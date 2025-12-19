Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πέντε τραυματίστηκαν σήμερα στην Ταϊπέι, έπειτα από επίθεση με μαχαίρι που εξαπέλυσε άνδρας σε πολυσύχναστα σημεία της πόλης. Ο φερόμενος ως δράστης σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια αστυνομικής καταδίωξης, όταν έπεσε από κτήριο, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της Ταϊβάν.

Σύμφωνα με τις επίσημες δηλώσεις, ο άνδρας εκτόξευσε καπνογόνα στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Ταϊβάν και στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς κοντινό σταθμό του μετρό, σε περιοχή με έντονη εμπορική δραστηριότητα. Κατά τη διαδρομή του, επιτέθηκε αδιακρίτως σε πολίτες με μαχαίρι.

Ο πρωθυπουργός Τσο Γιουνγκ-τάι δήλωσε ότι ο δράστης είχε ποινικό μητρώο, ενώ σε βάρος του εκκρεμούσαν εντάλματα σύλληψης. Όπως ανέφερε, το σπίτι του ερευνάται από τις Αρχές, στο πλαίσιο της προσπάθειας να διαπιστωθούν τα κίνητρα της επίθεσης και ενδεχόμενες διασυνδέσεις με άλλα πρόσωπα.

«Θα διερευνήσουμε το παρελθόν του και κάθε σχετικό στοιχείο για να κατανοήσουμε τι τον οδήγησε σε αυτή την πράξη», σημείωσε ο Τσο, αναφέροντας μόνο το επώνυμο του άνδρα, Τσανγκ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο δράστης φορούσε πανοπλία και μάσκα, ενώ εκτός από καπνογόνα ενδέχεται να είχε στην κατοχή του και αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς, όπως βόμβες μολότοφ, οι οποίες φαίνεται να εξερράγησαν στο σημείο.

«Όλα δείχνουν ότι ενήργησε με πρόθεση, χρησιμοποιώντας καπνογόνα και μαχαίρι για να επιτεθεί αδιακρίτως στο κοινό», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Τα βίαια εγκλήματα θεωρούνται εξαιρετικά σπάνια στην Ταϊβάν, γεγονός που καθιστά το σημερινό περιστατικό ιδιαίτερα σοκαριστικό για την τοπική κοινωνία. Οι Αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

