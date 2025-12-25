Σουηδία: Έρευνα για σοβαρό περιστατικό με πολλούς τραυματίες στα βόρεια της χώρας

Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική επιχείρηση στην πόλη Μπόντεν της βόρειας Σουηδίας, μετά από αναφορές για σοβαρό περιστατικό με πολλούς τραυματίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες της σουηδικής εφημερίδας Aftonbladet, αρκετά άτομα έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία της περιοχής, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει γίνει γνωστός ο ακριβής αριθμός τους ή η κατάσταση της υγείας τους.

Εκπρόσωπος της σουηδικής αστυνομίας επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για «σοβαρό περιστατικό», ενώ οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο διάπραξης βίαιου εγκλήματος. Πληροφορίες που μεταδίδονται από τοπικά μέσα κάνουν λόγο για εμπλοκή της αστυνομίας, με τον φερόμενο δράστη να έχει πυροβοληθεί κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Η περιοχή όπου σημειώθηκε το περιστατικό έχει αποκλειστεί και οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Οι αρχές δεν έχουν προχωρήσει ακόμη σε επίσημη ενημέρωση για τα αίτια ή τις συνθήκες του συμβάντος.

Η Μπόντεν βρίσκεται περίπου 80 χιλιόμετρα νότια του Αρκτικού Κύκλου και αποτελεί σημαντικό στρατιωτικό κέντρο, καθώς φιλοξενεί την έδρα του 19ου Συντάγματος Πεζικού της χώρας.

