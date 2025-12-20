# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Αρχεία Έπσταϊν: Στο φως σοκαριστικές απαιτήσεις για ανήλικες – Πολιτική σύγκρουση για τις λογοκριμένες αποκαλύψεις

Αρχεία Έπσταϊν: Στο φως σοκαριστικές απαιτήσεις για ανήλικες – Πολιτική σύγκρουση για τις λογοκριμένες αποκαλύψεις

Νέα έγγραφα που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ αποκαλύπτουν σοκαριστικές λεπτομέρειες για τις απαιτήσεις που είχε ο Τζέφρι Έπσταϊν σχετικά με την προμήθεια ανήλικων κοριτσιών, τα οποία –σύμφωνα με τις σημειώσεις της έρευνας– ζητούσε με σταθερό ρυθμό μέσω συνεργατών του, με σκοπό τη σεξουαλική τους εκμετάλλευση.

Η δημοσιοποίηση των εγγράφων έρχεται έπειτα από έντονες πιέσεις και νομοθετική υποχρέωση της κυβέρνησης να δώσει στη δημοσιότητα το σύνολο των μη διαβαθμισμένων αρχείων της υπόθεσης, προκαλώντας νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης.

Οι «απαιτήσεις» και τα χειρόγραφα σημειώματα
Στα έγγραφα περιλαμβάνονται χειρόγραφες σημειώσεις από κατάθεση της 2ας Μαΐου 2019, στις οποίες καταγράφονται «παράπονα» του Έπσταϊν για τα κορίτσια που του έφερναν, καθώς και συγκεκριμένες οδηγίες προς τους ανθρώπους που αναλάμβαναν να του τα προμηθεύουν.

Γίνεται αναφορά σε «περιόδους απόγνωσης», όταν το κύκλωμα «ξέμενε από κορίτσια», αλλά και σε περιστατικό όπου ο Έπσταϊν φέρεται να ζήτησε ταυτότητα ανήλικης, προκειμένου να επιβεβαιώσει ότι ήταν κάτω των 18 ετών.

Στο υλικό περιλαμβάνονται επίσης φωτογραφίες κοριτσιών ηλικίας 14 έως 17 ετών, καθώς και αναφορές σε προτιμήσεις του Έπσταϊν ως προς την ηλικία και την καταγωγή των θυμάτων.

Φωτογραφίες με διάσημα πρόσωπα
Μέρος των εγγράφων περιλαμβάνει φωτογραφίες του Έπσταϊν με γνωστά πρόσωπα της διεθνούς σκηνής, μεταξύ των οποίων οι Μάικλ Τζάκσον, Κρις Τάκερ, Ντιάνα Ρος και ο επιχειρηματίας Ρίτσαρντ Μπράνσον.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν φωτογραφίες με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον, καθώς και η έντονη παρουσία του Πρίγκιπας Άντριου, ο οποίος έχει παραδεχθεί τη φιλική του σχέση με τον Έπσταϊν, δηλώνοντας ωστόσο αθώος.

Μαζικές λογοκρισίες και αντιδράσεις
Παρά τον όγκο των εγγράφων, μεγάλα τμήματα έχουν καλυφθεί με μαύρο. Μεταξύ αυτών:

Κατάλογος 254 «μασέζ»
119 σελίδες δικαστικού εγγράφου από δικαστήριο της Νέας Υόρκης
Οι εισηγητές του νόμου στο Κογκρέσο εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για το γεγονός ότι η δημοσιοποίηση δεν έγινε πλήρως, ενώ ο επικεφαλής της μειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, έκανε λόγο για «επιχείρηση συγκάλυψης».

Η στάση Τραμπ και η συνέχεια
Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε δεσμευτεί προεκλογικά για πλήρη διαφάνεια, είχε στο παρελθόν χαρακτηρίσει την υπόθεση «φάρσα». Μετά τη νέα δημοσιοποίηση, δεν προχώρησε σε δηλώσεις.

Η πρώην σύντροφος του Έπσταϊν, Γκισλέιν Μάξγουελ, παραμένει το μοναδικό πρόσωπο που έχει καταδικαστεί, εκτίοντας ποινή κάθειρξης 20 ετών, ενώ το υπουργείο Δικαιοσύνης έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν αναμένονται νέες απαγγελίες κατηγοριών.

Η υπόθεση Έπσταϊν συνεχίζει να προκαλεί ισχυρούς πολιτικούς και κοινωνικούς κραδασμούς, με τα ερωτήματα για το περιεχόμενο των πλήρως λογοκριμένων εγγράφων να παραμένουν ανοιχτά.

Διαβάστε ακόμα: Φοντάνα ντι Τρέβι: Έρχεται εισιτήριο για τους τουρίστες – Πόσα θα πληρώνουν και από πότε

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

ΔΕΙΤΕ ΤΑ VIDEO

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Αττική: Θρίλερ με τον θάνατο βρέφους 5 μηνών – Κοιμόταν μαζί με τους γονείς του
Κοινωνία

Αττική: Θρίλερ με τον θάνατο βρέφους 5 μηνών – Κοιμόταν μαζί με τους γονείς του

Μαζωνάκης: Στην εισαγγελία η υπόθεση – Εξετάζει μηνύσεις για εκβίαση
ShowBiz

Μαζωνάκης: Στην εισαγγελία η υπόθεση – Εξετάζει μηνύσεις για εκβίαση

Βρυξέλλες: Κάτοικοι μαζεύουν τις πατάτες που πέταξαν αγρότες έξω από το Ευρωκοιβούλιο
Κόσμος

Βρυξέλλες: Κάτοικοι μαζεύουν τις πατάτες που πέταξαν αγρότες έξω από το Ευρωκοιβούλιο

Νίκος Γιαννόπουλος: «Μου επιτέθηκε ο Παππάς – Ήμουν νηφάλιος, δεν τον προκάλεσα»
Πολιτική

Νίκος Γιαννόπουλος: «Μου επιτέθηκε ο Παππάς – Ήμουν νηφάλιος, δεν τον προκάλεσα»

«Ξυπνήσαμε και βρήκαμε τη μικρή παγωμένη»: Τι λέει η μητέρα του νεκρού βρέφους
Κοινωνία

«Ξυπνήσαμε και βρήκαμε τη μικρή παγωμένη»: Τι λέει η μητέρα του νεκρού βρέφους