Χριστουγεννιάτικες ευχές Τραμπ: «Χρόνια πολλά και στα αποβράσματα της ριζοσπαστικής Αριστεράς»

Με το γνώριμο, αιχμηρό του ύφος επέλεξε να στείλει φέτος τις χριστουγεννιάτικες ευχές του ο Ντόναλντ Τραμπ, προκαλώντας –όπως συνηθίζει– αντιδράσεις. Από την πλατφόρμα Truth Social, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ ευχήθηκε «καλά Χριστούγεννα σε όλους», φροντίζοντας ωστόσο να συμπεριλάβει και μια αιχμή προς τους πολιτικούς του αντιπάλους.

Στο μήνυμά του, ο Τραμπ ανέφερε ότι εύχεται χρόνια πολλά «σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των αποβρασμάτων της ριζοσπαστικής Αριστεράς», κατηγορώντας τους Δημοκρατικούς πως κάνουν ό,τι μπορούν για να «καταστρέψουν τη χώρα», χωρίς –όπως έγραψε– να τα καταφέρνουν. Το σχόλιο ακολούθησε τη ρητορική που χρησιμοποιεί συστηματικά απέναντι σε όσους του ασκούν πολιτική κριτική.

Για τον Τραμπ, σχεδόν κάθε πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες –από οικονομικές πιέσεις και κοινωνικές εντάσεις έως διεθνείς συγκρούσεις– αποδίδεται στο Δημοκρατικό Κόμμα και προσωπικά στον προκάτοχό του, τον Τζο Μπάιντεν. Ο όρος «ριζοσπαστική Αριστερά» χρησιμοποιείται συχνά από τον ίδιο με ευρεία έννοια, περιλαμβάνοντας ακόμη και πολιτικούς ή δημόσια πρόσωπα που θεωρούνται μετριοπαθή ή κεντρώα.

Ο πρώην πρόεδρος περνά τις γιορτές στο πολυτελές θέρετρό του, το Μαρ-α-Λάγκο, στη Φλόριντα, απ’ όπου δημοσιεύτηκε και το χριστουγεννιάτικο μήνυμα. Μαζί με τη σύζυγό του, Μελάνια Τραμπ, εμφανίστηκε σε εορταστικό κλίμα, αν και το περιεχόμενο της ευχής του μόνο συμφιλιωτικό δεν μπορεί να χαρακτηριστεί.

Ακόμη και σε μια ημέρα που παραδοσιακά συνδέεται με μηνύματα ενότητας και καλής θέλησης, ο Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε να διατηρήσει ατόφιο το πολιτικό του στίγμα, υπενθυμίζοντας πως, για εκείνον, οι γιορτές δεν αποτελούν εξαίρεση από την πολιτική αντιπαράθεση.

