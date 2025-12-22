Έτσι έγινε η κινηματογραφική ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου – Πώς έφτασαν, μπήκαν και διέφυγαν

Δύο μήνες μετά τη θεαματική ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου, οι γαλλικές Αρχές αποκαλύπτουν βήμα-βήμα το σχέδιο που οδήγησε στην κλοπή βασιλικών κοσμημάτων ανεκτίμητης αξίας, συνολικού ύψους περίπου 88 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία παραμένουν μέχρι σήμερα άφαντα.

Το «χτύπημα» των τεσσάρων λεπτών

Η ληστεία σημειώθηκε το πρωί της 19ης Οκτωβρίου, όταν δύο βασικοί δράστες –γνωστοί στις Αρχές ως ΧΗ1 και ΧΗ2– εισέβαλαν στη Γκαλερί του Απόλλωνα, παραβιάζοντας παράθυρο με τροχό κοπής. Φορώντας κουκούλες, γάντια και κράνος, αφαίρεσαν οκτώ ιστορικά κοσμήματα που περιείχαν:

8.482 διαμάντια

35 σμαράγδια

34 ζαφείρια

212 μαργαριτάρια

Η επιχείρηση διήρκεσε μόλις τέσσερα λεπτά, πριν εξαφανιστούν χωρίς να σημάνει άμεσα συναγερμός.

Η προσεκτικά οργανωμένη διαδρομή

Η ανάλυση εκατοντάδων καμερών ασφαλείας αποκάλυψε ότι το σχέδιο ξεκίνησε από την περιοχή Ομπερβιλιέ, στα βόρεια του Παρισιού. Εκεί, από τις πρώτες πρωινές ώρες, χρησιμοποιήθηκαν:

σκούτερ για ταχύτατες μετακινήσεις

λευκό επαγγελματικό όχημα

φορτηγό με ανυψωτικό μηχανισμό και πλαστές πινακίδες

Το φορτηγό εγκαταλείφθηκε κοντά στο Λούβρο και επιχειρήθηκε να πυρποληθεί, ωστόσο μέσα σε αυτό εντοπίστηκε η αρχική πινακίδα κυκλοφορίας, κρίσιμο στοιχείο για την έρευνα.

Η διαφυγή

Μετά την κλοπή, οι τέσσερις ύποπτοι διέφυγαν με δύο σκούτερ προς τα νότια του Παρισιού, όπου τους περίμενε όχημα-«φάντασμα» για τη μεταφορά της λείας. Εκεί χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, κινούμενοι προς αντίθετες κατευθύνσεις ώστε να δυσκολέψουν τον εντοπισμό τους.

Οι συλλήψεις

Η έρευνα οδήγησε σε τέσσερις βασικές συλλήψεις:

Αμπντουλάγιε Ν. (ΧΗ1): συνελήφθη στο Ομπερβιλιέ, με DNA σε βιτρίνα και κράνος

Αγέντ Γ. (ΧΗ2): συνελήφθη στο αεροδρόμιο Ρουασί λίγο πριν φύγει για Αλγερία

ακόμη δύο ύποπτοι, με γενετικά ίχνη σε εξοπλισμό και οχήματα

Οι κατηγορούμενοι κάνουν λόγο για άγνωστους «εντολείς» και έναν μυστηριώδη στρατολογητή με το ψευδώνυμο «ΛΕΪΖΕΡ», χωρίς ωστόσο να έχουν αποκαλύψει πού κατέληξαν τα κοσμήματα.

Το μεγάλο ερώτημα

Παρά τις συλλήψεις και τη χαρτογράφηση της ληστείας λεπτό προς λεπτό, η λεία δεν έχει εντοπιστεί. Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα: αποσυναρμολόγηση, παράνομη μεταπώληση ή φύλαξη σε άγνωστο σημείο.

Η υπόθεση χαρακτηρίζεται ήδη ως μία από τις πιο άρτια οργανωμένες ληστείες έργων τέχνης και κοσμημάτων στη σύγχρονη ιστορία της Γαλλίας.

Διαβάστε ακόμα: 6-7: Ανακηρύχθηκε λέξη της χρονιάς για το 2025 - Τι σημαίνει τελικά