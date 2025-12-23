Θρίλερ στην Άγκυρα: Συνετρίβη Falcon 50 λίγο μετά την απογείωση. Επέβαινε ο αρχηγός του ΓΕΕΘΑ της Λιβύης

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τρίτης στην Άγκυρα, μετά την εξαφάνιση από τα ραντάρ επιχειρηματικού αεροσκάφους τύπου Falcon 50, λίγα λεπτά αφότου απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Εσένμπογκα με προορισμό τη Λιβύη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες τουρκικών μέσων ενημέρωσης, το αεροσκάφος χάθηκε περίπου 40 ναυτικά μίλια μετά την απογείωσή του και φέρεται να συνετρίβη στην περιοχή Haymana, νότια της τουρκικής πρωτεύουσας. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι από το αεροσκάφος ελήφθη σήμα έκτακτης ανάγκης, χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατή η επαναφορά επικοινωνίας.

Πληροφορίες για επιβαίνοντα υψηλόβαθμο αξιωματούχο

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει στην υπόθεση το γεγονός ότι, σύμφωνα με δημοσιεύματα, στο Falcon 50 επέβαινε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης, Μοχάμεντ Αλί Αχμέντ Αλ-Χαντάντ, μαζί με ακόμη τέσσερα άτομα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για την τύχη των επιβαινόντων.

Αναστολή πτήσεων και έρευνες

Μετά το περιστατικό, οι πτήσεις από και προς την Άγκυρα ανεστάλησαν προσωρινά, ενώ δυνάμεις έρευνας και διάσωσης κινητοποιήθηκαν στην ευρύτερη περιοχή όπου εκτιμάται ότι κατέπεσε το αεροσκάφος. Οι τουρκικές Αρχές δεν έχουν ακόμη εκδώσει επίσημη ανακοίνωση για τα αίτια του δυστυχήματος.

Η υπόθεση παρακολουθείται στενά, καθώς πρόκειται για συμβάν με ενδεχόμενες σοβαρές διπλωματικές και γεωπολιτικές προεκτάσεις. Νεότερα αναμένονται καθώς εξελίσσονται οι έρευνες.

