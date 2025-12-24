Την ελληνική της πτυχή αποκάλυψε η αεροπορική τραγωδία που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 23 Δεκεμβρίου 2025 στην Τουρκία, όταν ιδιωτικό αεροσκάφος τύπου Falcon 50 συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του από την Άγκυρα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους όλοι οι επιβαίνοντες.

Ανάμεσα στα θύματα φέρεται να βρίσκεται και η Ελληνίδα αεροσυνοδός Μαρία Παππά, η οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, εργαζόταν για σχεδόν δύο δεκαετίες ως αεροσυνοδός, εκτελώντας πτήσεις σε όλο τον κόσμο.

Το χρονικό της πτήσης

Το μοιραίο Falcon 50 είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο της Άγκυρας με προορισμό την Τρίπολη της Λιβύης. Περίπου 40 λεπτά μετά την απογείωση, ο πιλότος ανέφερε τεχνικό πρόβλημα και ζήτησε άδεια επιστροφής στο αεροδρόμιο.

Κατά τη φάση καθόδου, το αεροσκάφος εξαφανίστηκε από τα ραντάρ και λίγο αργότερα σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη, με τα συντρίμμια να εντοπίζονται σε δύσβατη περιοχή, νότια της Άγκυρας.

Ποιοι επέβαιναν στο αεροσκάφος

Στο Falcon 50 επέβαινε ο επικεφαλής των αρχηγών των ενόπλων δυνάμεων της Λιβύης, αντιστράτηγος Μοχάμεντ Αλί Άχμεντ αλ Χαντάντ, καθώς και τέσσερις ακόμη υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί της χώρας. Το πλήρωμα του αεροσκάφους αποτελούνταν από τρία άτομα, μεταξύ των οποίων και η Μαρία Παππά.

Η Μαρία Παππά και η πορεία της

Η Μαρία Παππά, καταγόμενη από τη Ρόδο, περιγράφεται από συναδέλφους της ως ιδιαίτερα εργατική και εξαιρετικά συναδελφική. Στην επαγγελματική της διαδρομή είχε εργαστεί σε πολλές αεροπορικές εταιρείες, μετρώντας χιλιάδες ώρες πτήσης, τόσο σε επιβατικά αεροσκάφη όσο και σε ιδιωτικά lear jet.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τους τελευταίους δύο με τρεις μήνες είχε ξεκινήσει να εργάζεται στη μαλτέζικη εταιρεία Harmony Jets, πετώντας συνήθως με το συγκεκριμένο Falcon 50 που συνετρίβη.

Αν και η επίσημη ταυτοποίηση δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, φίλοι και συνάδελφοί της την αποχαιρετούν ήδη μέσω αναρτήσεων στα social media, εκφράζοντας τη θλίψη και το σοκ τους για την απώλειά της.

Τα ευρήματα των ερευνών

Οι τουρκικές αρχές ανακοίνωσαν ότι έχουν εντοπιστεί τόσο ο καταγραφέας ήχου όσο και το μαύρο κουτί του αεροσκάφους. Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Αλί Γερλίκαγια, γνωστοποίησε ότι ο καταγραφέας ήχου εντοπίστηκε στις 02:45 τοπική ώρα και το μαύρο κουτί στις 03:20, τα οποία και εστάλησαν για ανάλυση στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Παράλληλα, από την πλευρά της Λιβύης επιβεβαιώθηκε ότι στο αεροσκάφος επέβαιναν, εκτός από τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου, και ανώτατοι αξιωματικοί, καθώς και μέλος του Γραφείου Τύπου.

Σε εξέλιξη η διερεύνηση

Η έρευνα για τα αίτια της συντριβής βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις τουρκικές αρχές να εστιάζουν στα στοιχεία που προκύπτουν από το μαύρο κουτί και τις τελευταίες επικοινωνίες του πληρώματος πριν χαθεί η επαφή με το αεροσκάφος.

Η αεροπορική τραγωδία έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη τόσο στη Λιβύη όσο και στην Ελλάδα, καθώς η απώλεια της Μαρίας Παππά προσθέτει μια ιδιαίτερα φορτισμένη ανθρώπινη διάσταση στο πολύνεκρο δυστύχημα.

