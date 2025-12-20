Ερντογάν: Δεν έχουμε βλέψεις στα εδάφη κανενός, αλλά δεν θα επιτρέψουμε να παραβιαστούν τα δικαιώματά μας

Δηλώσεις με έμφαση στην ειρήνη αλλά και στην προάσπιση των εθνικών συμφερόντων έκανε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά την τελετή παράδοσης νέου υποβρυχίου στο Τουρκικό Ναυτικό.

Ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε ότι η Τουρκία δεν έχει καμία εδαφική βλέψη εις βάρος άλλων χωρών, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως δεν πρόκειται να επιτρέψει παραβιάσεις δικαιωμάτων ή συμφερόντων της χώρας του.

«Δεν έχουμε καμία βλέψη για τα εδάφη ή την κυριαρχία κανενός. Δεν θέλουμε ένταση με καμία χώρα. Δεν θέλουμε κρίσεις, διαμάχες ή συγκρούσεις. Δεν επιθυμούμε τίποτα άλλο παρά ειρήνη και σταθερότητα για τους γείτονές μας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, έστειλε σαφές μήνυμα αποτροπής, σημειώνοντας ότι η Άγκυρα παραμένει αποφασισμένη να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της. «Είμαστε μια χώρα που δεν επιτρέπει και δεν θα επιτρέψει ποτέ να παραβιαστούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της», τόνισε.

Αναφερόμενος στις αμυντικές επενδύσεις της Τουρκίας, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποστήριξε ότι αυτές δεν αποσκοπούν στην προετοιμασία για πόλεμο, αλλά στην ενίσχυση της ασφάλειας και της σταθερότητας. «Όλες οι επενδύσεις που κάνουμε σήμερα δεν προορίζονται για την προετοιμασία για πόλεμο, αλλά για την προστασία της ειρήνης, της ανεξαρτησίας και του μέλλοντος», ανέφερε.

Οι δηλώσεις του Τούρκου προέδρου έγιναν σε μια περίοδο αυξημένης προσοχής στις γεωπολιτικές εξελίξεις της περιοχής, με την Άγκυρα να επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στη ρητορική περί ειρήνης και στη διατήρηση ισχυρής αποτρεπτικής ισχύος.

Türk tersaneciliği ve donanması açısından çok büyük bir gurur anı… ???????? pic.twitter.com/YAzPzZvgjr — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 20, 2025

