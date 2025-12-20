Έγραψε ιστορία η Μικαέλα Μπέντχαους: Πρώτη διαστημική πτήση με επιβάτη σε αναπηρικό αμαξίδιο

Ιστορία γράφτηκε σήμερα στον τομέα της διαστημικής εξερεύνησης, καθώς η Μικαέλα Μπέντχαους έγινε ο πρώτος άνθρωπος σε αναπηρικό αμαξίδιο που ταξίδεψε στο διάστημα, συμμετέχοντας σε πτήση διαστημικού τουρισμού της Blue Origin.

Η Γερμανίδα μηχανικός αεροδιαστημικής, η οποία έμεινε παραπληγική έπειτα από ατύχημα, επιβιβάστηκε μαζί με ακόμη πέντε επιβάτες στον πλήρως αυτοματοποιημένο πύραυλο New Shepard, που ανήκει στην εταιρεία του ιδρυτή της Amazon Τζεφ Μπέζος.

Η πτήση και η εμπειρία στο διάστημα

Η απογείωση πραγματοποιήθηκε στο δυτικό Τέξας λίγο μετά τις 08:15 τοπική ώρα (16:15 ώρα Ελλάδας). Ο πύραυλος απογειώθηκε κάθετα και, λίγα λεπτά αργότερα, η κάψουλα με τους επιβάτες αποκολλήθηκε εν πτήσει, επιστρέφοντας με ασφάλεια στην έρημο του Τέξας με τη βοήθεια αλεξίπτωτων.

Η συνολική εμπειρία διήρκεσε περίπου 10 λεπτά, κατά τη διάρκεια των οποίων οι έξι επιβάτες πέρασαν τη γραμμή Κάρμαν, το όριο που βρίσκεται στα 100 χιλιόμετρα ύψος και θεωρείται διεθνώς ως το σύνορο του διαστήματος.

«Ο κόσμος παραμένει απρόσιτος»

Σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Blue Origin, η Μικαέλα Μπέντχαους τόνισε τη σημασία της συμπερίληψης:

«Μετά το ατύχημά μου, συνειδητοποίησα πραγματικά σε ποιο βαθμό ο κόσμος μας παραμένει απρόσιτος για τα άτομα με αναπηρία. Αν θέλουμε να είμαστε μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, πρέπει να το είμαστε σε όλους τους τομείς και όχι μόνο εκεί όπου μας βολεύει».

Συγχαρητήρια από τη NASA

Την ιστορική αυτή πτήση χαιρέτισε και ο νέος επικεφαλής της NASA, Τζάρεντ Άιζακμαν, ο οποίος συνεχάρη δημόσια τη Μπέντχαους, γράφοντας ότι «αποτελεί έμπνευση για εκατομμύρια ανθρώπους».

Διαστημικός τουρισμός και Blue Origin

Η Blue Origin πραγματοποιεί εδώ και χρόνια πτήσεις διαστημικού τουρισμού με τον πύραυλο New Shepard. Αν και το κόστος των εισιτηρίων δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα, μέχρι σήμερα η εταιρεία έχει μεταφέρει περισσότερους από 80 ανθρώπους στο διάστημα.

Ανάμεσά τους έχουν βρεθεί και γνωστές προσωπικότητες, όπως η τραγουδίστρια Κέιτι Πέρι και ο Ουίλιαμ Σάτνερ, που έγινε ευρέως γνωστός ως κυβερνήτης Κερκ στη σειρά Star Trek.

