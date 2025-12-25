Τραγωδία στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι: 47χρονος πνίγηκε με πανετόνε

Τραγικό τέλος είχε το γεύμα της παραμονής των Χριστουγέννων για μια οικογένεια στο Τορίνο, όπου ένας 47χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του αφού πνίγηκε ενώ κατανάλωνε πανετόνε.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιταλικής εφημερίδας La Stampa, το περιστατικό σημειώθηκε μπροστά στα μέλη της οικογένειάς του. Οι οικείοι του επιχείρησαν άμεσα να του προσφέρουν βοήθεια, ωστόσο διαπίστωσαν γρήγορα τη σοβαρότητα της κατάστασης και κάλεσαν τις πρώτες βοήθειες.

Η υπηρεσία Azienda Zero απέστειλε ασθενοφόρο στη διεύθυνση της οικογένειας, στην οδό Foglizzo, στη συνοικία Borgo Nuovo, περίπου στις 14:30. Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης από τους διασώστες, ο 47χρονος δεν κατάφερε να επανέλθει και ο θάνατός του διαπιστώθηκε επιτόπου.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία, υπενθυμίζοντας πόσο απρόβλεπτες μπορεί να αποδειχθούν ακόμη και οι πιο χαρούμενες οικογενειακές στιγμές.

