Ζωή με 99 γιεν τον μήνα: Τα mini σπίτια της IKEA στο Τόκιο που αλλάζουν όσα ξέραμε για το ενοίκιο

Σε μια πόλη όπου ο χώρος είναι πολυτέλεια και τα ενοίκια αγγίζουν δυσθεώρητα ύψη, μια πρωτοβουλία της IKEA στην Τόκιο κατάφερε να προκαλέσει παγκόσμιο ενδιαφέρον. Πρόκειται για πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα μόλις 10 τετραγωνικών μέτρων, τα οποία ενοικιάζονται έναντι 99 γιεν τον μήνα – ποσό που μεταφράζεται σε λιγότερο από ένα ευρώ.

Η ιδέα δεν γεννήθηκε ως διαφημιστικό τέχνασμα, αλλά ως απάντηση σε ένα υπαρκτό κοινωνικό πρόβλημα. Το Τόκιο συγκαταλέγεται στις πιο πυκνοκατοικημένες μητροπόλεις του πλανήτη, με περισσότερους από 14 εκατομμύρια κατοίκους και μέσο μηνιαίο ενοίκιο που ξεπερνά τα 800 ευρώ. Για χιλιάδες νέους εργαζόμενους, η μικρή κατοικία δεν είναι επιλογή αλλά αναγκαιότητα.

Όταν τα λίγα τετραγωνικά γίνονται αρκετά

Τα συγκεκριμένα mini διαμερίσματα σχεδιάστηκαν ως «tiny houses» προσαρμοσμένα στην αστική πραγματικότητα της Ιαπωνίας. Το κλειδί βρίσκεται στην κάθετη αξιοποίηση του χώρου. Παρότι η συνολική επιφάνεια είναι ελάχιστη, η διαρρύθμιση σε δύο επίπεδα πολλαπλασιάζει τη λειτουργικότητα.

Στο κάτω επίπεδο χωρούν όλα τα βασικά: είσοδος, μικρή κουζίνα, μπάνιο και αποθηκευτικοί χώροι, τοποθετημένοι με τέτοιο τρόπο ώστε να μην δημιουργείται αίσθηση στενότητας. Το υπνοδωμάτιο μεταφέρεται ψηλότερα, σε έναν υπερυψωμένο χώρο προσβάσιμο με σκάλα, αφήνοντας το ισόγειο «ελεύθερο» για καθημερινές δραστηριότητες.

Έπιπλα που κάνουν τη διαφορά

Η εσωτερική διαμόρφωση βασίζεται σε εμβληματικές λύσεις της IKEA για μικρούς χώρους. Modular ραφιέρες, πτυσσόμενα τραπέζια, καναπέδες που μετατρέπονται σε κρεβάτια και έπιπλα με ροδάκια επιτρέπουν στον χώρο να αλλάζει μορφή μέσα σε λίγα λεπτά. Το αποτέλεσμα είναι ένα σπίτι που προσαρμόζεται στον ένοικο και όχι το αντίστροφο.

Κάθε αντικείμενο έχει διπλό ρόλο και κάθε εκατοστό αξιοποιείται. Δεν πρόκειται για πρόχειρη λύση, αλλά για προσεγμένο σχεδιασμό που αποδεικνύει ότι η άνεση δεν εξαρτάται απαραίτητα από τα τετραγωνικά.

Ένα πείραμα με κοινωνικό μήνυμα

Η κίνηση αυτή λειτουργεί και ως ένα άτυπο κοινωνικό πείραμα. Θέτει το ερώτημα αν πραγματικά χρειαζόμαστε μεγάλους χώρους ή αν έχουμε απλώς συνηθίσει σε αυτούς. Στο Τόκιο, πολλοί νέοι έχουν ήδη απαντήσει έμπρακτα, επιλέγοντας μικρές αλλά λειτουργικές κατοικίες που τους επιτρέπουν να ζουν στο κέντρο της πόλης χωρίς οικονομική ασφυξία.

Η IKEA, μάλιστα, έχει δημοσιοποιήσει και τα αναλυτικά σχέδια των διαμερισμάτων, δείχνοντας με ακρίβεια πώς οργανώνεται κάθε σημείο του χώρου. Ένα σαφές μήνυμα ότι ο σωστός σχεδιασμός μπορεί να υποκαταστήσει την έλλειψη τετραγωνικών.

Ο βασικός όρος για να ζήσεις εκεί

Υπάρχει, ωστόσο, ένας σημαντικός περιορισμός: το πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά σε κατοίκους Ιαπωνίας και προς το παρόν εφαρμόζεται μόνο στη συγκεκριμένη χώρα. Δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για επέκτασή του στην Ευρώπη ή αλλού, αν και πολλοί εκτιμούν ότι παρόμοια μοντέλα θα μπορούσαν να βρουν εφαρμογή και σε άλλες ακριβές μητροπόλεις.

Μέχρι τότε, τα mini σπίτια των 10 τ.μ. στο Τόκιο συνεχίζουν να προκαλούν συζητήσεις, όχι μόνο για το εντυπωσιακά χαμηλό ενοίκιο, αλλά κυρίως για την ιδέα που πρεσβεύουν: ότι ίσως το πρόβλημα της στέγασης δεν λύνεται μόνο με περισσότερα τετραγωνικά, αλλά με καλύτερη αξιοποίησή τους.

