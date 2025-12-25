Ιστορικό τζάκποτ στο Powerball: Παίκτης από το Αρκάνσας κέρδισε 1,81 δισ. δολάρια

Ένας παίκτης από το Αρκάνσας έγινε ο μεγάλος νικητής του Powerball, κερδίζοντας το εντυπωσιακό τζάκποτ των 1,81 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην κλήρωση της παραμονής των Χριστουγέννων, βάζοντας τέλος σε ένα σερί τριών μηνών χωρίς νικητή.

Οι αριθμοί που έφεραν το ιστορικό έπαθλο ήταν 04, 25, 31, 52 και 59, με αριθμό Powerball το 19. Το ποσό εκτοξεύθηκε υψηλότερα από τις αρχικές προβλέψεις λόγω της αυξημένης ζήτησης για δελτία τις τελευταίες ημέρες πριν από την κλήρωση.

Πρόκειται για το δεύτερο μεγαλύτερο τζάκποτ στην ιστορία των λοταριών στις Ηνωμένες Πολιτείες και το μεγαλύτερο που έχει καταγραφεί ποτέ στο Powerball μέσα στο 2025.

Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος του Powerball Product Group και επικεφαλής της Λοταρίας της Αϊόβα, Matt Strawn, ανέφερε ότι το συγκεκριμένο έπαθλο «μπορεί πραγματικά να αλλάξει τη ζωή ενός ανθρώπου», υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι τα έσοδα από τα δελτία στηρίζουν δημόσια προγράμματα και κοινωνικές υπηρεσίες σε όλη τη χώρα.

Η προηγούμενη φορά που είχε βρεθεί νικητής τζάκποτ στο Powerball ήταν στις 6 Σεπτεμβρίου, όταν δύο παίκτες – από το Μιζούρι και το Τέξας – είχαν μοιραστεί ποσό ύψους 1,78 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

