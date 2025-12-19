Η Ουκρανία επιβεβαίωσε επισήμως ότι προχώρησε σε πλήγμα κατά του ρωσικού δεξαμενόπλοιου «Qendil», το οποίο βρισκόταν νοτιοδυτικά της Κρήτης, σε ένα περιστατικό που ήδη προκαλεί διεθνείς αντιδράσεις και έντονο προβληματισμό.

Σύμφωνα με το Κίεβο, πρόκειται για το πιο απομακρυσμένο χτύπημα που έχει πραγματοποιηθεί από την έναρξη του πολέμου, σε απόσταση σχεδόν 2.000 χιλιομέτρων από το ενεργό μέτωπο. Πηγές της ουκρανικής υπηρεσίας ασφαλείας SBU, τις οποίες επικαλούνται διεθνή πρακτορεία, αναφέρουν ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε με μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλης εμβέλειας.

Το πλοίο υπέστη σοβαρές ζημιές, ωστόσο –σύμφωνα με την ουκρανική πλευρά– δεν μετέφερε φορτίο τη στιγμή του πλήγματος, γεγονός που απέτρεψε τον κίνδυνο περιβαλλοντικής ρύπανσης στη Μεσόγειο. Παράλληλα, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις για ανθρώπινες απώλειες.

«Σκιώδης στόλος» και κυρώσεις

Η Ουκρανία υποστηρίζει ότι το «Qendil» ανήκε στον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας, ένα δίκτυο δεξαμενόπλοιων που –όπως καταγγέλλει το Κίεβο– χρησιμοποιείται για την παράκαμψη των διεθνών κυρώσεων και τη χρηματοδότηση της ρωσικής πολεμικής προσπάθειας.

Από την πλευρά της, η Μόσχα καταδίκασε έντονα την επίθεση, κάνοντας λόγο για επικίνδυνη κλιμάκωση και προειδοποιώντας ότι θα υπάρξει απάντηση, χωρίς ωστόσο να δίνει λεπτομέρειες για τη μορφή ή τον χρόνο πιθανών αντιποίνων.

Τι εκτιμούν οι στρατιωτικοί αναλυτές

Στρατιωτικοί αναλυτές που μίλησαν σε διεθνή μέσα ενημέρωσης επισημαίνουν ότι το χτύπημα έχει ισχυρό συμβολικό αλλά και στρατηγικό χαρακτήρα. Από τη μία πλευρά, δείχνει ότι η Ουκρανία διαθέτει πλέον τη δυνατότητα να πλήττει ρωσικούς στόχους πολύ μακριά από την Ουκρανία, ενώ από την άλλη εκπέμπει μήνυμα ότι οι ρωσικές ενεργειακές και εμπορικές μεταφορές δεν είναι ασφαλείς ούτε εκτός Μαύρης Θάλασσας.

Ο απόστρατος συνταγματάρχης των Πεζοναυτών των ΗΠΑ Μαρκ Κάνσιαν από το CSIS ανέφερε ότι το διαθέσιμο οπτικό υλικό δείχνει ένα ή δύο πλήγματα, με τα χαρακτηριστικά της πρόσκρουσης να παραπέμπουν σε χτύπημα από μικρό εναέριο drone. Μιλώντας στο BBC Verify, τόνισε ότι «η προπαγανδιστική αξία της επίθεσης ήταν εξίσου σημαντική με την οικονομική και πολιτική».

Από την πλευρά του, ο Φάμπιαν Χιντς του Διεθνούς Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (IISS) εκτίμησε ότι το πλήγμα θα μπορούσε να έχει γίνει είτε με drone είτε με εκρηκτικό μηχανισμό τοποθετημένο στο πλοίο. Ο Τζ. Άντρες Γκάνον, επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Vanderbilt, θεωρεί πιθανότερη τη χρήση drone μάχης μεγάλης εμβέλειας, βασιζόμενος στη σχετικά περιορισμένη ισχύ της έκρηξης και στην απουσία ίχνους καυσαερίων από πύραυλο.

Δορυφορικά δεδομένα και πορεία του πλοίου

Η εταιρεία TankerTrackers.com έδωσε στη δημοσιότητα δορυφορική εικόνα της Planet Labs, τραβηγμένη στις 09:46 GMT, στην οποία διακρίνεται ίχνος πλεύσης στην πρύμνη του «Qendil», στοιχείο που δείχνει ότι το πλοίο βρισκόταν σε κίνηση και κατευθυνόταν ανατολικά τη στιγμή του περιστατικού.

Σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πλοίων, το «Qendil» είχε αναχωρήσει τις προηγούμενες εβδομάδες από ρωσικό λιμάνι μεταφέροντας πετρέλαιο προς την Ασία. Μετά την ολοκλήρωση της παράδοσης, διέσχισε τη Διώρυγα του Σουέζ και εισήλθε στη Μεσόγειο χωρίς φορτίο, ακολουθώντας πορεία κοντά στις ακτές της βόρειας Αφρικής, πριν αλλάξει κατεύθυνση και κινηθεί ανατολικά, όπου και χτυπήθηκε.

Η αντίδραση Πούτιν

Λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση του χτυπήματος, ο Βλαντίμιρ Πούτιν αναφέρθηκε έμμεσα στο περιστατικό, κατηγορώντας την Ουκρανία ότι επιχειρεί να πλήξει τη ρωσική οικονομία μέσω επιθέσεων σε πολιτικούς και εμπορικούς στόχους. Σύμφωνα με ρωσικά κρατικά μέσα, υποστήριξε ότι τέτοιες ενέργειες στοχεύουν στην αύξηση του κόστους ασφάλισης και στην αποτροπή διεθνών ναυτιλιακών συνεργασιών με τη Ρωσία.

Παράλληλα, αξιωματούχοι του ρωσικού ΥΠΕΞ έκαναν λόγο για παραβίαση της ασφάλειας της διεθνούς ναυσιπλοΐας, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ανακοινωθεί κάποια συγκεκριμένη διπλωματική πρωτοβουλία.

Το χτύπημα στο «Qendil», σύμφωνα με αναλυτές, λειτουργεί ως σαφές μήνυμα ότι η Ουκρανία παρακολουθεί και μπορεί να πλήξει τις ρωσικές θαλάσσιες μεταφορές πολύ πέρα από το άμεσο πεδίο των πολεμικών επιχειρήσεων, ανεβάζοντας τον πήχη της στρατηγικής αντιπαράθεσης.

Διαβάστε ακόμα: Δανία: Σχέδιο απαγόρευσης μπούρκας και νικάμπ σε σχολεία και πανεπιστήμια