περιστατικά, η κυκλοφορία στους σταθμούς République και Opéra αποκαταστάθηκε πλήρως και η γραμμή 3 του μετρό λειτουργούσε κανονικά, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για να διακριβωθούν τα κίνητρα του δράστη.

