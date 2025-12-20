Νέα έγγραφα που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ αποκαλύπτουν σοκαριστικές λεπτομέρειες για τις απαιτήσεις που είχε ο Τζέφρι Έπσταϊν σχετικά με την προμήθεια ανήλικων κοριτσιών, τα οποία –σύμφωνα με τις σημειώσεις της έρευνας– ζητούσε με σταθερό ρυθμό μέσω συνεργατών του, με σκοπό τη σεξουαλική τους εκμετάλλευση.

Η δημοσιοποίηση των εγγράφων έρχεται έπειτα από έντονες πιέσεις και νομοθετική υποχρέωση της κυβέρνησης να δώσει στη δημοσιότητα το σύνολο των μη διαβαθμισμένων αρχείων της υπόθεσης, προκαλώντας νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης.

Οι «απαιτήσεις» και τα χειρόγραφα σημειώματα

Στα έγγραφα περιλαμβάνονται χειρόγραφες σημειώσεις από κατάθεση της 2ας Μαΐου 2019, στις οποίες καταγράφονται «παράπονα» του Έπσταϊν για τα κορίτσια που του έφερναν, καθώς και συγκεκριμένες οδηγίες προς τους ανθρώπους που αναλάμβαναν να του τα προμηθεύουν.

Γίνεται αναφορά σε «περιόδους απόγνωσης», όταν το κύκλωμα «ξέμενε από κορίτσια», αλλά και σε περιστατικό όπου ο Έπσταϊν φέρεται να ζήτησε ταυτότητα ανήλικης, προκειμένου να επιβεβαιώσει ότι ήταν κάτω των 18 ετών.

Στο υλικό περιλαμβάνονται επίσης φωτογραφίες κοριτσιών ηλικίας 14 έως 17 ετών, καθώς και αναφορές σε προτιμήσεις του Έπσταϊν ως προς την ηλικία και την καταγωγή των θυμάτων.

How pathetic… they have removed all the photos of Donald Trump from the Epstein files and left everyone else in there.



This is the biggest scandal in U.S. history. We all know trump’s in it! pic.twitter.com/gj72H5ed0S — ᗰᗩƳᖇᗩ (@LePapillonBlu2) December 19, 2025

Φωτογραφίες με διάσημα πρόσωπα

Μέρος των εγγράφων περιλαμβάνει φωτογραφίες του Έπσταϊν με γνωστά πρόσωπα της διεθνούς σκηνής, μεταξύ των οποίων οι Μάικλ Τζάκσον, Κρις Τάκερ, Ντιάνα Ρος και ο επιχειρηματίας Ρίτσαρντ Μπράνσον.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν φωτογραφίες με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον, καθώς και η έντονη παρουσία του Πρίγκιπας Άντριου, ο οποίος έχει παραδεχθεί τη φιλική του σχέση με τον Έπσταϊν, δηλώνοντας ωστόσο αθώος.

Thousands of Photos have been released from the EPSTEIN FILES ????????pic.twitter.com/L7YuuC7sSi — Daily Loud (@DailyLoud) December 20, 2025

???? EPSTEIN FILES BOMBSHELL

Trump administration released Epstein grand jury documents 119 pages, fully REDACTED. Just black rectangles.



Meanwhile, the US Justice Dept quietly released 3,500+ files, 2.5GB photos showing Bill Clinton, Michael Jackson, Chris Tucker & Prince Andrew.… pic.twitter.com/nlpWwVhVmH — The News Drill (@thenewsdrill) December 20, 2025

Μαζικές λογοκρισίες και αντιδράσεις

Παρά τον όγκο των εγγράφων, μεγάλα τμήματα έχουν καλυφθεί με μαύρο. Μεταξύ αυτών:

Κατάλογος 254 «μασέζ»

119 σελίδες δικαστικού εγγράφου από δικαστήριο της Νέας Υόρκης

Οι εισηγητές του νόμου στο Κογκρέσο εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για το γεγονός ότι η δημοσιοποίηση δεν έγινε πλήρως, ενώ ο επικεφαλής της μειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, έκανε λόγο για «επιχείρηση συγκάλυψης».

There are thousands of Epstein files out there.



Tons of photos show Bill Clinton with alleged victims and other women, plus Chris Tucker, Michael Jackson, Mick Jagger, Kevin Spacey, and plenty of other high-profile names.



Just sharing a few pics/vid for now. I’ll be going… pic.twitter.com/45jIbfbOib — Digital Gal (@DigitalGalX) December 19, 2025

Η στάση Τραμπ και η συνέχεια

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε δεσμευτεί προεκλογικά για πλήρη διαφάνεια, είχε στο παρελθόν χαρακτηρίσει την υπόθεση «φάρσα». Μετά τη νέα δημοσιοποίηση, δεν προχώρησε σε δηλώσεις.

Η πρώην σύντροφος του Έπσταϊν, Γκισλέιν Μάξγουελ, παραμένει το μοναδικό πρόσωπο που έχει καταδικαστεί, εκτίοντας ποινή κάθειρξης 20 ετών, ενώ το υπουργείο Δικαιοσύνης έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν αναμένονται νέες απαγγελίες κατηγοριών.

Η υπόθεση Έπσταϊν συνεχίζει να προκαλεί ισχυρούς πολιτικούς και κοινωνικούς κραδασμούς, με τα ερωτήματα για το περιεχόμενο των πλήρως λογοκριμένων εγγράφων να παραμένουν ανοιχτά.

