Οι 10 στιγμές που καθόρισαν το 2025: Πολιτική ανατροπή, πόλεμοι και ένας πλανήτης στα όριά του

Το 2025 ήταν μια χρονιά έντασης και αστάθειας, με γεγονότα που επηρέασαν ταυτόχρονα τη γεωπολιτική ισορροπία, την παγκόσμια οικονομία, την κοινωνική συνοχή και το κλίμα. Από την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην εξουσία μέχρι τις εξεγέρσεις νέων και το κλιματικό χάος, αυτές είναι οι δέκα στιγμές που άφησαν το αποτύπωμά τους στη χρονιά που φεύγει.

1. Η επιστροφή Τραμπ που αναστάτωσε τη διεθνή σκηνή

Η επάνοδος του Τραμπ στον Λευκό Οίκο συνοδεύτηκε από σκληρό προστατευτισμό, μαζικές απελάσεις και μια επιθετική εξωτερική πολιτική. Οι σχέσεις των ΗΠΑ με συμμάχους πέρασαν ξανά περίοδο δοκιμασίας, ενώ η Ουάσιγκτον βρέθηκε στο επίκεντρο σχεδόν κάθε μεγάλης διεθνούς κρίσης.



2. Γάζα: Εκεχειρία με ημερομηνία λήξης

Στη Λωρίδα της Γάζας, η εύθραυστη κατάπαυση του πυρός έφερε προσωρινή ανακούφιση και ανταλλαγές ομήρων, χωρίς όμως να εξαλείψει τον κίνδυνο νέας σύγκρουσης. Οι παραβιάσεις της εκεχειρίας κράτησαν την περιοχή σε μόνιμη ένταση.



3. Ουκρανία: Διαπραγματεύσεις χωρίς ειρήνη

Παρά τις επαφές ανάμεσα στον Τραμπ και τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίστηκε. Η ρωσική προέλαση σε καίρια μέτωπα και το αδιέξοδο για τα κατεχόμενα εδάφη κράτησαν την Ευρώπη σε καθεστώς ανασφάλειας.



4. Ο εμπορικός πόλεμος που τρόμαξε τις αγορές

Οι νέοι δασμοί των ΗΠΑ προκάλεσαν αναταράξεις σε χρηματιστήρια και εφοδιαστικές αλυσίδες. Παρότι ακολούθησαν συμβιβασμοί με Ευρωπαϊκή Ένωση και Κίνα, η παγκόσμια οικονομία έζησε μήνες αβεβαιότητας.



5. Πρώτος Αμερικανός Πάπας

Η εκλογή του Πάπα Λέων ΙΔ’ σηματοδότησε ιστορική αλλαγή για το Βατικανό. Με κοινωνική ευαισθησία αλλά συντηρητικές θέσεις σε κρίσιμα ζητήματα, η νέα παποσύνη προκάλεσε συζητήσεις εντός και εκτός Εκκλησίας.



6. Η γενιά Ζ κατέβηκε στους δρόμους

Από την Ασία μέχρι την Αφρική, νέοι άνθρωποι βγήκαν μαζικά στους δρόμους, διαμαρτυρόμενοι για ανεργία, διαφθορά και περιορισμό δικαιωμάτων. Το 2025 κατέγραψε τις περισσότερες νεανικές εξεγέρσεις της τελευταίας δεκαετίας.



7. Τεχνητή Νοημοσύνη: Άλμα και φόβοι

Η τεχνητή νοημοσύνη προσέλκυσε επενδύσεις τρισεκατομμυρίων, αλλά ταυτόχρονα γέννησε ανησυχίες για «φούσκα», παραπληροφόρηση, απώλεια θέσεων εργασίας και νομικά κενά που οι κυβερνήσεις δυσκολεύτηκαν να καλύψουν.



8. Η διάρρηξη που εξέθεσε το Λούβρο

Στο Μουσείο του Λούβρου, κλοπή κοσμημάτων αξίας δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ μέσα σε λίγα λεπτά αποκάλυψε σοβαρά κενά ασφαλείας, προκαλώντας διεθνή αίσθηση.



9. Αμερικανικά πλήγματα στην Καραϊβική

Στο πλαίσιο επιχειρήσεων κατά των ναρκωτικών, οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν στρατιωτικά πλήγματα στην Καραϊβική, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και κατηγορίες για γεωπολιτικά κίνητρα.



10. Κλιματική χρονιά-ρεκόρ

Το 2025 καταγράφηκε ως μία από τις πιο ακραίες χρονιές κλιματικά. Κυκλώνες, πλημμύρες, καύσωνες και καταστροφικές πυρκαγιές έπληξαν κάθε ήπειρο, επιβεβαιώνοντας ότι η κλιματική κρίση δεν είναι μελλοντικό σενάριο αλλά παρόν.



Μια χρονιά-καμπή

Το 2025 δεν άφησε περιθώρια εφησυχασμού. Ήταν μια χρονιά που αποκάλυψε τα όρια του πλανήτη, των θεσμών και των κοινωνιών — και έθεσε τα θεμέλια για ακόμη πιο κρίσιμες εξελίξεις στο άμεσο μέλλον.

Διαβάστε ακόμα: ΗΠΑ: Στη δημοσιότητα 8.000 νέα έγγραφα για την υπόθεση Έπσταϊν